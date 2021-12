Téměř nejetá Škoda Superb TDI 4x4 v nejvyšší výbavě za cenu lepší Fabie je dnes výjimečnou nabídkou před 3 hodinami | Petr Miler

Ceny ojetin se obecně zbláznily a ani se čtvrtmilionem v kapse nemůžete pomýšlet na nic extra dobrého. I na dnešním trhu je ale možné narazit na výjimečné nabídky, v kontextu zmíněného je pramálo jetý Superb TDI 170 4x4 Laurin a Klement za 406 tisíc skoro zázrak.

Píšeme o tom skoro denně a s ohledem na současný vývoj se nezdá, že bychom kdykoli v dohledné době mohli mít důvod s tím přestat. Ceny nových aut míří vzhůru a táhnou s sebou ceny všeho, co s tím jakkoli souvisí. Ojeté vozy pochopitelně patří mezi dotčené věci, neboť když nové auto zdraží o desítky procent, nikdo nemá důvod to ojeté prodávat za stejné ceny jako dříve. Zvláště když ojetiny jsou reálně k dispozici, zatímco nová auta si sice můžete objednat, dostanete je ale bůh ví kdy.

Za tohoto stavu není divu, že se trh s ojetinami zbláznil a ceny jen za poslední rok stouply v průměru o 20 procent. A to je průměr, sumy potřebné na koupi některých vozů vystřelily ještě více. Spousta lidí je tak při výběru pro ně nového auta udivena, jak málo perspektivní vozy si pořídí i za statisíce korun. Jak jsme ale zmínili, předražené rázem není vše a je třeba se koukat po vozech neobvyklého typu, stáří či nájezdu. A můžete se dostat k docela zajímavým nabídkám.

Jednu takovou vám nyní přiblížíme - jde o Škodu Superb. Za normálních okolností relativně drahou ojetinu, zvláště když jde o vůz s motorem TDI, pohonem 4x4 a vysokou výbavou. To všechno tento kousek splňuje, navíc má automat, přesto je relativně levný. Proč? Jde o druhou generaci vozu, která už zmizela z hledáčku kupců dražších ojetin, tohle auto ale má najeto jen 48 621 km. A to je na Superb u roku 2013 jedním slovem nic.

První majitel podle prodávajícího jezdil s autem jen kratší trasy, což pravda není ideální profil používání dieselové limuzíny na pomezí střední a vyšší střední třídy, malá kilometráž je ale na autě sakramentsky znát. Vypadá jako skoro nové, jen odřená bočnice sedadla řidiče ukazuje, že se do něj častěji nasedalo. Jinak ale mělo pravidelnou časovou péči autorizovaného servisu a je prý připraven ihned vyrazit do dalšího nasazení.

Decentní specifikace Laurin a Klement s fialovou metalízou Amethyst, hnědým koženým čalouněním a vysokou výbavou stěží někoho urazí. Stejně jako silnější diesel 2,0 TDI se 170 koňmi, která míří na všechna čtyři kola - na zimu verze jako stvořená. Mohl by to být kombík, z pohledu Čecha jistě, ale sedan-liftback druhé generace „Supu” není nic nepřekousnutelného. Zvlášť ne za cenu 15 999 euro, tedy asi 406 tisíc Kč. Co si za to dnes koupíte na nové auto? O trochu lepší novou Fabii? A kdy se jí dočkáte?

Petr Miler

