Sportovec chce pozoruhodně poukázat na slabiny elektromobilů, prý doběhne dál než Tesla dojede

/ Foto: Tesla

Že elektrická auta nejsou svou praktickou použitelností ani zdaleka schopna konkurovat vozům se spalovacími motory, je jasně patrné už z technických parametrů. V záplavě překrucování reality ale čas od času není špatné na to poukázat i jinak, třeba takto.

Tisíckrát jsme řekli a po tisící prvé zopakujeme, že nemáme nic proti elektrickým autům jako takovým. Trnem v oku je nám jen jejich umělé protežování až vnucování a zveličování jejich schopností. Klíčovým aspektem jejich problematičnosti je fakt, že za ně přes veškerá přerozdělování s nimi spojená zaplatíte mnohem více a z hlediska praktické použitelnosti dostanete mnohem méně, než kolik získáte i s tím nejobyčejnějším spalovacím autem.

Problémem jsou akumulátory, které jsou drahé, velké a těžké, i když jejich kapacita povětšinou odpovídá přibližně dvacetilitrové nádrži s naftou. Ruku na srdce, s 20 litry nafty v nádrži by se dalo ještě docela dobře žít, problémem je, že zatímco tu byste doplnili během minuty, u elektromobilu budete na doplnění čekat desítky minut, hodiny nebo klidně i desítky hodin podle toho, kde zrovna zůstanete stát. To není moc hezká vyhlídka uvážíme-li, že pod milion korun aspoň takto disponovaný vůz nekoupíte.

Stačí základní znalosti fyziky, matematiky a elementární povědomí o chemii, abyste si spočítali, jak málo energie dnes typické kapacity akumulátorů představují, kam na ni lze reálně dojet a jak složité ji bude doplnit. A jak přehnaná jsou tvrzení, že to či ono je vlastně dost. Pokud se ale někomu nechce počítat, stačí se podívat na příklady z praxe.

Nedávno jsme tu měli jízdu s nejlepší Teslou Model 3 po německé dálnici ani ne na skutečné maximum, ale jakési nadvakrát uměle omezené maximum, přesto mezi dobíječkami ujela 84 km. Teoretické maximum by bylo dál, toto ale byla praxe. Nyní se schyluje k další ukázce omezených možností elektrických aut srovnáním, které by bylo naprosto nerealizovatelné s konvenčními vozy.

Extrémní běžec Robbie Ballenger se rozhodl ukázat, že „svým vlastním pohonem”, tedy během, zvládne na jeden zátah více kilometrů než Tesla Model 3. To není zrovna snadný cíl, je to jeden z nejschopnějších elektromobilů dneška, navíc se Ballenger spokojil s jejím (americkým) papírovým dojezdem 430 km na nabití. Přesto říká, že během 72 hodin doběhne dál.

Dokážete si představit takovou věc s konvenčním autem? Rádi u nás pro srovnání používáme v Česku velmi dobře známou široce používanou Škodu Superb 2,0 TDI, která na jednu nádrž zvládne teoreticky ujet až 1 404 km. Ballenger je eso, ale tohle by nedal, udávaných 430 km se ale najednou zdá reálných. Je to pro něj souboj muže proti stroji, současně je ale nutné dodat, že možný je skutečně jen s elektrickým strojem.

Pochopitelně nikde není psáno, že uspěje, ale nesázeli bychom proti němu, zvládl mj. uběhnout skoro 160 km během jedné otevíračky Central Parku v New Yorku (od 6 ráno do 1 po půlnoci) nebo přes 780 km během 11 coloradského extrémního maratonu. Uvidíme, jak si povede, s ohledem na zmíněné by pro něj ale 430 km s limitem tří dnů měla být docela brnkačka, pokus začíná zítra.

Tesla Model 3 je zajímavé auto, ale její praktická použitelnost je vedle spalovacích vozů naprosto nekonkurenceschopná, zvláště pak při rychlejší jízdě. Extrémní běžec Robbie Ballenger nyní chce její limity podtrhnout i tak, že naráz doběhne dál než ona naráz dojede. Foto: Tesla

Zdroje: tenthousand.cc@Instagram, Robbie Ballenger

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.