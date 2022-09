Starší muž si přijel k dealerovi pro nový Nissan. Podívejte se, co nechal na protiúčet včera | Petr Prokopec

Je to v podstatě obchod století, neboť dotyčný dostal nové auto bez jakéhokoli doplatku. Když se ale pořádně podíváte, s jakým vozem přijel, zjistíte, že skvělý obchod tu udělal dealer, ne zákazník.

V devadesátých letech minulého století se objevila čtveřice aut ze země vycházejícího slunce, které dnes platí za automobilové legendy. Jako první dorazila v roce 1990 Honda NSX, kterou po dvou letech následovala Mazda RX-7 třetí generace. S rokem 1993 byl pro změnu spojen debut čtvrté generace Toyoty Supra, na Nissan Skyline GT-R R34 si nicméně publikum muselo počkat pomalu až do nástupu nového milénia. Daná trpělivost se však vyplatila, neboť šlo o vůz, který drtil všechno a všechny.

Nissan navíc po premiéře nesložil ruce v klín, nýbrž pokračoval ve vývoji. Postupně tak na trh přicházely stále lepší verze, přičemž v říjnu 2000 bylo odhaleno provedení V-Spec II. To dostalo do vínku tužší zavěšení, větší zadní brzdové kotouče, karbonovou kapotu motoru se vstupy vzduchu NACA, hliníkové pedály, středovou konzoli z iridia a sedadla čalouněná černou látkou namísto předchozí šedé. Celkově vzniklo jen 1 855 takových aut, jedná se tedy o velkou vzácnost.

Právě z těchto důvodů je GT-R R34 často vyhledáváno automobilovými nadšenci, kteří jsou ochotni exempláře v dobrém stavu vyvažovat zlatem. Což se při pohledu na hmotnost 1 560 kilogramů zdá jako dobrý obchod. Takový ovšem v žádném případě neudělal starší Australan jménem Barry, kterého začaly trápit příliš vysoké ceny pohonných hmot. Svůj Skyline GT-R právě ve výše popsané verzi V-Spec II proto dovezl do dealerství Eagers Nissan, kde jej nabídl na protiúčet.

Nejsme si jisti, zda máme dealerovi věřit, podle jeho slov ale šlo o přímou transakci, tedy výměnu starého vozu za nový bez toho, aby jakákoliv strana cokoli doplácela. To obecně vzato nezní špatně, ale u tohoto vozu to špatné je. Barry by tak doslova prodělal kalhoty, neboť si převzal klíčky od elektrického Nissanu Leaf. Ten se i s většími bateriemi o kapacitě 59 kWh nabízí v Austrálii za 64 015 AUD (cca 1 051 000 Kč), což pochopitelně není málo. Jenže již hodnota standardního GT-R je jinde, o V-Spec II ani nemluvě.

Nájezd Barryho vozu sice neznáme, to ale ve výsledku není až tak podstatné. Jak je totiž patrné z australských serverů, vzácný Skyline se u protinožců prodává od 135 000 AUD (2 217 000 Kč) bez ohledu na stav, přičemž cena hezčích a méně jetých exemplářů stoupá dokonce až na trojnásobek této sumy. Pokud by tedy Barry nabídl vůz k volnému prodeji, mohl by následně dealerství Eagers Nissan pomalu vykoupit. Takto ale mnoho lahví šampaňského otevírali u prodejce.

I kdyby ovšem dealer přeháněl a na nějaký doplatek došlo, stejně to nebyl výhodný obchod. Leaf je tuctové auto, jehož hodnota bude dříve nebo později nulová. Skyline GT-R V-Spec II je postupem času jen dražší. A výhledově se na tom jistě nic nezmění.

