Tesla chtěla ukázat, jak řeší nekvalitu svých aut, lidé se jí po zásluze vysmáli

Tesly platí za jedna z nejnekvalitnějších aut na trhu, po letech neúspěšné snahy předejít problémům už o tom jako o faktu hovoří kde kdo. Automobilka si toho je vědoma, a tak chtěla svou image trochu vylepšit, přistoupila k tomu ale mimořádně amatérsky.

Auta od Tesly pravidelně ukazují svou nekvalitu, co se nyní děje s jejími novými volanty je skoro neuvěřitelné. Nejde o izolovaný problém, ani zdaleka. Zákazníci pravidelně sdílí své tristní zkušenosti, za šmejd Tesly označil i soud a když ve studiích kvality na tom americké vozy bývají tak zle, že se ani nevejdou do tabulek. Na podobné kritické hlasy má automobilka obvykle odpověď v podobě chytrého marketingu, její poslední krok má ale k čemukoli chytrému hodně daleko.

Tesla chtěla ukázat, že popsané problémy řeší a právě provádí to, při čem je málokdy vídána - teplotní a zátěžové testy, které měly její vozy podstupovat v Dubaji. Potíží ovšem je, že na fotkách nejenže nevidíme žádný nový model (vylepšit by potřebovaly i ty stávající), na vysloveně prezentačních fotkách ale vidíme jen sériová auta bez jakéhokoli testovacího vybavení či vývojových techniků. Nejsou tu oblepené díly, senzory, počítačové vybavení, týmy techniků nic. Tohle nejsou vývojová auta, to jsou normální sériové Tesly, se kterými někdo zapózoval v poušti, víc nic.

Značku by tak nemělo překvapit, že znalí absolutně nechápou, co to má být. „Čekal bych Semi, Cybertruck nebo Roadster. Ne existující vozy, které již jsou na trhu. Nemělo by náhodou testování předcházet uvedení na trh?“ ptá se oprávněně jeden ze sledujících Rolf Rohr. Wisam Al-Rawi si pak rovnou nebere servítky, a uvádí, že Tesla „by se měla stydět. Ani po čtyřech letech totiž nenabízí podporu Arabštiny. Dubajská vláda by na vás měla uvalit sankce.“

S takovou reakcí dubajských šejků sice nepočítáme, v jednom ohledu však Al-Rawi trefil hřebíček přímo na hlavičku. Tesla totiž svá auta v Dubaji nabízí již hezkých pár let. Pochopitelně pak z nich i sbírá veškerá data, tedy i taková týkající se teplotních podmínek a odolnosti vůči horku či všudypřítomnému písku. Opravdu tedy nepotřebuje do země posílat tým v černých tričkách (...) s nepříliš početnou flotilou, jenž zde navíc opravdu nebude působit několik let.

Mimo to lze zmínit ještě jednu zajímavost. Zhruba 800 kilometrů od někdejšího ústředí značky v kalifornském Fremontu se totiž nachází Death Valley neboli Údolí smrti. Tedy jedno z nejteplejších míst na zemi, kde aktuálně lze každý den počítat s 50 stupni Celsia. V Dubaji byl nicméně tím nejteplejším minulý měsíc, ovšem ani tak nebyly denní hodnoty natolik extrémní. Pokud by tedy Tesla chtěla něco zjistit, nemusela kvůli tomu cestovat přes půlku světa.

Ve finále se tak značka nemůže divit, že se její snaze lidé po zásluze vysmáli - zkazky o testování nikdo informovaný nebere vážně. Není tak vlastně ani překvapivé, že se Elon Musk snaží přetáhnout pozornost jinam, a znovu mluví o tom, že Tesla do konce roku představí plně autonomní systém. Něco takového (pravda, obvykle šlo o „příští rok”) však šéf americké automobilky slíbil již tolikrát, že ani tato slova už nepadají na úrodnou půdu.

Americká automobilka v Dubaji svá auta již nějaký ten rok prodává, o jejich provozu tak musí mít nashromážděno velké množství dat. Navíc má prakticky za humny Death Valley, kde jsou podmínky ještě extrémnější. Její příspěvek na Twitteru tak lidé nepřekvapivě kritizují, pokouší se jim podsunout informaci o testech kvality a odolnosti, které takto opravdu neprobíhají. Foto: Tesla

