Souboj tří strojů pomalu vymírající třídy aut připomněl, že „objem ničím nenahradíš" platit nepřestalo

/ Foto: Alpine

Nejsou zase tak dávno doby, kdy podobná auta nabízel skoro každý, dnes jsou velkou výjimkou bojující o poslední zbytky místa na slunci. Lépe se daří těm od tradičních sportovních značek a i klání těchto tří malých kupátek ukazuje, proč tomu tak je.

Pokud inkoust na vašem řidičáku zaschl už před drahnou řádkou let, musíte pamatovat doby, kdy takových aut byla všude fůra. Řeč je sportovně střižených kupé především obyčejných značek, která ještě nějakou dekádu dvě zpátky nemohla chybět v nabídce snad žádné větší automobilky nejlépe v několika provedeních. I takové Hyundai mělo své Coupe a později Genesis Coupe, Opel nabízel Calibru nebo Tigru, Renault měl dokonce i Lagunu Coupe, nemluvě o Méganu, můžeme vzpomenout hned několik Peugeotů, samozřejmě Volkswageny a pak hlavně Japonce, kteří nabízeli skoro od každé velikosti něco. A pokud zabrousíme dále do minulosti, narazíme dokonce na kupé Škody, první novodobý Rapid.

To všechno ale odnesl čas. Spolu s roadstery a kabriolety se z těchto aut stal druh zralý na vymření, zejména pak v onom mainstreamu. Hyundai dnes nenabízí nic, Opel nenabízí nic, Renault nenabízí nic, Peugeot nenabízí nic, Volkswagen nenabízí nic... Musíte jít k některé z dražších značek, abyste si mohli aspoň trochu vybírat, i tady ale nabídka řídne, však třeba Mercedes s kupátky do budoucna počítá jen velmi okrajově. Zájem zkrátka klesá a prestižnější automobilky jejich udržováním v prodeji často spíše nechtějí přijít o svou konzervativní loajální klientelu, než aby si kolem takových modelů malovali nějaké smělé obchodní modely.

Japonci se nicméně ještě trochu snaží a Renault dal alespoň zprostředkovaně vzniknout Alpine A110. Právě tento stroj se spolu s Toyotou GR Supra sešel na letišti s Porsche Cayman GT4, které snad jako jediné může mít svou budoucnost aspoň trochu jistou. Přece jen, image Porsche je pořád postavena kolem sportovních kupé, jakkoli těžiště prodejů dávno netvoří. Dohromady jde ale o zajímavé trio, z nichž každý z vozů míří k podobnému cíli trochu jinou cestou.

Alpine totiž sází hlavně na nízkou hmotnost jen něco přes 1,1 tuny, kterou pojí s relativně malým motorem 1,8 turbo s výkonem 290 koní a točivým momentem 320 Nm umístěným před zadní nápravou. Má automatickou dvouspojku a pochopitelně pohon zadních kol. Toyota GR Supra je překarosované BMW Z4, takže tu máme relativně těžké auto s téměř 1,5 tuny hmotnosti, které vpřed tlačí zadní kola hnaná šestiválcovým turbem s 340 koňmi a 500 Nm přes osmistupňový automat s měničem momentu.

Cayman GTS má stejně jako Alpine motor před zadní nápravou a stejně jako BMW, pardon Toyota také šestiválec, tím ale podobnosti končí. Porsche sází na čtyřlitrový, atmosféricky plněný boxer s 400 koňmi a 420 Nm, které na zadní kola míří přes šestistupňový manuál. Navíc je s 1 405 kg o dost lehčí než Supra. Nemá ale turbo ani rychlou převodovku, a tak by mu to ve sprintech nemuselo bůhvíjak jít, ne? Nemuselo, jenže šlo.

Porsche je s ne zase o tolik vyšší cenou oproti svým konkurentům (bavíme se o nízkých stovkách tisíc Kč, 200 tisíc je tu hodně) jasně nejrychlejším autem a pokud v něčem chvílemi ztrácí, pak leda proto, že se ta která situace netrefuje do otáček motoru a zpřevodování ručně řazené převodovky. Během chvíle ale stejně začne vládnout a vítězí i na brzdách. Že by cosi tak „zastaralého” jako objemný motor bez turba s ručním řazením přece jen nebylo přežitkem? Skoro to tak vypadá, ostatně podívejte se na to sami níže.

Porsche 718 Cayman GTS i přes svoji „archaickou” techniku celkem jasně poráží... Foto: Porsche



...jak Alpine A110... Foto: Alpine



...tak poslední Toyotu Supra v její nejlepší verzi. Foto: Toyota

