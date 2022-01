Těžko je zabít: Některá auta se prodávají nová i 6 let po konci výroby, mezi nimi i to poslední s 8,0 V10 před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dodge

Existují auta, která stěží oslovují kupce v momentě, kdy se stále vyrábí a automobilka podporuje jejich prodeje horem dolem. O to více zaskočí, že se dnes jako nové prodávají i vozy, jejichž výroba skončila klidně v roce 2015 a veškeré propagační materiály dávno zamířily do koše.

Už léta nezavadíte o reklamy, které by vám je nabízely, přesto je nemožné je přehlédnout v prodejních statistikách. Řeč je o autech, která se přestala vyrábět před mnoha léty, i tak zejména dealerům v USA, kde je ve zvyku kupovat nové vozy ze skladových zásob, zůstala neplánovaně v jejich inventářích. A nebo je záměrně nakoupili s tím, že na tom jednou dobře vydělají. Ať tak či onak, koronavirový nedostatek nových aut nebo přetrvávající zájem o vozy s poněkud násilně ukončenými životy se znovu postaral o rozdmýchání jejich prodeje.

V amerických statistikách se tak objevuje několik zajímavých aut, která jsou symbolem časů dávno minulých. Tím nejzajímavějším je Dodge Viper, americká legenda s motorem 8,0 V10, jejíž výroba skončila v srpnu 2017 kvůli obtížné přizpůsobitelnosti vozu novým regulacím vyžadujícím použití hlavových airbagů. Přesto se i loni, čtyři roky poté, vesele prodával dál s pomyslnou nulou na tachometru.

V prodejních statistikách Dodge za loňský rok figurují hned čtyři prodané vozy, což odpovídá udržení předloňského stavu. Kdo se něčím takovým může zvlášť v době poklesů prodejů nových aut napříč třídami pochlubit? Dobře, to žertujeme, přesto jde o pozoruhodný fakt svědčící jistě o tom, že chytří dealeři, vědomi si definitivního konce tohoto monstra, jistě posledního produkčního auta s osmilitrovým motorem, si na sklad schovali pár kousků, aby je o pár let později prodali dráže než ve své době. Za jaké ceny míří do světa, není zcela jasné, bez obav ale sázíme na více než 90 495 dolarů (skoro 2 miliony Kč), kolik tento vůz stál jako nový v době, kdy se ještě vyráběl.

Nejde ale o jediný pozůstatek starých časů, které značky koncernu Stellatnis loni poslaly do světa. Další se mohou pochlubit dokonce výrazným meziročním nárůstem odbytu, přes ještě větší stáří. Za zmínku stojí Dodge Dart, auto nevyráběné dokonce od roku 2016. Přesto si jej loni vybralo 10 lidí jako nový vůz, o 43 procent více než v roce 2020.

Dále tu máme Chrysler 200, též auto nevyráběné od roku 2016, které si loni našlo dokonce 15 zákazníků - o 67 procent více ne předloni. A zlatý hřeb? Jeep Patriot, brzy šest let „mrtvé” a upřímně nikterak zvlášť povedené boží, které si přesto loni jako nové vybralo 16 kupců, což představuje meziroční nárůst prodejů o 433 procent.

Některá auta je opravdu těžké, ne-li nemožné zabít, docela bychom si vsadili na to, že o jejich prodejích v hávu nových vozů ještě pár let uslyšíme. A není to jen americké specifikum, u nás si loni jeden člověk koupil dávno nevyráběnou, novou Škodu Yeti.

Dodge Viper ACR byl specialitou nabízenou v závěru éry posledního Viperu. Brutálně nejen vypadá, ale i jede, přesto musel skončit. Loni se ale i 4 roky po vyrobení posledního nového kusu prodaly 4 vozy jako nové. Foto: Dodge

Zdroj: Motor1

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.