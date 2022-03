Se Škodou Octavia jako dělanou pro dlouhé cesty s rodinou někdo léta pořádně nejezdil, teď ji prodává před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: 1aMobile-Cottbus, publikováno se souhlasem

Je to vlastně naprostá rarita, i když specifikací se jedná o docela obyčejné auto. Nenajde se teď zkrátka nikdo jiný, kdo by si před 7 roky koupil Octavii třetí generace s motorem 2,0 TDI a pak s ní jezdil tak málo, aby ji dnes mohl nabídnout jako stále zánovní vůz.

Většina lidí zachází s auty způsobem odpovídajícím účelu, pro který byla stvořena. Městské mini si někdo obvykle koupí pro ježdění po městě, sportovní kupé pro víkendové vyjížďky, rodinné MPV pro převážení rodiny a dieselový cesťák pro pravidelné dlouhé štreky. Výjimky se najdou, ale jsou to jen výjimky. A dnes vám jednu ukážeme.

Jde o Škodu Octavia Combi s motorem 2,0 TDI a automatem DSG, tedy dieselového tahouna se 150 koňmi, který byl pro dlouhé cesty s vícero lidmi na palubě vyloženě stvořen. Diesely nám nikdy k srdci vyloženě nepřirostly, ale docela dobře rozumíme tomu, že si někdo takový motor vybere - když najedete desítky tisíc kilometrů každý rok, proti benzinovému modelu se srovnatelným výkonem se rychle vyplatí. Zejména při dálničních přesunech jsou to dobře fungující stroje, tento kousek si ale dosavadní majitel s takovým cílem nekoupil. A pokud ano, rozhodně jej tak nepoužíval.

I když se to nemusí zdát, před sebou máme raritu mezi raritami. Však si projděte aktuální nabídku ojetých dieselů Škody Octavia starých 7 nebo více let s nájezdy do 30 tisíc km - najdete jen tohle auto, pokud tedy pomineme prezentační trojkovou Octavii firmy předělávající auta na ruční pohon pro zdravotně postižené, se kterou bylo najeto ještě méně. Prostě nikdo si nekupuje diesel na „postrky okolo komína”, proč také? A o Octaviích 2,0 TDI to platí obzvlášť, i modely třetí generace lze považovat za málo jeté, pokud urazily méně než 100 tisíc km. Auto na fotkách níže je tedy velkou výjimkou.

Přes první registraci v roce 2015 má najeto pouhých pouhých 28 600 km a v průměru tak najíždělo asi 4 000 km ročně. To je skoro nic a není to přitom tak, že by s ním někdo najel 28 tisíc kilometrů a pak jej odložil. Vůz průběžně jezdil a majitel byl tak pečlivý, že s ním navzdory minimální kilometráži absolvoval všechny časově předepsané prohlídky. O historii vozu nemá smysl pochybovat už proto. A i kdyby kdyby nemělo, vypadá bezvadně.

Výsledkem je tak zajímavá a vskutku neobvyklá nabídka - sen mnoha českých řidičů, po kterém se v bazarech často marně pachtí, když chtějí vůz s maximálně 100 tisíci km. Tady je na zlatém podnosu s méně jak třetinovou kilometráží. Specifikace je to svérázná, relativně drahý pohon 2,0 TDI, drahý automat DSG, příplatková sportovní sedadla s vyhříváním a k tomu halogenová světla a malá kola, takové auto se může urodit snad jen v Německu.

Ale bazarovému koni na „specku” nehleď, upravili bychom známé přísloví. Cena 15 999 Eur (asi 408 tisíc Kč) za něj požadovaná není vyloženě nízká, ale je to dodnes zánovní, velmi praktické rodinné auto s úsporným a přitom docela silným pohonem... V časech, kdy se ceny benzinu a nafty mohou vyšplhat klidně ještě o desítky korun výše, si na sebe snadno vydělá.

Škoda Octavia 2,0 TDI se po 7 letech provozu s minimálními nájezdy nevídá. Toto je skutku ojedinělá nabídka, třebaže 408 tisíc korun není úplně lidová cena. Foto: 1aMobile-Cottbus, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.