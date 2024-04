Smutné: Tohle starší a levné falešné naftové AMG je dnes víc AMG než skutečné nové AMG před 5 hodinami | Petr Miler

Co nakonec lépe ukazuje rychlou deterioraci Mercedesu v posledních letech? Ještě technicky naprosto tuctové Céčko generace W205 jste mohli mít ve verzi předstírající provedení AMG k dispozici s objemnějším motorem, než jaký má dnešní skutečné AMG.

Je naprosto fascinující, jakou proměnou ve vnitřním uvažování prošly některé, zejména pak prémiové automobilky během posledních 10 let. Ještě v polovině minulé dekády nebylo těžké zaslechnout lidi od BMW nebo Mercedesu v debatě na téma „Proč nabízíte zrovna tohle?” odpověď ve stylu: „Protože to zákazníci chtějí.”

Je to odzbrojující argument, protože klient je pán. Můžeme si otevřeně říci, že zákazníci chtějí někdy cetky, jindy technické nesmysly a v dalších případech úplné blbosti, ale když o to stojí a jsou ochotni za to platit, proč jim to nenabídnout? Jistě, každý by měl mít nějaké vnitřní mantinely, ale jsme-li na trhu, pak nemohou být moc úzké - protože pokud jde o něco, na čem lidem opravdu záleží, pak se dříve nebo později, že tu či onu věc nabídnou jiní a zákazníky vám seberou. To za hrdost nestojí. Proto nakonec skoro všichni nabízí třeba SUV - je to docela absurdní koncepce auta majícího se pohybovat hlavně po silnici, ale když se lidem líbí?

S tímhle uvažováním už je ale amen.

V určitou chvíli se mnohé automobilky naprosto přestaly zajímat o to, co jejich klienti chtějí. A některé začaly s klidným svědomím dokonce nabízet i věci, o nichž dobře ví, že je lidé nechtějí. Myslíte si, že někdo z klientů Mercedesu volal po downsizingu motorů? Toho člověka neznáme, nevíme, proč by to dělal, je to velmi kompromisní řešení z podstaty se nehodící k prestižní značce. Zato známe nespočet zákazníků značky, kteří jsou z downsizingu nešťastní a cíleně si jsou pro ten či onen model, protože je to poslední osmiválec, poslední šestiválec, poslední cokoli. Argument, který ještě před 10 lety přebíjel vše, najednou neznamená vůbec nic.

Tak se stalo, že třeba nová třída C generace W206 nedostala ani jeden šesti- či osmiválcový motor. V případě běžnějších provedení je to možná smutné, ale ne tragické, páteř prodejů beztak tvořily varianty jako 220d, nicméně ostrá AMG byla kolem objemných mnohaválcových motorů doslova postavena. S těmi je amen, šesti- i osmiválce nahradily těžké a výkonově nestále dvoulitrové hybridy a ani Němci nechápou, proč Mercedes tahle auta takto zničil.

Říkáte, že musel? Nemusel, chtěl. Musí dodržovat nějaké maximální flotilové emise CO2, ale těch pár AMG je opravdu nedělá, hrstka prodaných dieselových nebo hybridních kombíků by vše vyžehlila. Je to vnitřní posedlost automobilky nesmyslem, který vyhovuje akorát normám, a naprosto otevřené ignorování vyřčených i nevyřčených přání zákazníků. A někdy to má až tragikomické následky, jak si řekneme dnes.

Před pár hodinami mi začal jeden kolega s úsměvem říkat, že jeho starší „falešné AMG” je víc AMG než skutečné nové AMG. Jak to? Má třídu C generace W205, tedy předchozí provedení, v paketu AMG Line s „nálepkami od pumpy” a motorem 200d, což působí víc karikaturním dojmem, než že by to bylo cokoli lepšího. Záhy to ale vysvětlil - i takové provedení má objemnější motor než současné C63 od AMG.

A skutečně je tomu tak. Aktuální verze má dvoulitr o objemu 1 991 cm3, starší 200d má 2 143 cm3. Můžete to považovat za dětinskou hříčku, ale zrovna pro zákazníky Mercedesu motor byl vždy důležitý a objem i konstrukce hrají v jeho vnímání roli. I starší diesely tedy mají někdy objem větší, než číselné jméno naznačuje, dnes se bavíme o méně než třetině očekávaného. A to je jedním slovem smutné.

Pro lepší vizuální představu jsme z inzerce vybrali auto, která zapadají do řečeného a jehož prodejce byl ochoten se s námi ihned bavit a poskytnout nám fotky. Nevybírali jsme nic extra, jen obdobnou verzi (zde 220d - stejný motor v jiném naladění - T-Modell, tedy kombi) s paketem AMG a na „správných” kolech. Takové auto dělá dojem reálného AMG docela slušně, vzhledem k minimálním designovým mezigeneračním změnám působí pořád svěže a pod kapotou má i v této verzi větší motor. Zrodilo se v roce 2015 a najeto má 199 tisíc km, takže je s cenou jen 15 990 Eur alias 400 tisíci Kč i levné. Vedle nového C63 AMG s menším motorem a cenou od 2 871 330 Kč rozhodně.

Nevíme, jestli Mercedes chtěl, aby jeho vlastní zákazníci takto uvažovali, aby takto žertovali. Ale protože se o jejich názory už nějaký ten pátek nezajímá, tak je mu to asi jedno. Znovu: Jak smutné...

Pokud jako synonymum AMG vnímáte objemné motory, pak je toto staré dieselové Céčko za 400 tisíc skutečně něčí víc než úplně nový Mercedes-AMG C63 S generace W206. Kam kráčíš, třícípá hvězdo? Foto: Semi Automobile, publikováno se souhlasem

