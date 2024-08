Tento křiklavý Ford Focus I na prodej vás dostane do kolen, má motor V8 s 611 koňmi a pohon zadních kol před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdání někdy klame a mnohá auta, která se tváří jako ministr války, ve skutečnosti ohromují jenom svým vzhledem. Ne tak tento Focus. Jeho křiklavý oranžový „look” je jen první z mnoha věcí, které vám způsobí slabost v kolenou.

Není tomu dlouho, co jsme nad vizualizacemi lidí z Digimods Design zauvažovali nad tím, jak by asi mohl vypadat Ford Focus, kdyby dostal stejnou příď a záď, jaká dnes zdobí Mustang. V ten moment nás ani ve snu nenapadlo, že po světě už jezdí kreace, které skutečně lze chápat jako dítko hlavně v Evropě populárního hatchbacku a americké legendy. A co více, dokonce jsou i na prodej. Na Bring A Trailer totiž aktuálně probíhá aukce Focusu první generace, jehož atmosférický dvoulitr musel udělat místo pětilitru Coyote V8. Tedy jednotce běžně pohánějící právě Mustang.

Za touto kreací stojí Troy Seyfer ze společnosti Seyfer Specialties, který se ovšem nespokojil „jen” s výměnou motoru. Pohonnou jednotku totiž navíc osadil třílitrovým kompresorem Whipple, díky němuž osmiválec produkuje až 620 koní v 7 600 otáčkách. To je o poznání víc než původních 130 koní, které mířily na přední kola díky atmosféricky plněnému dvoulitru. Troy nicméně u své konverze zaměstnal zakázkovou zadní nápravu, která se navíc dočkala také samosvorného diferenciálu Eaton Tru Trac. Do všech čtyř rohů navíc zamířily posílené brzdy a 19palcová litá kola.

Zatímco továrna vůz původně nalakovala červeně, po instalaci bodykitu inspirovaného variantou RS došlo na oranžový nátěr. Kvůli zmíněnému kompresoru umístěnému na osmiválcové jednotce byla razantně přepracována kapota. Dost by nás zajímalo, jaký je pohled zpoza volantu, odkud musí být jasně patrná tahokovem zakrytá větrací šachta, která pochopitelně nadělá mnoho randálu. Jsme si ale jisti, že na něco takového si nikdo stěžovat nebude, místo toho veškeré palce poletí směrem vzhůru.

Jako ministr války totiž upravený Focus nepůsobí jen zvenčí nebo pod kapotou, ale také uvnitř, kam se nastěhovala ochranná klec, manuálně stavitelná sedadla Recaro či vícebodové závodní pásy G-Force Racing. Do původní palubky pak byl zasazen digitální přístrojový štít, ze kterého lze odečíst nájezd 429 mil (690 km). To je ale zjevně porce najetá od dokončení konverze, ke které došlo před zhruba čtyřmi lety. K ověření výkonu motoru ale bylo přistoupeno letos, oněch 620 koní je tedy jistých.

Za nízkým nájezdem pak nejspíše stojí skutečnost, že upravený Focus měl především oslnit na tuningové show SEMA v Las Vegas spíš než na silnicích. Proč se jej Troy rozhodl prodat, není známo, nejspíše ale již svou pozornost věnuje dalšímu projektu. Vůz je nabízen dealerem z Floridy, a to v online aukci bez rezervní ceny. Znamená to tedy, že do světa půjde za jakoukoliv částku, ovšem již nyní je zjevné, že nízká nebude - po hrstce příhozů jsme totiž na 27 500 USD (cca 615 tisíc Kč).

Jen samotný motor Coyote V8 vás přitom vyjde asi na než polovinu této sumy, a to se musí obejít bez kompresoru, převodovky, hnané nápravy a pochopitelně celého zbytku auta. I kdyby tedy vůz chtěl někdo rozprodat na náhradní díly, přišel by si na více než 27 tisíc dolarů. Nezdá se však, že by upravený Focus stihl takový osud, neboť zájemci jsou oslněni jak kvalitou práce, tak i celkovým stavem vozu, byť jeho skutečný celkový nájezd se počítá v jiných řádech.

Focus první generace se v zámoří dočkal osmiválce, kompresoru a pohonu zadních kol. V případě zájmu a úspěchu v online aukci však prodávají dává již dopředu najevo, že veškeré starosti s dopravou jdou na triko kupujícího. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.