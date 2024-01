Škoda v Česku dokázala prodat jako nové auto 7 let nevyráběný Yeti, zmrtvýchvstání loni zažil i Rapid včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Nešálí vás zrak a nevyjel na vás roky starý článek, v Česku se v prosinci skutečně prodala Škoda Yeti jako úplně nový vůz. A když se podíváme na celoroční statistiky, není to jediná anomálie.

Když jsme se dnes probírali auty, která se v USA loni prodala jako nová, i když ve výrobě skončila už dávno, napadlo nás podívat se ve statistikách českého Svazu dovozců automobilů po jejich místních obdobách. Našlo by se jich víc, jedno, vlastně hned dvě auta nás ale praštila do očí.

V prosinci 2023 totiž došlo k tomu, že se v přehledu českých registrací nových vozů znovu objevila Škoda Yeti. Bližší podrobnosti k tomuto počinu z dat SDA pochopitelně nevyčteme, je ale jasné, že někdo z dealerů mladoboleslavské automobilky držel tento vůz na skladě jako dodnes nový. A teprve před pár týdny se jej rozhodl poslat do světa. Docela by nás zajímalo, za kolik peněz někdo tuhle raritu uzmul.

A nemuselo to být málo. Pravda, Škoda Yeti není nic jako Dodge Viper ACR, přesto je to výjimečná věc. Produkce prvního moderního SUV škodovky skončila v roce 2017, letos se tedy bavíme o neskutečných 7 let nevyráběném voze. Takový už snad ani není možné jednoduše prodat ze skladu a přidělat na něj značky, podobné auto bude chtít slušnou předprodejní péči.

Ale stalo se a nebyla to jediná anomálie tohoto druhu. Už v květnu statistik znovu pronikla Škoda Rapid, auto nevyráběné pro změnu od roku 2019. Námi svého času oblíbený jednoduchý a účelný model je jedním z těch aut, která v současné nabídce Škody marně hledají obdoby. Ano, Scala je relativně blízko, ale není to ono, není to ta malá Octavie za podstatně nižší cenu. Starý-nový Rapid asi nějak zvlášť drahý být nemohl, i tak by nás celkem zajímal příběh dealera, který jej prodal.

Dodejme, že tyto informace přichází v momentě, kdy škodovka v Česku žije v euforii svého druhu. Objednávky nových aut podle informací od dealerů váznou, to už se možná projevilo v prosinci, kdy značka zaznamenala meziroční pokles prodejů o 4 procenta, jinak to ale byla jedna velká pohoda díky vyřizování starších objednávek. Tento stav českou značku vyzdvihl o 23 procent výš oproti roku 2022 (celý trh jen o 15).

Odbyt rostl u všech modelů s výjimkou končícího Superbu a nejmenší Fabie. Nejvíce pak rostla Octavie o 56 procent, nejmíň elektrický Enyaq, který se s 11 procenty v plusu držel své setrvalé níže a stal se daleko nejhůř prodávaným vozem značky. Tedy pokud budeme ignorovat jeden Yeti a jeden Rapid, pochopitelně.

Škoda loni prodávala s lehkostí skoro všechno, co jen trochu šlo. Dokonce se do jejích prodejních statistik vrátil i model Yeti, s jehož výrobou škodovka skončila v roce 2017. Foto: Škoda Auto



A nebyl sám, prodal se i jeden nový Rapid, který ve výrobě skončil pro změnu v roce 2019. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: SDA

Petr Miler

