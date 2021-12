Souboj německých dálničních stíhaček jasně opanovala ta uvařená podle nejstaršího receptu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Někteří se v poslední době pokouší naznačovat, že fyzikální zákony se změnily a věci jako stabilní poměr výkonu a hmotnosti lze nahradit dočasně dostupným elektrickým pohonem navíc, který snadno přidá stovky kilogramů. Zjevně to neplatí.

Část lidí to jistě zklame, některé věci ale už zkrátka nelze dotáhnout dále. Nevymyslíte třeba kulatější kolo, nižší než nulovou hmotnost nebo „větší zimu” než 0 stupňů Kelvina. V historii jsme se ale už mnohokrát setkali s tím, že se někdo pokoušel tvářit, jako by určité fyzikální principy neplatily a zavládnout měly jakési nové pořádky. Čas jim nikdy zapravdu nedal.

V posledních letech nám někteří výrobci podsouvají, že umí obejít jeden z elementárních fyzikálních principů, a to dynamiku coby poměr výkonu a hmotnosti. Samozřejmě to není jediný faktor ovlivňující výsledek - roli hraje to, jaký konkrétní výkon je v jakých momentech k dispozici, jak efektivně s ním dále pracujete, jaké zpřevodování auto má, jak je aerodynamické a tak podobně. Snadno se tak může stát, že vůz s horším poměrem výkonu a hmotnosti nakonec zvítězí, neznamená to ale, že by výše zmíněné přestalo platit. Jen zkrátka do hry vstoupily jiné aspekty nic neměnící na tom, že kdyby úplně stejný stroj byl lehčí či výkonnější, byl by také rychlejší.

A pak je tu ještě jedna věc - jak moc stabilně je ten či onen výkon k dispozici. Jsme jaksi historicky zvyklí na to, že když má nějaké auto se spalovacím motorem 500 koní, má je v podstatě pořád. Může se stát, že se výkon trochu liší v závislosti na tlaku, teplotě, použitém palivu a dalších faktorech, jsou to ale nuance. To elektrifikovaná auta jsou na tom úplně jinak a jejich tvůrci na to hřeší. Výkon elektropohonů se může dramaticky snižovat s klesající kapacitou akumulátoru a pokud jde o hybrid závislý z velké části na nabití baterky zcela, pak mohou být rozdíly zcela propastné. Neboť když mu jednou „dojde šťáva”, má už k dispozici jen spalovací motor. Celou hybridní soustavu s sebou ale táhne vždy, ostatně ani skoro vybitá baterka elektromobilu neváží méně.

Když tedy někdo udělá auto se spalovacím motorem, který dokáže permanentně dodávat vysoký výkon a udělá jej relativně lehké, může mít i zásadně silnější hybrid jakéhokoli druhu problém jej pokořit. Připomíná to poslední srovnání Mata Watsona z Carwow, který vedle sebe na letišti postavil čtyři německé dálniční stíhačky - Audi RS6, BMW M5 CS, Mercedes-AMG E63 S a Porsche Panamera Turbo S e-hybrid. Právě Porsche by mělo být králem, však nabízí až 700 koní a 850 Nm - vedle toho jsou Audi s 600 koňmi a 800 Nm, BMW s 635 koňmi a 750 Nm i Mercedes s 612 koňmi a 850 Nm slabými odvary. Audi má ale aspoň menší hybridní podporu a Mercedes 850 Nm, přesto je to BMW, které v tomto klání naprosto dominuje.

Nemá přitom nic zvláštního (všechna auta mají pohony 4x4, moderní automaty...), tedy až na jednu „drobnost”. Svých až 635 koní má k dispozici permanentně a na starosti má na dnešní dobu pozoruhodně malých 1 825 kg. Jasně, je to spousta kilo, bavíme se ale o sedanu vyšší střední třídy s motorem V8 a pohonem 4x4 v době, kdy novější BMW M3 xDrive váží 1 810 kg. Pozoruhodné, že? I Mercedes s 2 010 kg je vlastně též ještě lehký, Audi s 2 075 kg už začíná zvedat obočí a Porsche vážící 2 365 kg nutí valit bulvy.

Rázem dominance BMW nevypadá tak neuvěřitelně - 635 koní, navíc pořád, je prostě v poměru k 1 825 kg mnohem víc než 700 koní, navíc dočasně, v poměru k 2 365 kg. Audi též doplácí na nestabilní výkon a vysokou hmotnost a Mercedes je prostě horší. I tak dokáže s Porsche držet krok, Audi je beznadějně poslední ve všech disciplínách. Podívejte se na to sami níže - jak ve sprintu z místa, tak při srovnáních dynamiky s letmými starty hraje BMW M5 CS svou vlastní ligu. Navíc je to velmi schopný vůz i na okruhu, jednou na něj budeme nejspíše vzpomínat jako na vrchol jedné evoluce, kterému bude složité se v určitých ohledech vyrovnat.

BMW M5 CS je dynamicky úplně jinde než srovnatelné stroje německých značek. Přitom je šito podle jednoduché předlohy - vysoký výkon, nízká hmotnost, žádné nesmysly. Foto: BMW



Nechytá se na něj mnohem silnější Porsche Panamera Turbo S e-hybrid... Foto: Porsche



...Mercedes-AMG E63 S... Foto: Mercedes-Benz



...ani Audi RS6. Foto: Audi

Zdroj: Carwow@Youtube

