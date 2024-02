Silniční F1 od Mercedesu se dá „ojetá” koupit i v Evropě, tahle už zdálky vypadá jako ministr války před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aglianese Group, publikováno se souhlasem

Pokud vám nebude vadit, že budete vypadat jako fanatický příznivce vojenství a ještě k tomu budete muset z kapsy vytáhnout přes 100 milionů korun, máme pro vás tip na cestu k opravdu výjimečnému vozu.

K tomuto autu je těžké zaujmout jednoznačný postoj. Na jednu stranu je to fascinující stroj se skutečnou technikou z Formule 1, na tu druhou představuje poněkud nesmyslně složitou a drahou cestu k dosahování jeho dynamiky. Leccos o něm ostatně svědčí už fakt, že koncept vozu zvaného AMG One odhalil Mercedes už v roce 2017, trvalo ale dlouhých pět let, než přišel s jeho sériovou verzí. A stále aktuální šéf Mercedesu z toho tehdy byl zoufalý tak moc, že si nemohl pomoci a musel říci, že vedení firmy, jehož byl po celou dobu součástí, muselo celý projekt schválit v opilosti.

Byl to skutečně odvážný nápad, který navíc v praxi nikdy vyloženě neohromoval. Selhání během prvních prezentací, strastiplná představení na okruzích, požáry a nakonec i tragikomické předávání někdejším zaměstnancům, kteří v mezičase začali pracovat pro konkurenci, byly zdrojem rozpačitých novinových titulků. Přesto nám něco říká, že tohle všechno bude zapomenuto a právě teď jsme svědky výroby a dodávání budoucího kultu svého druhu.

Dosud jej mohli osedlat jen nejvěrnější z věrných zákazníků Mercedesu, nedávno se ale ve volném prodeji objevil první „ojetý” kus, a to konkrétně v Dubaji. Cena brala dech, ale co naděláte, když chcete mít mezi prvními vlastníky jednoho z nejexkluzivnějších moderních aut světa? Pokud vám ovšem Dubaj přišla daleko, můžete nyní nakupovat i blíž.

Stejný vůz v jiném a dosti specifickém barevném provedení se objevil u jednoho italského prodejce drahých aut. Byli jsme s ním v kontaktu a pokud správně chápeme italskou angličtinu obchodníka, vůz zatím fyzicky k dispozici nemá. Dorazit má ale opět s pár kilometry na tachometru rovnou k němu na základě buď přímo nebo zprostředkovaně provedené objednávky v souladu s jeho preferencemi - tedy tmavě zeleného stroje s černými prvky.

Nevíme, jak moc je prodejce věrohodný, ale protože je to oficiální dealer Jaguaru a Land Roveru a v nabídce má několik velmi podobně specifikovaných aut jiných drahých značek (mj. Ferrari a Lamborghini), působí celý příběh minimálně přijatelně. Zatím auto ukazuje na renderech finální podoby údajně přímo z objednávky, které jsou vidět níže. Pokud si prý AMG One takto pořídíte, nejpozději na jaře jej budete mít přesně v tomto provedení.

Pokud byste měli zájem, opatrnost bude na místě, jak jsme ale řekli, prodejcem není žádný obskurní bazar. Tomu nakonec odpovídá i požadovaná cena - 4,7 milionu Eur přesně, tedy asi 118 milionů Kč. Tučná suma za auto s motorem s životností v řádu desítek tisíc km, ale kdo jiný může říci, že jeho vůz žene vpřed v principu stejný motor, který Lewisi Hamiltonovi zajistil řadu mistrovských titulů?

Tohle má být on, zelený AMG One, který může být brzy váš za menší všimné. Už zdálky vypadá jako ministr války, to se mu musí nechat. Foto: Aglianese Group, publikováno se souhlasem



Pro úplnost poněkud obšírnější pohled na stejný vůz v poněkud obvyklejší specifikaci. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Aglianese Group@Mobile.de

