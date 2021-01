Slavný rapper dal své ženě k Vánocům 5 nejdražších Mercedesů, ač se s ní rozvádí před hodinou | Petr Prokopec

Pěkné auto na rozloučenou, to by ještě šlo pochopit od někoho, kdo má miliardy, ale 5 nejdražších Mercedesů najednou? Hovořme o jiné úrovni velkorysosti, taková je ale realita končícího soužití Kanyeho Westa a Kim Kardashian.

Kanye West je slavný americký rapper. Odhady hodnoty jeho majetku se pohybují v řádu miliard dolarů, tedy desítek miliard korun, a tak ani nepřekvapí, že má opravdu blízko k exkluzivním automobilům. Jeho oblíbenou značkou je Lamborghini, do kolekce však zařadil i Aston Martin DBS, Bugatti Veyron či několik Mercedesů SLR McLaren. Fanoušci jej ale asi nejvíce mají spojeného s Maybachem, který kvůli hudebnímu videu neváhal rozřezat a stylizovat jako vůz Šíleného Maxe. Tím si pochopitelně jejich přízeň nezískal, stejně jako ostatně palec dolů dostávají úpravy, se kterými je jeho sbírka spojována - ukazují totiž, že Kanye je možná schopný módní designér, autům by se ale měl raději vyhýbat.

West se v roce 2012 sblížil s hvězdou realitních show Kim Kardashian, kterou si o dvě léta později vzal. Aktuálně spolu však již pár nežije a chystá se na rozvod. Pokud ovšem čekáte, že vzduchem kvůli tomu létá špína a žaloby, jste kupodivu vedle. Ukázalo se to zejména o Vánocích, kdy si dvojice stejně jako v předchozích letech nadělila dárky, jejichž hodnota přesahovala milion dolarů (cca 21,4 milionu korun).

Z našeho úhlu pohledu přitom není až tak podstatné, že Kanye dostal od Kim obrazy od svého oblíbeného umělce Jamese Turrella. Zajímavé je spíše to, co nadělil on své stále ještě manželce. Těžko říci, zda to brát jako dárek na rozloučenou nebo pokus o usmíření, West se ale rozhodl Kim nadělit pět Mercedesů-Maybach GLS. Tedy nejdražších luxusních SUV německé značky a nejdražších sériových modelech vůbec, pokud pomineme pancéřované a podobné speciality vyráběné po pár kusech. O autech se více neví, dá se ale předpokládat, že tato kolekce se bude lišit barvami exteriéru i vnitřním čalouněním, aby se každý vůz hodil pro jinou příležitost.

Jelikož GLS s logem Maybachu startuje ve Státech nad 200 tisíci dolary (4,27 mil. Kč), je skoro jisté, že Kanye onu milionovou hranici přešvihnul. To ale nejspíše Kim vadit nebude, ostatně v rámci zmiňovaného rozvodu se asi může těšit na daleko větší nadílku. Byť s ohledem na onu přátelskou oslavu Vánoc se dá předpokládat, že v tomto případě rozvod proběhne bez zbytečných excesů.

Kanye West nadělil své stále ještě manželce Kim Kardashian k Vánocům hned 5 Mercedesů-Maybach GLS, a to i přesto, že se dvojice chystá na rozvod. Foto: Mercedes-Benz

