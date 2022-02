Test ukázal, jaký vliv na dojezd elektrického Hyundai má pokles teploty o 16 stupňů před 8 hodinami | Petr Prokopec

Počasí mělo na spotřebu aut vliv vždy, nikdy ale nešlo o nic dramatického. A pokud se spotřeba změnila výrazněji, mohla trápit leda peněženku, ne použitelnost. U elektromobilů je evidentně všechno jinak.

V posledních týdnech jsme se už několikrát věnovali tomu, jaký vliv má počasí na dojezd elektromobilů. Důvod je prostý - elektrická auta se více rozšířila teprve v posledních letech a letos prožíváme jednu z prvních zim, při níž je možné srovnávat aktuální akceschopnost těchto aut s tou, které byly elektromobily s to v létě. Zima totiž elektrickým autům nesvědčí už kvůli nutnosti využívat elektřinu pro vytápění interiéru, navíc musí „temperovat” baterie. A na jejich použitelnost tak má mnohem větší vliv než v případě konvenčních aut.

Nejbedlivěji toto téma sledují v Nizozemsku, tedy v zemi, kterou lze vnímat jako jeden z elektrických rájů. Za tímto stavem ovšem nestojí primárně přirozený zájem, nýbrž dotace a další motivace ze strany státu, který se zároveň rozhodl spalovací vozy zatížit mnoha dodatečnými daněmi a poplatky. Ve finále se tak mnoha tamním motoristům (aktuálně jde asi o 10 % kupujících) ani nedivíme, že se rozhodli kráčet bateriovou cestou. Stejně tak se ale nedivíme jejich překvapení, že v podobě těchto vozů nedostávají vždy to, co na základě papírových údajů očekávali.

Na vině je právě zima, která dojezd těchto aut ovlivňuje v nezvyklé míře. Dokládají to i opakované testy dojezdu Hyundai Kona Electric, které disponuje bateriemi o kapacitě 39 nebo 64 kilowatthodin. Nizozemci si vzali několikrát do parády lépe lépe vybavené provedení, které by mělo ujet na jedno nabití 484 kilometrů. A realita nemusí být o tolik horší.

Při prvním letním testu auta dokázali z auta dostat až 440 km dojezdu, to ovšem teplota činila ideálních 21° C, při níž není nutné ani pouštět klimatizaci, ani topit. Přesto jde o slušný výsledek, s klesající teplotou se ale akční rádius vozu razantně mění. Jakmile teplota spadla na 5° C, rázem při běžné jízdě s trochou dálničního provozu klesl dojezd až 345 km. Bavíme se tedy o rozdílu 95 km a skoro 22 % jen kvůli teplotě, pořád při předpisové jízdě bez jakýchkoli dynamických ambicí. Výsledky dalších testů se pohybovaly v tomto rozmezí.

Z toho Nizozemci usuzují obvyklý na akční rádius mezi 345 a 440 km, ovšem u nich. Pokud by došlo na nižší teploty, dojezd by šel jistě ještě níž. Potvrzují to čtenáři nizozemského Auto Weeku, také podle nich Kona při pádu teplot směrem k nule pozbývá nemalé části svého skutečného dojezdu. Ten z jejich zkušeností v zimě klesá dokonce až ke třem stovkám kilometrů, zatímco v létě se pohybuje okolo čtyřstovky. Vážně se tedy někdo diví malému přirozenému zájmu a rozčarování některých z dlouhodobého používání? My nikoli.

Hyundai Kona Electric má zvládnout ujet až 484 km na jedno nabití a v praxi se mu dokáže i na 90 % přiblížit. Ale jen za ideálních teplotních podmínek, stačí ochlazení na 5° C a přes 20 procent dojezdu dostupného v 21° je fuč. Foto: Hyundai

