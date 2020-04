Šéf Volkswagenu říká, že už má z Tesly bolení hlavy před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tesla se dostala do pozice, ve které je pro konkurenční automobilky obtížně rozlousknutelným oříškem. Paradoxně jen ona si může dovolit fungovat v hlubokých ztrátách a ani Herbert Diess neví, jak na ni.

Tesla je fenomén dnešní automobilové doby, o tom nemá smysl se přít. Člověk znalý pozadí ale není ohromován ani tak technikou či elektronikou Tesly, třebaže v obou ohledech je firma na výši. Tohle by konkurenti uměli zopakovat snadno, nakonec takové Porsche Taycan starší Model S v reálu překonává téměř ve všem, problém je v tom, že to nedokážou nabídnout za srovnatelné ceny.

Tesla ale nemá k dispozici žádná magická řešení, tohle plyne ze samotné podstaty existence a fungování firmy. Kombinací kouzla osobnosti, dobrých nápadů a odvážných vizí přitáhl Elon Musk pozornost investorů, kteří už přes 10 let drží nad vodou jinak silně ztrátovou firmu, jež by za jiných okolností neměla šanci přežít. Primárně jen díky rostoucí ceně akcií firma dál nejen žije, ale dokonce se dál rozvíjí a navzdory mohutně ztrátovému fungování přidává další a další produkty.

Něco takového si jiné automobilky nemohou dovolit. Tyto firmy se musí zpovídat svým akcionářům v tom smyslu, že jejich aktivity musí být ziskové a roky trvající ztrátový prodej elektromobilů ve stylu Tesly by jejich šéfům nikdy neprošel. U americké značky je to jinak - dělá hlavně zajímavá auta, na kterých sice prodělala už přes 100 miliard, investoři se ale spokojí s Muskovými sliby, že to jednou bude jinak, následují jeho vizi a hrnou cenu akcií značky do extrému.

Šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess se netváří, že v tomto boji vítězí, naopak přiznává, že zatím nemá recept na odpověď a z Tesly má doslova bolení hlavy. Na veřejnost se dostala i jeho další slova, která by měla zůstat veřejnosti utajena, než ale budeme pokračovat, v rychlosti zamíříme zpátky do minulosti.

Koncern VW měl svého času zájem o koupi Tesly. Nakonec do kalifornské značky ale ani neinvestovali, jako to svého času udělaly Toyota a Mercedes. Druhá zmíněná automobilka od roku 2009 vlastnila dokonce 9% podíl, v roce 2014 se ho ale zbavila a s Teslou ukončila spolupráci. Z dnešního pohledu se to může jevit jako chyba, minimálně z pohledu ceny takového podílu.

Na propojení VW a Tesly nicméně nikdy nedošlo, jakkoliv se o tomto kroku hodně mluvilo. Vše ale nakonec „smázl“ šéf koncernu, který sice uznal, že kalifornská značka má sice v některých ohledech ústrojí náskok, ovšem na straně Němců je schopnost rozmělnit veškeré náklady do mnohamilionového množství aut. Elektromobily Volkswagenu tak měly být ziskové a zároveň převzít čelní příčky v jakémkoliv žebříčku. Nic z toho se ale neděje.

Proč, ptáte se? Primárně proto, že akumulátory zůstávají příliš drahé a zatímco Tesla si ztrátový prodej dovolit může, Volkswagen nikoli. Jeho elektrická auta tak za srovnatelné ceny nejsou dostatečně zajímavá a nemají velké šance na úspěch. Diess navíc uznává, že Tesla je v některých ohledech napřed. A nikdo se jí ani neblíží. Toto Diessovo vyjádření bylo spolu se slovy o bolení hlavy zvěčněno v interních dokumentech. K těm se dostal magazín Automobilwoche, který ty nejzajímavější pasáže publikoval.

„Co mne nejvíce znepokojuje, to jsou schopnosti asistenčních systémů. Půl milionu Tesel funguje jako neurální síť, která neustále sbírá data a umožňuje zákazníkům, aby se jejich jízdní zážitky každých 14 dní vylepšovaly. Žádný jiný výrobce automobilů něco takového nedokáže,“ uvedl mimo jiné Diess.

Pod Diessovým vedením by tedy nyní měla vznikat zcela nová softwarová organizace, která má umožnit dohnat náskok Tesly. Vcelku nepochybujeme, že to Němci dokáží, do paradoxně komfortní situace ztrátového start-upu s velkou důvěrou investorů se ale ani tak nedostanou.

