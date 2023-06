Tesly nalezené po 13 letech v opuštěných kontejnerech mají fascinující osud, koupil je zkrachovalý konkurent před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Gruber Motor Company, tiskové materiály

Nález nikdy nejetých původních Roadsterů je pozoruhodný sám o sobě, nové informace ale odhalují ještě více z jeho pozadí. Prodej těchto aut i bez dalších detailů přitáhl velkou pozornost, někdo za ně nabízí už přes 44 milionů korun.

Zkraje dnes už minulého měsíce jsme vám přiblížili fascinující nález tří dodnes nejetých Tesel Roadster, které dlouhých 13 let stály v opuštěném kontejneru v čínském přístavu. Označili jsme to za historický mezník, neboť podobný nález nejetých elektromobilů svět dříve nepoznal, vlastně jej poznat ani nemohl. To ale na věci není to jediné zajímavé.

Aut se zmocnila americká firma Gruber Motor, známý to expert přes starší Tesly, zejména právě původní Roadstery, která se rozhodla je nabídnout k prodeji jako „balíček”. Prodej měl původně skončit k 26. květnu, velký zájem ale nakonec firmu přiměl nabídku prodloužit do 2. června. A aby dále trochu rozdmýchala zájem, uvolnila i nové fotky a další okolnosti týkající se celého nálezu.

Nepochybně zajímavé je, že někdo ještě před koncem prodeje ke zmíněnému květnovému termínu za vozy nabídl rovné 2 miliony dolarů, tedy více jak 44 milionů Kč. Pokud byste tedy o auta v tuto chvíli měli zájem, bez 45 milionů se na firmu Gruber ani neobracejte, přednost by beztak dostal někdo jiný.

Bez zajímavosti jistě není ani to, že ač měl být jeden z nalezených Roadsterů původně základním modelem, zatímco dva další měly být jeho sportovní varianty, nakonec se ukázalo, že jde ve vše třech případech o verze Sport. Lidé od Grubera v mezičase také zjistili, že v přepravních kontejnerech se nachází nejen samotná auta, ale také množství náhradních dílů. Mezi ně patří i kompletní sada kol s pneumatikami, řada světlometů a spousta menších dílů.

A proč se vůbec s auty stalo to, co se s nimi stalo? I to je nyní známé. Všechny vozy byly zakoupeny divizí výzkumu a vývoje zatím neupřesněného čínského výrobce automobilů, který v mezičase zkrachoval. Gruber je přesvědčen, že firma auta koupila s cílem je rozebrat a poučit se z jejich konstrukce, což je v automobilovém světě docela obvyklá praxe. Nakonec ale bankrot přišel dříve, než k tomu stačilo dojít. A všechno následující je dnes už známá historie.

Nepříjemností budiž, že k ani jednomu z vozů nejsou k dispozici klíče. Ty měl mít pod palcem manažer přístavu, ale ten mezitím zemřel a klíče se nepodařilo najít. To ale bude pro kupce asi ten nejmenší problém, větším bude sehnat aspoň 45 milionů korun na pořízení všeho zbylého...

Nález tří dodnes nových Tesel Roadster v opuštěných kontejnerech v Číně provází zajímavý příběh. Jsou stále k dispozici, jejich cena je ale už teď extrémní. Foto: Gruber Motor Company, tiskové materiály



Pro připomenutí základní parametry všech vozů. Grafika: Gruber Motor Company, tiskové materiály

Zdroj: Gruber Motor Company

Petr Miler

