Tesla s aktivním „plně autonomním řízením" vjela do protisměru mezi ostatní auta, reakce majitele je fascinující

Tesla se tváří, že příchod aut, která se budou sama řídit odkudkoli kamkoli, je na spadnutí. Soudě podle reálných zkušeností jsme tomu na hony vzdáleni, fanoušci Tesly ale dál žijí svým snem. A i nebezpečné vjetí auta do protisměru berou jako skvělou věc.

Příznivci Tesly jsou často označováni za příslušníky jakési sekty, kteří nehledí vpravo ani vlevo a ideologicky kopou za vše, co stvořila jimi vzývaná automobilka v čele s jakýmsi bohem v podobě Elona Muska. Přesně toto chování lze vysledovat i u Galilea Russella, který stojí za kanálem HyperChange na Youtube. Ve svém předposledním videu se totiž rozplývá nad schopnostmi „plně autonomního řízení” značky (tzv. Full Self-Driving alias FSD) i přesto, že se jej opakovaně pokouší snad i zabít.

Abyste ihned byli v obraze, posuňte video na šestou minutu. V té chvíli se Model 3 osazený technologií FSD blíží k jedné z křižovatek v Seattlu. Z navigace je patrné, že cíl cesty je směrem doleva, odbočení je však zakázáno dopravní značkou. To evidentně Teslu mate natolik, že na malý moment vůz neví, co má vlastně dělat. Zvláště když i levá strana navigace naznačuje, že bude muset dojít k odbočení vpravo. Na to nakonec skutečně i dojde a Model 3 se tím dostane do protisměru do dosti silného provozu.

Pokud by přitom Russell nevzal řízení do vlastních rukou, nejspíše by došlo na kolizi, neboť provoz skutečně nabyl mírný. Navíc je třeba dodat, že ani youtuberovy reakce nejsou zrovna bleskurychlé. Ve finále tak za odvrácením nehody nestojí ani on, ani Tesla, nýbrž protijedoucí řidiči. Být na Russellově místě, nejspíše bouchneme do stolu, vezmeme daný záznam a okamžitě ho ukáže Tesle s příkazem k navrácení peněz. Za FSD je totiž třeba připlácet 10 000 USD (cca 237 tisíc Kč).

Jak ale již tušíte, k něčemu takovému se youtuber nemá, místo toho zakrátko již znovu jásá nadšením nad tím, že Tesla dokázala zatočit vpravo. A to přesto, že přitom měla problém vůbec odbočit, neboť v cestě jí stál přechod pro chodce, po kterém zrovna kráčela skupinka lidí. A podobných vážných přešlapů se auto dopustí opakovaně.

Vůbec si tedy ani nechceme představovat, jak by vypadal svět, kdyby tímto systémem bylo osazen každý vůz. Z ulic by se totiž de facto stalo jedno velké neprůchozí parkoviště plné zmatených aut. Uctívači Tesly ale vidí jen to, co chtějí vidět. A takto věci i prezentují.

Ilustrační foto: Tesla

