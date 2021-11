Těžko ho zabít: Tento Mercedes najel skoro 1 milion km s původním motorem i převodovkou před 5 hodinami | Petr Miler

Některá auta jako by dokázala zastavit běh času a Mercedesy nezřídka patří mezi ně. Tohle auto k obrovskému nájezdu nejenže nepotřebovalo spoustu nových dílů, nepotřebovalo téměř žádné - vypadá skvěle a má dokonce i původní spojku.

Auta s extrémně vysokou kilometráží, kterou zvládla najet ať už během krátké doby nebo i během mnoha let, nás fascinují. Jsou totiž nejlepším důkazem toho, že je určité auto připraveno na to, co má dělat především - jezdit. Měli jsme tu kdysi vůz, který najel 2,1 milionu km za pouhých 8 let, a to s neskutečně dlouhými intervaly výměn některých věcí. Leckdo mohl namítnout, že to byl už skoro náklaďák, něco podobného a v některých ohledech i lepšího je ale zjevně možné dosáhnout i s ryzím osobákem.

Opět je to auto, které mělo péči majitele tak příkladnou, že by o ni někdo mohl napsat knihu. Prodávající říká, že vůz má druhého majitele, koupil jej ale 22 měsíců od data výroby s pouhými 16 tisíci km jako zánovní ojetinu a pokud bylo auto do té doby zvyklé jezdit ani ne 1 000 km za měsíc, muselo zažít šok. Nový majitel s ním totiž začal rozvážet blíže neupřesněné elektronické komponenty po celé Evropě a 100 tisíc km ujetých za rok pro něj bylo minimum.

Takto s vozem jezdil od roku 2007 do roku 2012 a celkovou kilometráž dostal za hranici 800 tisíc km. Co pak, prodat? Proč, když je auto skoro jako nové... Majitel si jej tak nechal dál pro soukromé využití a během následujících 9 let dostal celkový nájezd více skoro 937 tisíc km. A až teď auto prodává. Máme tedy před sebou vůz s téměř milionem km, kterému by ale snadno mohl někdo stočit 600 tisíc km a možná by se i někdo divil, jak může být po 336 tisících najetých kilometrech tak zachovalý...

Jde o Mercedes třídy C generace W203 ve verzi kombi (T203), který někteří považují za jeden z vrcholů éry stavby neprůstřelně kvalitních aut ze strany třícípé hvězdy. Jde o snad nejobyčejnější provedení 200 CDI, tedy s dnes už legendárním, 2,1litrovým naftovým čtyřválcem o výkonu 90 kW (122 koní), které poprvé uzřelo světlo světa v roce 2005. Jistě nejde o první Mercedes W203, který za 16 let najel takové kilometry, pozoruhodný je ale hlavně jeho stav a servisní historie.

Vůz je jednak v opravdu dobrém vizuálním stavu, to už tu padlo, snad jen na sedadle řidiče je vidět, že se pořádně projel. Fascinující je ale hlavně fakt, že je technicky téměř zcela původní. Originální je motor, převodovka, skoro nepochopitelně turbo a dokonce - podržte se - spojka, jde totiž o verzi s manuálním řazením. Jediným větším dílem, který se dočkal výměny, byl vysokotlaké vstřikovače nafty, ale jednou? Leckdo je mění po 200 tisících km pořád dokola, někdy i podstatně dříve.

Auto se jinak dočkalo jen velmi pravidelného a pečlivého servisu ze strany syna majitele, který je shodou okolností automechanik. To muselo udělat své, prodávající se ale dušuje, že auto je opravdu původní a vzhledem k jeho stavu odmítá jakkoli vyjednávat o ceně - může být vaše za 2 500 euro, tedy asi 63 tisíc Kč. Jinak se prostě neprodá.

Nevíme, jestli je to jakkoli zajímavá koupě z hlediska dalšího využití, třebaže stav vozu s tolika originálními komponenty naznačuje, že zabít ho bude skutečně těžké. Když už nic jiného, je to ale zajímavá „relikvie” a další z mnoha důkazů, že rozličné statistiky naznačující odolnost dobových Mercedesů nejsou mimo realitu. Podívejte se na to sami, něco takového jsme popravdě řečeno ještě neviděli.

Některé Mercedesy je zjevně nemožné zabít. Aby vůz vypadal po 936 tisících km takto, navíc měl původní turbo či spojku, je na hranici uvěřitelnosti. Foto: Autohaus Riemer, publikováno se souhlasem

