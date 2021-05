Souboj dieselové Škody Octavia RS se dvěma soupeři skončil totální dehonestací před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Když se tři snaží o totéž může být pokaždé výsledkem něco úplně jiného. V případě klání dvou soků z líhně koncernu VW to tak úplně neplatí, třetí do party v podobě favorizovaného BMW ale totálně pohořel.

Je to svým způsobem fascinující, ale v momentě, kdy se z dieselů po dekádách kompromisních výsledků staly relativně čisté, relativně tiché, přesto průběhem výkonu nadále příjemné a přes všechna komplikovaná protiemisní opatření úsporné pohonné jednotky, se z nich současně staly zatracované motory. Řada automobilek tak nad nimi zlomila či láme hůl, Němci jim ale zůstávají věrní.

I v této době tak nabízí výkonné naftové kompakty v podobě VW Golf GTD nebo BMW 120d a Škoda Octavia RS TDI Combi, byť nejde o německé auto, žije z německé techniky. Přesně tyto tři stroje se neobvykle sešly v klání v dynamice pořádaném Matem Watsonem z Carwow na jednom z britských letišť a navzdory zdánlivé nudnosti takového závodu je nakonec hodně na co dívat.

Soupeři jsou to skutečně vyrovnaní - všichni váží kolem 1 500 kg, mají motory dvakrát s 200 a jednou se 190 koňmi (to v případě BMW) a vždy 400 Nm. Mají automatické převodovky (u koncernu VW dvouspojkové, u BMW s hydrodynamickým měničem) a pohon předních kol. Snad kdykoli v minulosti by v takovém klání rozmetalo soupeře bez ohledu na výkon BMW, jenže časy se mění a současná řada 1 je nejen odvar jejích předchůdců, ale i konkurenčních strojů mnohem obyčejnějších značek.

To je nakonec na celém srovnání to nejzajímavější, neboť BMW, ač je nejdražší, je z celého tria jasně nejhorší. Nechytá se absolutně v ničem a i od dieselového kombíku Škody je zašlapáno ve zrychlení z místa, jakémkoli pružném zrychlení a snad jen na brzdách dokáže aspoň s ním držet krok. Pro BMW je to totální dehonestace, neboť přepřáhnutím na přední pohon se tak trochu snížilo na úroveň svých mainstreamových soupeřů a pak v jejich vlastní hře dostalo na frak. Za nás navíc můžeme dodat, že i pocit z řízení je v řadě 1 vedle Golfu a Octavie jasně horší, na design si pak raději udělejte názor sami.

Přesuňme se k úspěšnějším vozům. Golf s Octavií jsou vzhledem k totožnému pohonu pochopitelně vyrovnanými soupeři a vzhledem k menší hmotnosti lehčího Golfu je to právě on, kdo obvykle tahá za delší kus provazu. Jedinou výjimkou je pružné zrychlení s předem zařazenou rychlostí ve sportovním režimu, kde Škoda osvědčí zřejmě lepší aerodynamiku delší karoserie kombi.

Co stojí za pozornost - Mat se rozhodl změřit spotřebu všech aut dle těchto dynamických klání, což jistě povede k jednomu z nejvyšších čísel, jakých z nich půjde dosáhnout. Přesto se Golf dostal s průměrem na pěkných 14,6 litru nafty na 100 km, Octavia na 15,9 litru a BMW - přesto, že bylo nejpomalejší - vykázalo jasně nejhorších 18,3 litru nafty na 100 km. Znovu se musíme podivit mnichovskému úpadku, ale jinak smeknout nad možnostmi současných dieselů, které se skutečně zdají být dobrým kompromisem mezi všemi požadavky na dobré auto pro každý den. Zrovna, když je skoro nikdo nekupuje...

Škoda Octavia RS TDI v závodu na čtvrtmíli.... Foto: Škoda Auto



...vyzvala Golf GTD... Foto: Volskwagen



...a BMW 120d. To prohrálo všechno, co mohlo, GTD s Octavií RS se předvedly v mnohem lepším světle. Vítězem je ovšem Golf. Foto: BMW

Zdroj: CarThrottle@Youtube

Petr Miler