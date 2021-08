Tesla záměrně odkládá dodání dávno objednaných aut, dokud jí nezaplatíte 217 tisíc před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Kalifornská automobilka se tváří jako spasitel planety, ve výsledku jí ale nejde o nic jiného než o peníze. A usiluje o ně kontroverzními způsoby jako málokdo jiný.

Neuplyne pomalu ani den, aby Elon Musk či kdokoliv z vedení Tesly na veřejnosti nezmínil, že hlavní misí kalifornské automobilky je ochrana životního prostředí. Tomu samozřejmě věřit můžete, stejně jako nemusíte, záleží jen na tom, nakolik je vám tato značka sympatická. Faktem nicméně je, že v průběhu své krátké historie udělala spoustu věcí, které s environmentalismem nemají nic společného. Stačí si uvědomit, že třeba Teslu výrazněji poškozenou při nehodě lze dostat zpět na silnice jen s velkými obtížemi.

Pokud by přitom Tesla skutečně toužila po tom, aby celý svět s pomocí elektromobilů zezelenal, pak by se rozhodně nesnažila o to, aby bylo maximum poškozených aut zcela odepsáno třeba kvůli tomu, že brání lidem v přístupu k náhradním dílům. Jelikož se o to ale snaží, zdá se, že její prioritou je hlavně prodej zcela nových vozů, s nimiž jsou spojené i ekokredity, které pak následně automobilka může snadno zpeněžit. Že finance jsou pro ni mnohem lákavější než cokoli jiného, ostatně potvrdila i svým nejnovějším krokem.

Magazín Electrek, který je jinak Tesle velmi nakloněný, totiž zjistil, že řada zákazníků má potíže s převzetím dávno objednaných Modelů S. Automobilka řadě zájemců opakovaně změnila termín dodání a v některých případech dokonce došlo i ke zpětnému odebrání přidělených identifikačních čísel. Co za tím stojí, Tesla oficiálně neupřesnila. Zákazníkům jen zaslala email, ve kterém se omlouvá za nepříjemnosti a odkazuje je na jejich účet, který má být postupně aktualizován.

Pravým důvodem všech problémů je přitom snaha Tesly maximalizovat své příjmy a zjijy. S odklady jsou totiž konfrontováni pouze ti zákazníci, kteří si Model S objednali předtím, než došlo k jeho zdražení o 10 tisíc dolarů (cca 217 000 Kč). Zástupci značky přitom těmto těmto lidem sdělili, že pokud vyšší cenu akceptují, dostanou auto klidně i tento měsíc. Pokud ale budou trvat na původně uzavřené smlouvě, musí čekat.

Otázkou nicméně je, kdy vlastně zákazníci mohou s kalifornskými elektromobily počítat. Tedy za předpokladu, že nechtějí sáhnout hluboko do kapsy. Původní srpnové termíny byly totiž posunuty na říjen, řada lidí pak dokonce bude muset čekat až do počátku příštího roku. Vrcholem je případ nejmenovaného klienta, který si Model S objednal letos v lednu, ovšem dočkat se jej má až v únoru 2022. Tedy po déle než roce.

U Tesly tedy už neplatí ani to, že kdo dřív přijde, ten dříve mele. Místo toho u ní mají zkrátka přednost ti, kteří jsou zrovna ochotni zaplatit více. Je to zvláštní přístup stavící finanční výsledky nad všechno ostatní a dal by se i chápat. Tesla by ale měla narovinu přiznat, oč jí jde, ne soustavně mluvit o jakési misi vedoucí k záchraně světa.

Pokud si u Tesly dnes objednáte Model S, dostanete ho prakticky hned. Lidé, kteří si jej ale objednali před posledním zvýšením ceny, musí čekat - a nebo si lepší místo v pořadí koupit za rozdíl mezi starou a novou cenou. Foto: Tesla

Zdroj: Electrek

Petr Prokopec