Rychlé rodinné auto lze mít nové i za půl ceny špičkového Audi s obřím motorem V8

A nejenže je srovnatelně rychlé, je dokonce rychlejší, přičemž praktické povinnosti dokáže zastat s velkou grácií. Akorát opravdu velkou rodinu do něj nenacpete.

Pokud jste překlenuli svá mladá a svobodná léta, kdy vaším automobilovým snem bylo nejspíše nějaké sportovní kupé či kabriolet, ale pro auta jste hoře nepřestali, teď pravděpodobně koukáte po něčem, co spojí řidičskou atraktivitu dohromady s praktičností. Takových aut existuje nespočet, naprostou většinu ale spojuje jedno - jsou velmi drahá.

Je celkem jedno, jestli se podíváte na eSková či eRSeková Audi, BMW M obou typů, Mercedesy AMG nižších i vyšších řad nebo ještě cokoli jiného, má-li jít o opravdu rychlý vůz, za méně než 2 miliony to nepůjde. A to je přes respekt k naprosté většině těchto vozů spousta peněz, které pochopitelně většina lidí nemá. Jedna alternativa ale existuje a byť levná není, o hodně levnější je.

Jde o VW Golf R, který se prodává jak jako pětidvéřový hatchback, tak jako kombík. S cenou od 1 201 900 Kč se i jeho cena posunula vysoko, ale v době, kdy základní Škoda Kodiaq stojí 800 tisíc a obyčejnou Octavii v jiné než nezajímavé specifikaci nekoupíte pod 650 tisíc korun, jsou to pořád snesitelné peníze. Někteří mají tendenci tento vůz podceňovat, on je ale velmi, velmi schopný. A přitom praktický i zcela každodenně využitelný.

O tom druhém snad není třeba pochybovat, je to skutečně komfortně laděné auto, které kór jako kombík dokáže být mimořádně praktické. Jak je ale rychlé? To se rozhodl na srovnání s jedním mnohem dražších (a to i provozně...) praktických bijců demonstrovat Mat Watson z Carwow, když právě nové R poslal do souboje s Audi SQ7.

Jsou to zdánlivě nerovní soupeři, však SQ7 má dnes dvakrát větší (už jen benzinový) motor 4,0 V8, který generuje až 507 koní a 770 Nm, vedle toho působí Golf R s motorem 2,0 R4, 320 koňmi a 420 Nm jako tintítko. Jenže je také o nějakých 700 kg lehčí a ve výsledku prostě efektivnější. A to tak moc, že SQ7 nejen vyrovná, ale dokonce překoná. Audi přitom stojí od 2 684 900 Kč, je tedy více jak dvakrát dražší.

Je pozoruhodné, jak Golf R dokáže být efektivní, a to v jiných sprintech zvládl čtvrtmíli i o několik desetin rychleji. Jasně, pokud potřebujete auto pro 7 nebo opravdu komfortní vůz, SQ7 nabídne věci, které Golf R neumí. Ale jako praktický, rychlý vůz pro každý den představuje „GR” stále nepřekonatelnou nabídku, však se na to podívejte sami...

