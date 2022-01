Srbové se prý pomstili za Djokoviče, podobně oportunisticky překazili miliardový byznys

Může se zdát, že mezi Srbskem, Novakem Djokovičem a auty neexistuje žádné významné pojítko, minimálně po minulém týdnu už to ale neplatí. Vše nasvědčuje tomu, že oportunistický přístup Australanů k srbské tenisové superstar způsobil podobně oportunistický přístup Srbů k australské firmě.

Pokud alespoň trochu sledujete koronavirové dění ve světě, patrně víte, že každá země zkouší bojovat s pandemií trochu jinak. Zatímco třeba Izrael je rekordmanem v očkování a momentálně začíná seniorům dávat již čtvrtou dávku, v Austrálii v prvé fázi vše řešili s pomocí tvrdých lockdownů. Nedošlo tedy jen na omezení venkovních a vnitřních akcí či uzavírání obchodů, ale i na uzavírání hranic, ať již těch mezinárodních, tak i těch vnitrostátních. Lidé pak kromě práce mohli své domovy opouštět jen po velmi omezené časové období, navíc povětšinou jen kvůli nákupu potravin, za kterými mohli jen do nejbližších obchodů.

Tímto způsobem Austrálie zvládla první vlny velmi dobře, a proto na počátku loňského roku, kdy po týdny neevidovala jediného nakaženého, začaly být restrikce odvolávány. Poté se však objevila mutace Delta a rázem bylo jasné, že země zaostává ve vakcinaci. Kromě opětovného zavedení lockdownů tak byl navýšen i tlak spojený s očkováním, jenž se nakonec promítl i do letošního roku v souvislosti s tenisovým turnajem Australian Open, na kterém byla vyžadována vakcinace všech účastníků.

Na turnaj mířila i řada mezinárodních sportovců v čele s tenistou Novakem Djokovičem, současnou světovou jedničkou. Srbská superstar chtěla bojovat o rekordní jednadvacátý grandslam, ovšem na zápis do historie nakonec nedošlo, neboť Djokovič se turnaje vůbec nemohl zúčastnit.

Maškarádu kolem toho sledoval celý svět, a tak nebudeme zabíhat do detailů, telegraficky vzato ale dostal Djokovič i jako odpůrce očkování výjimku díky dříve prodělané nemoci. Australané ale nejspíše v mezičase zjistili, že podobný přístup by nebyl dobrým příkladem pro veřejnost, a tak mu bylo vízum nejprve zrušeno úřady, což záhy zvrátil soud. Pravomoc jej bez jakéhokoli specifického důvodu odebrat má ale i ministr pro migraci a ten vízum Djokovičovi definitivně sebral.

Objektivně vzato vzhledem k Djokovičově nemoci neexistoval důvod, aby Australané takto postupovali, patrně jen nechtěli, aby se turnaje zúčastnil někdo neočkovaný a ukazoval ostatním, že i bez vakcíny lze žít. Ostatně ministr vše zdůvodnil „veřejným zájmem”, čímž se o žádné lepší vysvětlení ani nepokusil. Na celou kauzu jste si ale jistě udělali názor sami, a tak tím celý případ opustíme, podstatné pro tuto chvíli je, že za tenistu se postavili i nejvyšší srbští politici, kteří vyvíjeli na Australany tlak. Pro ty se ale tato fakticky docela nesmyslná tahanice stala tak důležitou, že se k Djokovičovi zachovali tak, jak se zachovali. A nyní to vypadá, že od Srbů okusili vlastní medicínu.

Srbské úřady totiž minulý týden odebraly licenci australsko-britské společnosti Rio Tinto, která měla začít v zemi těžit lithium, což byl pro společnost multimiliardový byznys. Formálně jsou důvodem obavy z následků pro životní prostředí, které jsou pravda reálnější než nebezpečí Djokoviče pro australskou populaci, nejsou ale nové, ví se o nich dávno. Najednou ale vystoupily do popředí a v zákulisí se hovoří tom, že to je pomsta Australanům za jejich chování k národnímu hrdinovi.

Než se posuneme dále, musíme se vrátit do minulosti. V roce 2004 totiž američtí a srbští geologové objevili v údolí řeky Jadar nový minerál s vysokým obsahem sodíku a lithia. O třináct let později pak bylo podepsáno memorandům mezi firmou Rio Tinto a srbskou vládou s tím, že těžba lithia a dalších nerostů by odstartovala v roce 2023. Na plné obrátky by se pak důl rozjel o šest let později. Loni nicméně již anglo-australská firma oznámila, že proces hodlá urychlit a těžbu ve velkém začne již v roce 2027.

V Srbsku po tu dobu probíhaly protesty části veřejnosti, která se obávala nenávratného poškození krajiny a znečistění pitné vody. Proti těžbě vystoupily také mnohé ekologické organizace, co je ale v tuto chvíli nejpozoruhodnější, odpůrce nově podpořil i samotný Djokovič, který vyjádřil svou lásku k přírodě, hovořil o důležitosti čistého vzduchu a čisté vody...

A najednou to zabralo, což je vzhledem k omezeným zdrojům lithia bráno i jako velká rána pro automobilový průmysl, který na lithium do budoucna mocně spoléhá kvůli nucenému přechodu na elektrickou mobilitu. Zrušení licence pro Rio Tinto je tak označováno za srbskou pomstu, neboť země k ní přistoupila přes protesty Austrálie (investice těžařské společnosti by podle australské vlády pro Srbsko znamenaly jen samá pozitiva a ekonomické přínosy) a kvůli dosavadním investicím firmy v zemi může celá záležitost skončit u mezinárodního soudu. Působí to celé trochu malicherně, ale kdo s čím zachází...

Novak Djokovic posted support of protests in Serbia against Rio Tinto mining.



“Clean air, water & food are the keys to health. Without it, every word about health is redundant.

Nature is our mother. We spend more time in nature. With her and in her, our lives are richer.” pic.twitter.com/mxINhbzQyy