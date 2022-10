Škoda Fabia, která zvládne najet i 1,3 milionu km, se dá koupit skoro nejetá, je to levné auto navěky včera | Petr Miler

/ Foto: Juan Manuel, publikováno se souhlasem

Zachovalé Fabie první generace se pořád najdou, zachovalé Fabie této specifikace jsou ale naprostou raritou. Tato je skoro nejetá a přitom nevyjde na nijak tučnou sumu. Vzhledem k její oprávněné pověsti to může být první a poslední auto i pro někoho s čerstvým řidičákem.

Z některých našich článků se může zdát, že jsme snad zakladatelé klubu fanoušků Škody Fabia první generace, protože tomuto vozu pravidelně vzdáváme hold. Tak jednoduché to ale určitě není.

Za sebe mohu říci, že když se tento vůz poprvé představit světu, hleděl jsem na něj s velkými rozpaky. Jeho design byl nápaditý asi jako černý oblek na pohřbu a interiér působil dojmem, že někdo tak dlouho ťal sekerou do plastu, až vyšlo tohle. A zprvu odhalené motory, z nichž ty základní byly pořád jen vylepšenými jedna trojkami z Favoritu, a kořeny měly vlastně až ve vrcholných verzích Škody 742, byly ve vysoce konkurenčních automobilových dobách přelomu milénia lákavé jako zkažené pivo.

Autem jsem si nedlouho po jeho premiéře také sjel a nemohu říci, že by to první dojem dramaticky zlepšilo. Bylo to fortelné, dobře postavené auto se solidními jízdními vlastnostmi, to ano, jeho řízení ale bylo nezáživné, motor 1,4 MPI z kořeny v dobách dávno minulých měl s Fabií spoustu práce a strohý design všeho viditelného doplněný o jakési tvrdé zpracování také nevytvářel úplně příjemné prostředí. Muselo se toho poté udát ještě hodně, abych se na tento vůz začal dívat jinak.

Jednak mi bylo s odstupem času jedním technikem Škody vysvětleno, s jakým přístupem byla Fabia I vyvíjena vyráběna. Automobilka nechtěla nechat v boji za lepší image nic náhodě a zejména první série vozů byly v řadě ohledů naddimenzované a vyráběné s neobyčejnou pečlivostí. Může to znít jako marketingový tlach, ale poznal jsem dost aut „zevnitř” na to, abych mohl říci, že toto nejsou přehnaná tvrzení. A i kdyby to někdo vnímal jinak, Fabia I časem sama potvrdila vlastní výjimečnost svou odolností.

Bylo skutečně pozoruhodné sledovat, jak zástupce třídy malých aut po mnoha letech a stovkách tisíc kilometrů dál drží pohromadě, to v této kategorii nebylo obvyklé. Fabie I, zejména pak Combi, byly často používány jako služební vozy i pro lidi, kteří tráví na silnicích celé dny. Jaký jiný výrobce mohl něco takového zmínit coby standardní, nikoli ojedinělé využití modelu stejného segmentu? Jakýsi finální důkaz ale přišel až v roce 2017, kdy se nám dostala do rukou Fabia I s nájezdem skoro 1,3 milionu km. Podívejte se na ni sami v odkazovaném článku - byla na maděru, ale pořád jezdila s původním motorem a převodovkou.

Tento vůz za svou dlouhověkost vděčil do značné míry své verzi s motorem 1,9 TDI PD o 100 koních výkonu. Dnes nemyslitelná motorizace v autě této třídy se svého času neprodávala zase tak zřídka, obvykle ale sloužila výše popsaným účelům. Je tedy dnes prakticky nemožné si ji znovu koupit jakkoli méně jetou, výjimky potvrzující pravidlo ale stále existují.

Jednu z nich - a je to skutečně velká vzácnost - můžete vidět na fotkách níže. Nejsou to nejkvalitnější záběry, jasně ale dokumentují stále parádní stav Fabie I 1,9 TDI PD, která, za celý svůj život, tedy 17 let existence, najela pouhých 30 308 km. Historii vozu se nám podařilo ověřit skrze dostupné databáze a nic nenasvědčuje tomu, že by s ní bylo jakkoli manipulováno. Prodávající ostatně říká, že pořád voní jako nová.

Je to tedy mimořádná šance uzmout vůz, který znovu nikdy nevznikne, tím si můžeme být jistí. Předimenzovaný subkompakt se 100koňovým dieselem 1,9, který ujede přes 1 milion km a dál táhne? Nenechte se vysmát, to se prostě nemůže opakovat. Tady je vám k dispozici v zánovním stavu za velmi přijatelných 4 800 Eur, tedy asi 118 tisíc Kč. Jasně, dost na Fabii I ale na tuhle Fabii I? Pakatel. Pokud budete jezdit obvyklých 10 tisíc km ročně vydrží vám tento vůz při správné péči dalších 100 let. A ještě jej někdo zdědí jako perspektivní ojetinu...

Škoda Fabia 1,9 TDI s tak malým nájezdem už se dávno nevidí. Vzhledem k její oprávněné pověsti je to i dnes auto snad navěky. Jen je bohužel nutné si pro něj zajet do Španělska. Foto: Juan Manuel, publikováno se souhlasem

Petr Miler

