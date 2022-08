Situace v Číně ukazuje, jak můžete skončit, až přesedláte na elektromobil, jak si politici přejí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

I kdyby všechno šlo skvěle, jsou elektromobily problematickým řešením, které není s to uspokojit všechny potřeby, které si dnes automaticky spojujeme s osobními automobily. A co teprve, když nejde?

Před pár dny jsme informovali, že sečuánskou provincii v Číně zasáhla nebývalá vlna veder. To způsobilo velké problémy automobilovému průmyslu, neboť zastaven byl provoz tamních továren. Tato oblast je přitom Mekkou pro výrobce čipů a dalších elektronických komponentů, stejně jako se zde ve velkém těží lithium. Bylo tedy jasné, že výroba nových aut nabere další zpoždění. A očekávat lze i další zdražování nebo přinejmenším nezlevňování.

Tato situace tvrdá doteď a nyní má dopady nejen na výrobu aut, ale i na samotné motoristy. Tedy abychom byli přesní, na majitele elektromobilů. Kvůli oněm vedrům totiž jedou naplno veškeré klimatizace a chladící systémy, tato oblast navíc ve velké míře spoléhá na elektřinu vyráběnou vodními elektrárnami. A jelikož vlivem vysokých teplot došlo na snížení hladiny řek, jejich kapacita není ani zdaleka vyhovující. Elektřiny tedy není dost, a tak Čína přistoupila k radikálnímu kroku - vypnula dobíjecí stanice pro elektromobily, aby energii ušetřila.

Jako první se s nemožností dobít své vozy potýkali vlastníci aut Tesly a Nia v Čcheng-tu, hlavním městě této provincie, nucené odstávky jsou však dnes hlášené i z 200 kilometrů vzdáleného Čchung-čchingu. Automobilka Nio navíc upřesnila, že mimo provoz jsou nejen přímé dobíjecí stanice, ale i ty, kde lze v autech této značky vyměnit vybité baterie za dobité. Aby lidé nebyli úplně bez možnosti akumulátory vyměnit, zaměstnanci dobíjejí baterie ve svých autech doma pomalu a pak je v práci mění za vybité.

V případě Tesly zůstaly v provozu pouhé dvě stanice, ovšem i u nich je možné dobíjet pouze v noci, tedy mimo špičku. Nikdo nicméně neví, co bude dál. Odstávky průmyslu původně plánované do 20. srpna byly již minulý týden prodlouženy do dnešního dne. Vedra však nekončí a bezprostřední řešení neexistuje. Řeky ani komunistická vláda naplnit nedokáže, a tak elektřiny zůstává nedostatek.

Aby toho nebylo málo, lze ještě zmínit, že vysoká vedra způsobila nemalé množství lesních požárů. Ty se pochopitelně kvůli onomu nedostatku vody hasit nedaří. Je tedy zřejmé, že i kdyby náhodou došlo na vzestup hladin řek, prioritou pro místní úřady nebudou lidé s vybitými bateriemi elektromobilů.

Elektrický pohon tak dostává další ránu, neboť ukazuje svou další nevýhodu oproti spalovacím vozů. Naftu nebo benzin je možné dlouho skladovat prakticky kdekoli a jejich energetická hustota znamená, že i relativně malé množství paliva vám zajistí slušný akční rádius. Navíc nám ani známo, že by kdy vedra zastavila provoz čerpacích stanic - ty zastaví pouze nedostatek paliv, ke kterému jistě také může dojít, je to ale mnohem méně pravděpodobné než nedostatek elektřiny. Tu ve velkém třeba doma v garáži uchovávat nelze - jako ekvivalent pár bezcenných láhví s naftou byste museli někde mít metráky drahých akumulátorů s omezenou životností. Pár láhví s palivem navíc do nádrže nalijete v řádu minut, dobít baterii z jiné baterie je zase ten samý problém.

Situace v Číně tedy ukazuje, jak také můžete skončit, až přesedláte na elektromobil, jak si politici přejí. Mohla by být varováním, zvláště pokud mají být „krmeny” elektřinou z nespolehlivých obnovitelných zdrojů. Ale není a nejspíše ani nebude. Brusel skrze své zelené brýle již pořádně ani nevidí. A i kdyby viděl, beztak to bude ignorovat - současná energetická krize je mimo jiné důsledkem živelných zelených tlaků a co v reakci na to politici změnili? Upřímnou odpověď si raději necháme pro sebe.

Vlastníci elektromobilů v čínské sečuánské provincii mají aktuálně smůlu, momentálně si nesjedou. Kvůli vedrům, která snížila hladiny řek a utlumila provoz vodních elektráren, totiž není dostatek elektřiny a dobíjecí stanice byly vypnuty. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

