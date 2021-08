Technik prozkoumal a vyzkoušel novou nejlepší Teslu, z jízdy se vrátil na odtahovce před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Je to člověk, který dokáže na Teslách opravit v podstatě cokoli, umí i vrátit na silnice odepsaná auta nebo se s úspěchem pustit do přestavby na úplně jiný druh pohonu. Jeho pohled tak má váhu.

Před několika týdny začala Tesla prodávat Model S Plaid. Tedy novou vlajkovou loď značky, která se na rozdíl od předchozích variant liší třemi pohonnými jednotkami. Díky tomu výkon překonal metu tisíce koní, načež se Tesla po nějakou chvíli mohla pyšnit nejrychleji akcelerujícím vozem světa. Daný titul jí sice rychle sebral Rimac Nevera, v případě chorvatského supersportu jde ovšem o výrazně dražší model, který navíc vznikne jen ve 150 kusech. Každý přitom oproti Tesle nafasuje takřka dvojnásobný výkon a poloviční počet dveří.

Ve výsledku tedy není překvapivé, že provedení Plaid přitahuje pozornost. Za 130 tisíc dolarů (cca 2 820 000 Kč) dostanete vůz, který si při zrychlení na stovku dokáže namazat na chleba i mnohonásobně dražší Bugatti Chiron. Samozřejmě jen chvíli, do určité rychlosti a bez možnosti rychle doplnit energii, i tak si to ale zaslouží respekt - Tesla vozu oproti již existujícím verzím nepřidala pouze jeden motor, ale Model S výrazně přepracovala. Na nejnovějším videu to dokládá Rich Benoit, technik stojící za firmou Electrified Garage, který mohl vůz pořádně prozkoumat.

Jak Benoit a lidé z jeho firmy se specializují na opravy Tesel a jsou v tomto ohledu velkými experty. Electrified Garage kupříkladu dříve dokázala nahradit zlomený výstupek chladicího okruhu, což majitele nakonec stálo jen pouhých 700 dolarů (15 250 Kč). Kdyby se ovšem svěřil do péče servisního centra kalifornské značky, musel by zaplatit rovnou kompletní výměnu baterie, jenž by jej vyšla na 16 tisíc dolarů (347 500 Kč). S vracením elektromobilů zpět na silnice má letité zkušenosti i Benoit osobně, který se kvůli tomu Tesle znelíbil, dnes ale zůstaňme u Modelu S Plaid.

Ten dokázal zaujmout už jen přepracovanou spodní částí, která je nyní zcela plochá, což pochopitelně zlepšilo aerodynamiku. Tesla zároveň nahradila zadní ocelová ramena hliníkovými, to však přineslo jisté omezení - vůz totiž již nemůže být uchycen právě za zadní nápravu na odtahovce, nýbrž pouze za tu přední. O všem pak sice značka informuje s pomocí samolepky na samotném ramenu, ta ale může být snadno přehlédnuta a problém je tak na světě.

Nejde přitom o jedinou nelogičnost, třeba pod přední kapotou se nachází držáky, které jsou kabeláží využity jen zčásti - zbytek pak nevzhledně trčí do prostoru. Podobné je to v případě ochranného spodního krytu, který drží jen na jedné straně. Skoro se tak zdá, že lidé pracující v Tesle mají zakázáno dotahovat věci do konce, což jednoduché věci komplikuje - na ovládání stěračů či převodovky tak budete pomalu potřebovat doktorát.

Problémů je nicméně více, přičemž velmi překvapivě mezi ně spadá únik oleje. Tedy něco, co s elektromobily nebývá spojováno. Nejde nicméně o motorový olej, nýbrž o ten z převodovky. Zmínit ovšem můžeme i ostré hrany některých panelů a vnitřních komponentů, jenž se nachází poblíž vysokonapěťových kabelů. Snadno tedy hrozí jejích proříznutí i poškození pod zadním plastovým krytem, jenž by mohlo vést k explozi či samovznícení.

Abychom ovšem pouze nekritizovali, je třeba uvést také pozitiva. Jak již bylo řečeno, Tesla přepracovala spodní panely i zadní nápravu. Ochranné kryty pak byly vyztuženy ocelí, aby nedošlo k jejich vytrhnutí, zatímco vpředu se objevují nové příčné vzpěry navyšující tuhost. Někdejší olověná baterie pak byla nahrazena novou lithiovou o velikosti zápisníku, zatímco třeba filtr klimatizace kabiny byl přemístěn kvůli snadnějšímu servisu.

Nejvíce nicméně Tesla zapracovala na zlepšení chlazení, což je s ohledem na nepoužitelnost starších Modelů S při rychlé jízdě chvályhodné. Ovšem i přesto došlo k totálnímu selhání. Rich s vozem vyrazil na projížďku a v jejím rámci i na sprinterskou dráhu, kde nejprve zvládl čtvrtmíli za 9,6 sekundy. Jelikož byl takto rychlý, ovšem nedisponoval ochrannou klecí, byl z dráhy nakonec vykázán, neboť auta schopná dostat se s časem pod 10 sekund musí být v USA na oficiálních sportovištích tohoto ražení náležitě bezpečnostně vybavena. Mnohem horší ovšem bylo, že následně Plaid odmítl jakoukoli další službu a zpátky do servisu se musel vrátit na odtahovce.

Co přesně bylo příčinou kolapsu, zatím není jisté. Jelikož je ovšem vůz v záruce, Tesla by jej měla zdarma opravit. Sama nepřekvapivě uvádí, že podobná nepříjemnost, jaká se stala, je momentálně již spíše ojedinělá - jaká je realita, nevíme. Úvodní rozborka tím končí, další ovšem již bude mnohem důkladnější. Provádět ji ovšem nebude Rich Benoit, ale Sandy Munro, jenž na svůj Plaid, který rozebere do posledního šroubku, teprve čeká.

Tesla Model S Plaid je sice neskutečně rychlá a automobilka tuto variantu oproti již odhaleným verzím zásadně přepracovala, ovšem ani tak není kvalita oslňující. Horší však je, že vůz při jízdě po první ostré akceleraci zcela selhal a musel být odtažen do servisu. Příčina selhání zatím není známa. Foto: Tesla

Zdroj: Rich Rebuilds@YouTube

Petr Prokopec