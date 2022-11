Sotva jetý špičkový VW Golf IV s neobvyklým motorem V5 připomíná, co byl německý lidový luxus před 8 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Nestler, publikováno se souhlasem

Volkswagenů Golf je v bazarech víc než psů, barevných fanglí a reklam na výhodné úvěry, a tak si možná myslíte, že jsme blázni, když takové auto označujeme za výjimečné. Jenže tohle je vzácná verze V5 Highline, která sotva jezdila, proto stojí za pozornost.

Volkswagen Golf se vyrábí od roku 1974 a dnes už si jej lidé kupují v jeho osmé generaci. Možná to bude také iterace poslední, než ale VW začal koketovat s myšlenkou tento model popravit, šlo vždy o základní stavební kamen jeho úspěchu a jeden z nejprodávanějších vozů planety, který v Evropě skoro nepoznal přemožitele. Jeden z důvodů, proč se mu už tolik nedaří, je fakt, že dnes s litrovým tříválcem startuje s cenou na ukrutných 608 900 Kč, což je na pramálo vybavený vůz s mizerným pohonem opravdu soda. Auto na fotkách níže stojí méně než polovinu a byť je nelze ani tak označit za levné, je mnohem, mnohem zajímavější.

Nabízený exemplář má navzdory nejtuctovější jmenovce v evropské inzerci hodně daleko k čemukoli obyčejnému. Golf zbarvený do neobvyklého, tmavě zeleného laku sice pochází z března roku 2001, svou verzí a stavem ale patří k tomu nejzajímavějšímu, co lze dnes mezi ojetými kompaktními Volkswageny pořídit. Od pohledu je jasné, že na počítadle ujetých kilometrů bude hodně malé číslo a zdání v tomto případě neklame. Pouze 48 184 km najetých kilometrů za 21 let znamená jen něco málo přes 2 tisíce ujetých km za rok, což je na Golf skoro nic. Není to vyloženě voňavka, i tak má nejen exteriér, ale i interiér dost blízko ke stavu, ve kterém kdysi opustil továrnu.

Svého vrcholné provedení Highline znamenalo spoustu výbavy, jak už to ale u Němců bývá, pořád se za hromadu věcí ještě připlácelo. V autě tedy najdeme dodnes svěží sportovní sedadla s výhřevem, možná trochu překvapivě jsou ale látková a nikoli kožená. První majitel si dále nepřiplatil za navigaci ani automatickou klimatizaci, zvolil ale elektricky ovládané střešní okno a dostal spoustu tehdy nikoli samozřejmých věcí - xenonová světla, parkovací asistent nebo atraktivní 17" kola Santa Monica. Výjimečná specifikace nabízeného vozu ovšem nekončí zde.

Golf z německého Hlauchau je totiž poháněn dnes už nevyráběným pětiválcovým motorem se zajímavým projevem. Objem 2,3 litru stačil na atmosférický výkon 170 koní a točivý moment 220 Nm, který je v tomto případě veden přes manuální převodovku na všechna čtyři kola. I to je luxus svého druhu - kdo vám dnes prodá kompakt s pětiválcem, pohonem všech kol a ručím řazením? Pro Golf IV to byla jedna z řady pozoruhodných možností.

Jedinečné auto svého druhu má ve své moci soukromý majitel, který je teprve jeho druhým vlastníkem a slibuje dokonalý stav i mimořádnou péči. Vůz prý nejezdil v zimě, a tak není ani v nejmenším zrezlý, každý rok v něm měnil olej i přes minimální nájezd, nezanedbal na něm prý vůbec nic. Mezi obvykle výjimečnějšími auty v prodeji, o kterých se zmiňujeme, může tento Golf IV působit na první pohled trochu nepatřičně. Při bližším zkoumání ale sami zjistíte, že stoí za pozornost jako skoro dokonalá připomínka toho, co to byl německý lidový luxus v roce 2001. Nic takového vám dnes ve stejné třídě neprodají ani Audi, BMW a Mercedes dohromady.

Tento VW Golf IV 2,3 V5 Highline vypadá opravdu dobře, také za 21 let nenajel ani 50 tisíc km. Dnes je vskutku výjimečnou připomínkou mimořádné pestrosti automobilové nabídky začátku 21. století. Foto: Nestler, publikováno se souhlasem

Zdroj: eBay

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.