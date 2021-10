Studie odhalila, jakou výbavu lidé chtějí a odmítají do moderních aut, výrobci mířívají úplně mimo před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Také občas nechápavě koukáte na to, jaké nesmysly se ta či ona automobilka rozhodla přidat mezi výbavové prvky? A říkáte si, že tedy asi existují jiní lidé, kteří to chtějí? Podle studie AutoPacific to tak ani nevypadá.

Moderním automobilům se stále více přezdívá počítače na kolech. Dle výrobců je to nepřesné a zkouší s tímto označením bojovat, jejich snaha se však zdá marná. Zvláště když ve výsledku dělají vše proto, aby tato slova proměnili v realitu. Nebo snad máte pocit, že z jednoho místa na druhé se dostanete díky tomu, že váš palubní systém dokáže objednat květinu z nejbližšího květinářství? My ani ne. A jak se ukazuje, stejné mínění má o většině moderních technologií, které jsou spíše zbytné než prospěšné, většina lidí.

Společnost AudoPacific se totiž v rámci svého každoročního výzkumu Future Attribute Demand Study zeptala takřka 90 tisíc zákazníků, kteří si v nedávné době pořídili nové auto, jakou výbavu považují za žádoucí a jakou za zbytečnou. Ke zvážení byla zhruba stovka systémů a technologií, přičemž lidé se k nim měli vyjádřit ve výše zmíněném smyslu. Neznamená to pochopitelně, že si je nekoupili, v mnoha případech totiž nebylo zbytí, vítané jsou ovšem z jejich strany minimálně.

Z odpovědí je přitom evidentní, že automobilky by studii měli důkladně projít od začátku až do konce. Snadno tak totiž zjistí, čím své vozy osazovat a čím zase ne, což jim může ušetřit nemalé náklady na vývoj. Zároveň se mohou vyvarovat i nemalého zklamání - řada z nich totiž počítá s tím, že v budoucnu bude lidem některé prvky prodávat ve formě předplatného. Právě v tom ale mohou narazit, neboť velmi často jde o systémy, které zákazníci nepovažují za přínosné.

Co je tedy preferováno? Víceméně jen všeobecně používané prvky či ty, které skutečně pomáhají. Lidé se totiž vyslovili pro vyhřívaná sedadla, detekci aut ve slepém úhlu nebo třeba elektrické ovládání sedadel a jejich paměť. Co naopak odmítají, to je třeba head-up displej s rozšířenou realitou, možnost nákupu věcí skrze multimediální systémy nebo kupodivu i plnohodnotné autonomní řízení s chybějícím volantem a pedály.

Právě poslední prvek, jenž lidé odmítají, překvapí. Po plném autonomním řízení totiž touží pomalu každá značka, přičemž mnohé na oltář jeho vývoje pokládají miliardy jako nic. Z tohoto úhlu pohledu tak ale činí do značné míry zbytečně. Byť analytik společnosti AutoPacific Robby DeGraff dodává, že lidé v případě mnoha systémů nerozumí jejich veškerým benefitům či se obávají třeba zneužití citlivých dat. A proto dané technologie rovnou odmítají.

Jsme přitom zvědavi, jak branže na tuto studii zareaguje. Ukazuje se totiž, že některé uličky vývoje jako třeba ovládání za pomoci gest jsou slepou cestou. Zatím ale nebudeme nic předjímat, místo toho přidáváme kompletní přehled chtěného i nechtěného.

Nejvíce žádané výbavové prvky moderních aut dle studie AutoPacific

1. Vyhřívaná sedadla - chce 66 % kupců

2. Detekce aut ve slepém úhlu - 60 %

3. Přední a zadní parkovací senzory - 55 %

4. Pohon všech kol - 54 %

5. Monitoring jízdy ve zvoleném pruhu - 54 %

6. Apple CarPlay/Android Auto - 53 %

7. Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce - 52 %

8. LEDkové světlomety - 52 %

9. Ventilovaná a chlazená sedadla - 50 %

10. Sedadlo řidiče s pamětí - 49 %

Nejvíce odmítané prvky výbavy moderních aut dle studie AutoPacific

7. Head-up displej s rozšířenou realitou - odmítá 86 % kupců

6. Elektronický generátor zvuku motoru - 87 %

5. Nakupování věcí skrze multimédia - 88 %

4. Biometrické prvky - 91 %

3. Ovládání pomocí gest - 91 %

2. Concierge servis - 93 %

1. Plné autonomní řízení bez volantu - 93 %

Po čem lidé opravdu touží? Hlavně po prvcích, která jim skutečně jízdu v autě usnadní a zpříjemní. Na první místo tedy staví vyhřívání sedadel, mimo to ovšem do top 10 spadá i jejich elektrické ovládání, chlazení či paměť. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: AutoPacific Future Attribute Demand Study

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.