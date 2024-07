Takhle vypadá Mercedes W124 s 642 tisíci ujetými km, legendou trvanlivosti se nestal pro nic za nic dnes | Petr Miler

/ Foto: Classic-Mobile Wieting, publikováno se souhlasem

Jen klasická bolístka aut z jeho doby je tím, co ho může dostat na kolena, jinak úspěšně hájí pověst automobilu, který nejenže vydrží, ale ještě zůstane po dekády v kondici, která nápadně připomíná nové vozy.

Nejsme z těch, kteří by v rámci svého života ustrnuli v jedné z jeho ér a odmítali si připustit, že svět se posunul zase o kus dál. Tak to určitě není. Stejně tak ale nepatříme mezi lidi, kteří by zavírali oči před realitou, která nemusí být úplně příjemná. Občas tak píšeme o autech, která byla a už nejsou prostě proto..., že byla a už nejsou, nic víc za tím není třeba hledat. Zejména v posledních letech se pod tíhou regulací a (někdy i z nich vyplývajícího) tlaku na minimalizaci nákladů stává, že s novou generací toho či onoho auta nedostáváme dokonale lepší stroj. Nabízen je nám spíše vůz, který je v určitých ohledech lepší a v určitých horší.

Jedna z věcí, která se u nových modelů aut obvykle zhoršuje, je kvalita a trvanlivost. Nebudeme nyní spekulovat o důvodech, někdo za tím vidí zmíněné regulace, jiný snahu automobilek dělat „auta na tři roky”, protože pak by si nikdo nepřišel pro nová, další prostě neochotu zákazníků nových aut platit za lepší řešení. Tohle vážně není podstatné, těžko nám ale někdo namluví, že VW Golf IV či V nebyl kvalitnější a trvanlivější než dnešní osmička, že BMW 3 E46 nebylo v obou ohledech dál než všechny pozdější generace či že Mercedes neslevil z orientace na totální kvalitu a „neprůstřelnost”.

Mladší z našich čtenářů nemuseli dekádu, dvě, někdy i tři staré stroje zažít a nejen jim chceme ukázat jeden Mercedes 300 D z roku 1995, který i na toto poukazuje. Z hlediska způsobu jeho užívání to není žádná leštěnka, právě naopak - tohle auto skoro celých 30 let prostě „táhlo”, třebaže ne až tak moc, ale ne zase tak málo, v průměru něco přes 22 tisíc kilometrů za rok. Majitelé s ním ale byli spokojeni, na autě se nic velkého „nekazilo”, takže s ním jezdili dál a dál až do najetí 642 tisíc km. A i po takovém zápřahu se vůz znovu objevuje v prodeji.

Majiteli nemohla být žádná „prasata”, to je zřejmé, stejně tak je ale patrné, že to opravdu nebyl domácí mazlíček v plechové podobě. Přesto je výsledkem auto v docela pozoruhodném stavu, které je dnes nabízeno k prodeji u jedné německé firmy. Však se podívejte na přiložené fotky, jeho jedinou chybou - a je to bohužel asi jediné zásadní riziko skonu aut z té doby - je koroze, která je patrná i na některých vnějších dílech. Technika má být fit a najít na zbytku auta chybu je skoro nemožné. Podívejte se zejména do interiéru, jaký dnešní přežije v takovéto kondici aspoň 200 tisíc km a pár let? Tady se bavíme o víc jak trojnásobku a téměř 30 letech na světě, neuvěřitelné.

Prodávající tvrdí, že vůz je až na jeden panel karoserie v naprosto originálním stavu, že byl měněn jen spotřební materiál a připravit se je třeba jen na boj s korozí. Prý je to jen kvalitně postavené auto od majitelů, kteří s ním zacházeli uctivě. Pod kapotou má atmosféricky plněný naftový třílitr (!), téměř nezničitelný agregát OM 606 s výkonem 100 kW (136 koní) a čtyřstupňovým automatem, tedy střízlivou techniku, také ta ale jistě pomohla tomu, že tento vůz přežívá do dnešního dne v takovém stavu.

Pokud nezrezne na prach, je prý připraven na najetí 1 milionu kilometrů. A asi to nebude moc přehnané tvrzení. Mercedesy W124 jsou vyhlášeny svou kvalitní konstrukcí i výrobou, milion kilometrů jich najel nejeden a tento měl zjevně perfektní péči. A teď si vezměte, že se občas dají koupit i skoro nové. Ano, Mercedesy vždy byly kvalitní a vydržely, i když se s nimi nikdo nemazlil, nejsme si ale jisti, jestli si za další čtvrtstoletí budeme moci v podobných souvislostech vyprávět o některém z dnešních modelů - tak bytelně jako W124 nepůsobí.

Podívejte se na tento vůz, je to vážně kus historie a pozoruhodná ukázka jakési předimenzovanosti přístupu Němců ke konstrukci aut před pár dekádami. Mimochodem může být váš za 2 950 Eur, tedy asi 75 tisíc Kč, ale proto vám ho neukazujeme.

Tohle auto není žádná garážová královna, ani omylem, o to víc fascinuje, jak v originálním stavu přežívá skoro 30 let a 650 tisíc km na silnicích: Foto: Classic-Mobile Wieting, publikováno se souhlasem

Zdroj: Classic-Mobile Wieting@Autoscout24

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.