Šéf Toyoty popsal dopad nuceného rozmachu elektromobilů, benziny a diesely jsou prý špatný cíl

A nemluvil jen za sebe, hovořil jménem celé asociace japonských automobilek s přímou podporou šéfů Hondy či Yamahy. Ti všichni vidí, jaké dopady bude nesmyslné nařizování konkrétního způsobu pohonu aut nevyhnutelně mít.

V současném světě není obvyklé, aby se někdo z vedení významných automobilových firem stavěl proti snaze politiků nařídit konkrétní řešení pohonu nových aut v tom či onom termínu. Problémem přitom vůbec není to, že jde o elektromobily, úplně stejným nesmyslem by bylo nařizování jakéhokoli jiného pohonu - představte si, že byste od roku 2035 měli jezdit jen auty na naftu, plyn nebo klidně na šlapací pohon. Všechno je to hloupost. Každý ve svém životě potřebuje - a dokáže efektivně využít - něco trochu jiného a podle toho by každému měla být dána určitá volnost zvolit nejvhodnější řešení.

Je to podle nás velmi jednoduchý a logický princip podporovaný i největšími kapacitami v oboru, šéfové automobilek ale častěji dávají přednost striktně kontrolovanému tržnímu prostředí. Proč? Patrně proto, že je sice na jednu stranu omezuje, na tu druhou je ale současně chrání před vstupem nových konkurentů s novými nápady. Volný trh, na kterém je třeba se o každého kupce ptát, velkým a nepružným firmám zase tak moc nevyhovuje. Výjimky ovšem naštěstí existují a je nepochybně příjemným překvapením, že tou nejviditelnější je šéf úplně největší automobilky světa, Toyoty.

Proti nařízené elektromobilitě se postavil už několikrát a nejnověji to udělal na setkání asociace japonských automobilek, jímž je šéfem. Při vystoupení v boji za zdravý rozum byl přímo podporován řediteli Hondy, Yamahy nebo Isuzu ostře opřel do plánů japonské vlády, které mají velmi blízko k těm evropským. I země vycházejícího slunce by se ráda stala klimaticky neutrální do roku 2050 a z nějakého důvodu spatřuje zákaz prodeje spalovacích aut od roku 2030 jako jeden ze stavebních kamenů těchto s snah.

Toyoda ale varuje, že příliš horlivé zelené cíle prosazované japonskými úřady jsou neudržitelné a ve výsledku budou mít zničující dopad na japonské hospodářství. Ekonomická síla Japonska podle něj pramení z výroby, vynucený přechod na elektromobily by ale mohl podkopat japonskou průmyslovou základnu.

„Japonsko je zemí závislou na vývozu. Uhlíková neutralita se tedy v Japonsku rovná problému zaměstnanosti. Někteří politici říkají, že musíme udělat ze všech aut elektromobily, jinak se náš průmysl stane zastaralým. Ale nemyslím si, že to tak je. Abychom ochránili práci a život Japonců, je podle mě nezbytné sladit budoucnost s našimi dosavadními snahami,“ začal ještě diplomaticky Toyoda, postupně ale začal přitápět pod kotlem.

V Japonsku je dnes vyráběno okolo 10 milionů aut za rok, z nichž asi polovina končí na zahraničních trzích. Podle Toyodových propočtů bude i v roce 2030 zhruba 80 procent této produkce vybaveno spalovacími motory, neboť to je to, o co zákazníci budou stát. Pokud ale taková auta budou v Japonsku zakázána, domácí výrobce to postaví jen před dvě možnosti - těchto 8 milionů aut vyrábět jinde, nebo je nevyrábět vůbec.

„To znamená, že oněch více než 8 milionů aut by bylo pro Japonsko ztraceno a automobilový průmysl bude riskovat ztrátu většiny z 5,5 milionu pracovních míst, která vytváří. Pokud někdo bude tvrdit, že spalovací motory jsou zlo, nebudeme schopni vyrobit téměř žádné vozy,” říká dále Toyoda s tím, že cesta k uhlíkové neutralitě by měla být přizpůsobena podmínkám každé země - prostředky se mohou lišit, výsledek ale bude jeden - celkové snížení emisí oxidů uhlíku. Benzinové a dieselové motory jsou tak podle něj špatný cíl.

„Při dosahování uhlíkové neutrality je nepřítelem oxid uhličitý, ne vnitřní spalování. Ke snížení emisí oxidu uhličitého je nutné volit praktické a udržitelné prostředky, které respektují odlišné situace v různých zemích a regionech,” volá Toyoda po pestrosti. Cest je zkrátka řada a ke kýženému cíli povedou mnohem lépe než jen jedna z nich. Proč se najednou polovina světa zahleděla zrovna o bateriových elektrických aut, nám stejně jako šéfovi Toyoty uniká.

Šéf Toyoty dlouhodobě odmítá automobilovou sázku na jednu kartu, teď i rozvedl, co by měla za následek v případě Japonska. Foto: Toyota

