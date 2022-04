Tesla už dva roky odmítá vrátit peníze za dávno vrácené auto, reakce zákazníka je fascinující před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Když už máte pocit, že jste o arogantním chováním Tesly směrem k jejím vlastním zákazníkům slyšeli vše, přijde něco, co vás znovu překvapí. Tento případ je jedním z nich, automobilka nedostává svým slibům hned na několika frontách, kupec tomu ale dává korunu.

V souvislosti s Teslou bylo zmapováno již velké množství případů, u nichž nevíte, zda se smát či spíše plakat. Ten snad nejkurióznější z nich ovšem prosákl na světlo světa až nyní. V jeho centru je pak Danny Roman, který propadl marketingu značky i kouzlu jejího šéfa Elona Muska. Dokonce natolik, že se rozhodl koupit Model X za 116 tisíc dolarů (cca 2,6 milionu Kč). Vysněný vůz pak převzal 28. února 2020, přičemž jedním z důvodů byl i udávaný dojezd 400 mil (644 km). Roman totiž pravidelně vyráží za obchodem do San Franciska.

Již krátce po převzetí nicméně Roman zjistil, že med, který mu Tesla namazala okolo úst, není až tak sladký. Trápit jej začal hlavně onen dojezd. Již v rámci první projížďky totiž novopečený majitel po ujetí méně než 800 metrů zjistil, že kapacita baterií se snížila tak, že vůz ujede o 24 km méně. To sice může vypadat jako zanedbatelná porce, ovšem Romanovi by jeho obchodní cesty značně zkomplikovala. Mimo to jej pak i rozladilo, že instalace wallboxu stála 10krát více, než bylo původně oznámeno.

Roman tedy nakonec využil firemních zásad Tesly a Model X tři dny po převzetí vrátil. Automobilka se přitom chlubí tím, že pokud tak zákazníci učiní, vrátí jim veškeré peníze. V tom kalifornského motoristu ubezpečil i zástupce automobilky. Nicméně momentálně se píše rok 2022 a Roman má oči maximálně tak pro pláč. Zas a znovu se totiž potvrdilo, že klientela je pro Teslu důležitá jen ve chvíli, kdy má dojít na úhradu vyhlédnutého vozu. Poté ale veškerá vstřícnost mizí.

Již první indicií, že vše nejspíše neproběhne dobře, byl odvoz vozu. Tesla si jej totiž vyzvedla až 8. března, tedy skoro týden poté, co se Roman rozhodl od smlouvy odstoupit. O tři měsíce později pak zjistil, že si kontrakt měl opravdu bedlivě pročíst. Když se totiž automobilka stále neměla k navrácení peněz, rozhodl se ji žalovat. V ten moment se ovšem ukázalo, že když kontrakt podepsal, souhlasil s tím, že každý problém se bude řešit v rámci arbitrážního řízení.

Do toho všeho mu občas chodí výzvy, že má svůj Model X vyzvednout ze servisu, který si ovšem pochopitelně neobjednal. A jelikož si vůz pořídil na leasing, odchází z jeho účtu nadále i pravidelné měsíční splátky. Roman tedy již dva roky platí za vůz, který nepoužívá, místo Tesly si totiž nakonec koupil Toyotu Prius, u které se dojezdu neobává. Jak se navíc ukázalo, jím odložený Model X se má nacházet na vrakovišti vzdáleném jen pár kilometrů od jeho domova.

V plné nahotě se tak ukázalo, že Tesla sice slibuje navrácení peněz lidem, kteří vůz odmítnou převzít či jej v určité době vrátí, ovšem reálně na něco takového nedochází, jakmile je to alespoň trochu technicky možné. Místo toho majitelé zjišťují, že pomalu upsali duši ďáblu. Když si pak navíc veřejně postěžují, je jim zejména Muskovými obdivovateli pomalu vyhrožováno smrtí.

Naprostou absurditu jsme si nicméně nechali na konec. Roman totiž uvedl, že „i přes to všechno, čím jsem si prošel, stále pevně věřím v Teslu, Elona Muska a elektrická auta“. To jsou opravdu překvapivá slova. Inu, Stockholmský syndrom je také pevný citový vztah...

Model X Dannyho Romana nedostál udávanému dojezdu, stejně jako měl třeba problémy se zadními výklopnými dveřmi. Majitel jej přitom vrátil, peněz se ovšem nedočkal. Místo toho dále platí leasingové splátky a prohlašuje, že ve značku věří. Že by kandidoval na Darwinovu cenu? Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Jalopnik

