Šéf F1 Mercedesu se měl dopustit podvodu, rychle nabytých 460 milionů ho může přijít draho před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Eric Alonso, Getty Images

Není obvyklé, aby se takto vysoce postavení lidé ze struktur tak významných firem dostali do hledáčku úřadů kvůli podvodům, v případě šéfa formulové stáje Mercedesu se to ale stalo.

Totto Wolff je v automobilovém světě dobře známou personou. Dříve nepříliš úspěšný závodník později proslul jako špičkový manažer závodních týmů a je mu přičítán velký podíl na léta trvající dominanci Mercedesu ve Formuli 1. Wolff nicméně německou stáj jen neřídí, zčásti ji i vlastní a do této pozice se nedostal jen tak - je to protřelý obchodník, který svými investicemi dokázal vydělat pozoruhodné množství peněz. Jeho současné jmění je odhadováno na 10 miliard Kč, nyní se ale zdá, že loni při se cestě vzhůru poněkud přetáhl strunu.

Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování, které zahájil nejprve německý BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Federální úřad pro finanční dohled) a později i britská FCA (Financial Conduct Authority, snad netřeba překládat, jde v podstatě o totéž), musíme na Wolffa pohlížet jako na nevinného, vše ale nasvědčuje tomu, že se dopustil klasického případu podvodného jednání, tzv. insider tradingu. Tedy česky „obchodování zasvěcených osob”, z místního právního pohledu asi nejlépe zneužití informací v obchodním styku.

Finančním autoritám leží v žaludku, že si Totto W. v dubnu koupil 0,95 % všech akcií Astonu Martin za sumu, která nebyla zveřejněna. Soudě podle tehdejší hodnoty Astonu ale šlo o cca 30 milionů euro, tedy asi 766 milionů Kč. To svého času samo o sobě vzbudilo rozruch, neboť není obvyklé, aby vysoce postavený manažer spojený s jednou automobilkou investoval do jiné, tato akvizice ale byla posvěcena nejvyšším vedením Daimleru.

„Je to finanční investice. Jako obvykle nekomentujeme žádné uskutečněné interní procesy. Pan Wolff je důvěryhodným obchodním partnerem Daimleru během celé doby společného vlastnictví týmu Mercedes ve Formuli 1 od roku 2013,” řekl k věci tehdy Jörg Howe, mluvčí Daimleru. Právě toto ale upoutalo pozornost dohledových orgánů - vzhledem k pozici Wolffa a proběhnuvšímu jednání je krajně nepravděpodobné, že by šéf formulového týmu nevěděl, že se Daimler chystá do Astonu investovat.

Tehdy si o tom ostatně štěbetali i vrabci na střeše, bylo jakýmsi veřejným tajemstvím, že Wolff investuje do Astonu s tím, že ví, co se chystá a že si svou investici (jako vždy...) pohlídá. To se také nakonec stalo - Daimler převzal celou pětinu Astonu o pár měsíců později a hodnotu akcií firmy to pochopitelně vystřelilo nahoru. V případě Wolffa lze hovořit o zhodnocení o 60 %. Jde tu tedy asi o 18 milionů euro, 460 milionů Kč - slušná sumička vydělaná za několik málo měsíců.

Mluvčí Mercedesu F1 Bradley Lord ujišťuje, že Wolff o této plánované investici nevěděl a budeme muset ponechat na dalším vyšetřování, aby odhalilo skutečný sled událostí. Jak jsme ale zmínili, sami považujeme vzhledem k veřejně známým faktům a Wolffově pozici za extrémně nepravděpodobné, že by o celé věci neměl tušení a nijak se na ní ani zákulisně nepodílel. Pokud se podezření potvrdí, stěží bude moci dále pokračovat ve své hvězdné kariéře.

Toto Wolff je součástí struktur Mercedesu resp. Daimleru už 8 let. Je skutečně podezřelé, že si pár měsíců před vstupem německé firmy do Astonu Martin koupí významný podíl právě v této firmě. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Zdroj: Journal de Montreal

Petr Miler