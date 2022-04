Tesla Model Y na německé dálnici ukázala naprostou nepoužitelnost elektromobilů pro jakkoli rychlé ježdění před 3 hodinami | Petr Miler

Nejede špatně, to ani omylem, ale k čemu je vám to dobré, když během pouhých 43 sekund a 2,5 kilometru jízdy přijde o tolik kapacity baterek, že si tak dál netroufnete jet ani dalších pár minut?

Elektrická auta některými svými vlastnostmi lákají. Jednou z nich je dynamika ve smyslu akcelerace, která naděluje zrychlení sportovních či supersportovních vozů mnohem obyčejnějším a dostupnějším modelům. To je fajn, problém je jen v tom, jak dlouho si můžete takové vlastnosti užívat. Jednou, možná dvakrát za den? Pokud chcete někam dojet, pak snad ani to ne.

Je to taková hra, pocit, že můžete, víc ne. Zažili jste to ostatně možná v provozu sami, když jste narazili na nějakého „teslistu”. Pokud jedete rychleji, asi tak polovina z nich vám bude chtít ukázat, jak mu jeho auto jede. Proč ne, ještě jsem ale nepotkal nikoho, komu by to vydrželo déle než pár sekund, konzistentně vyšší rychlostí na dálnici nebo ještě více v Německu nevydržel nikdy jet ani jeden.

Odpověď, proč tomu tak je, se skrývala už v některých z našich předchozích článků, které byly přímo na spotřebu elektromobilů při svižné jízdě zaměřeny. A skrývá se i ve videu níže, které na ploše tří minut ukazuje primárně dynamiku Tesly Model Y Performance, tedy vrcholného provedení menšího crossoveru značky. Má mít až 562 koní výkonu, akcelerovat na stovku za 3,7 sekundy a dosáhnout až 250 km/h.

V praxi to v podstatě dokazuje - na stovce je za něco málo přes 4 sekundy, 250 km/h zdolá a je na nich za nějakých 43 sekund. To je vcelku obvyklý čas, víceméně každé standardně koncipované auto dosáhne své maximálky okolo 50 sekund a jen pokud je elektronicky omezená či je jinak uměle ovlivněná, stane se to o trochu dříve. Zaujalo nás něco jiného - kolik za jednu takovou akceleraci vůz spálí své energie.

Během jednoho jediného zrychlení z 0 na 250 km/h, které se odehraje za oněch 43 sekund na dráze 2,5 km, klesne kapacita akumulátorů z 88 % při startu na 83 % po dosažení dvěstěpadesátky. Plných 5 % baterek sežere tedy jedno jediné zrychlení - je to jednak energeticky náročná věc (auto váží přes 2 tuny a není to zrovna Lotus) a pak je tu pořád ten samý problém. Použitelná kapacita akumulátorů činí jen 75 kWh, to je ekvivalent 19 litrů nafty. Dejte si 19litrovou nádrž do dvoutunového SUV s podobným výkonem a lépe na tom nebudete.

Je tedy hezké, že elektromobily zrychlují, ale pokud vypotřebují celé své baterky na pár akcelerací nebo pár desítek kilometrů hodně rychlé jízdy, je to vůbec k něčemu? Bohužel, také v tomto ohledu jde o úplně jiný svět, než jaký známe ze zkušeností se spalovacími auty. I s opravdu výkonnými modely, klidně i velkými a praktickými vozy typu BMW M3 nebo M5, ujedete na natankování extrémními rychlostmi přes 200 km a doplnění paliva je otázkou minut. I v tomto jsou elektrická auta mnohonásobně horší, navíc za desítky minut až hodiny znovu doplníte jen onu „19litrovou nádrž”, ne 60- či 70litrovou.

Jakkoli tedy Model Y Performance vypadá lákavě, s touto mizernou použitelností je za cenu od 1 874 490 Kč drahým špásem. Stejně jako kterýkoli jiný elektrický model, fyzikální zákony nepopře jediný.

Tesla Model Y Performance na německé dálnici nejede špatně, během 43 sekund akcelerace ale přijde o 5 % kapacity svých baterek, jak můžete vidět níže. To je k ničemu. Ilustrační foto: Tesla

