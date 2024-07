Skryté nařizování elektromobilů v Británii ničí automobilky jako VW či Ford. Pokuta za jedno prodané spalovací auto navíc? 452 tisíc Kč včera | Petr Miler

Tohle je tak tragikomické, až z toho jde hlava kolem. Zrovna VW, Ford či Renault vsadily na elektrická auta vše a vlády podporovaly v tom, aby je nařídily co nejdřív. Nyní stojí tváří v tvář vytouženému stavu a volají po jeho zmírnění, neboť jejich zákazníci o takové vozy nestojí.

Máte pocit, že debata o zákazu spalovacích aut a nařízení těch elektrických se i ve Velké Británii točí okolo roku 2035, kam celou agendu odsunula předchozí vláda konzervativců, nebo okolo roku 2030, kam jej chtějí vrátit nynější labouristé? Omyl, tento datum s úplným výslovným zákazem je jen jakýmsi pudrem na odporné tváři úplně jiného, tichého a většině veřejnosti neznámého instrumentu, který elektromobily fakticky nařizuje už od letošního roku.

Detailně jsme o něm psali loni jako o skryté formě „elektrické totality”, což je bohužel výmluvnější označení, než bychom si sami přáli. Ve výsledku znamená, že automobilky musí už letos prodat v zemi 22 % elektrických aut, jinak budou platit tučné pokuty. Jak moc? To se podržte: 15 000 liber, asi 452 tisíc Kč za každý jeden prodaný spalovací vůz, který zasáhne do onoho nařízeného 22% podílu. Kolem celého mechanismu tedy existují jisté cesty - můžete si koupit část „kvóty” od výrobce čistě elektrických aut, kterého tak budete dotovat, můžete si požádat o zmírnění pokuty po prodeji jistého podílu dobíjecích hybridů, můžete si prodeje elektromobilů přesunout do budoucnosti, pokud věříte, že nařízení v dalších letech dokonce překonáte, ale podstata je pořád stejná: 452 tisíc Kč za každý jeden prodaný spalovací vůz, který „nebyl povolen”.

Je to instrument tak šílený, že jej za „příšerný” pokus o zabití automobilového průmyslu označil i šéf Stellantisu. Nyní se nacházíme v momentě, kdy za sebou máme první půlrok platnosti tohoto nařízení a Autocar rekapituluje jeho dosavadní bilanci. A je to skutečně pošušňání, zvlášť optikou někdejších představ některých značek o své vlastní budoucnosti.

Britové shrnují, že zatímco cílem bylo a je 22 procent elektrických prodejů, celý trh je jen na 16,6 %. To je vzhledem k výši pokut za každé prodané spalovací auto „navíc” a velikosti britského trhu obrovský rozdíl, průměr ale nevykresluje celou pravdu. Ten vytváří i značky jako Tesla, Polestar nebo BYD s ryze elektrickými prodeji, zejména některé tradiční automobilky jsou úplně jinde. Napsat doslova kde ze slušnosti nemohu.

Řada automobilek se pohybuje mezi 0 a 10 % podílu, mezi nimi Seat, Suzuki a dokonce také domácí Land Rover, který je na čisté nule - žádný elektromobil ani neprodává. Ironií osudu je pozice Volkswagenu, který na elektromobily vsadil vše, dnes ale na jeho britských prodejích mají pouhý 7,9% podíl. Jak uvádí Autocar, tato značka byla mezi prvními, které přišly s komplexní strategií ohledně budoucího prodeje elektromobilů a nabízí jedno z nejširších portfolií celkem šesti elektrických modelů. Jejich prodej se ale letos ve srovnání s loňskem snížil na polovinu (!), zatímco prodeje spalovacích modelů jako Golf prudce vzrostly.

V háji je také Renault, další ohromný proponent elektrických aut, který s podílem zůstává na pouhých 7,6 %. Velmi komická je pak pozice Fordu, který chtěl spalovací auta odpískat do roku 2030, dnes je s nimi s podílem na svých britských prodejích na pouhých 4 %. A je to paradoxně on, kdo volá po zmírnění popsaného nařizování, jinak prý bude muset uměle snížit dodávky spalovacích aut do země. Přijde vám to samo o sobě tragikomické? Počkejte ještě sekundu - byl to znovu Ford, kdo ještě loni v srpnu hystericky horoval za zachování co nejrychlejšího zákazu spalovacích aut. To nevymyslíte.

Dalším z velkých odpůrců je Stellantis, ale ten je aspoň konzistentní a soustavně volá po zrušení této „strašné věci pro Spojené království”, jak znovu řekl sám šéf koncernu Tavares. Sám přitom zrovna zase takový problém nemá - jeho podíl elektrických vozů na prodejích ve Spojeném království činí 16,7 % a je tak na úrovni celého trhu.

Je smutné si takové věci číst, neboť bylo naprosto vyzpytatelné, že k tomuto dojde. Ekonomové to dobře ví a soustavně opakují, že podobné z prstu vycucané „zelené” plány mohou mít jen dva konce, naposledy to před pár dny na CNN Prima News připomněla Markéta Šichtařová: Buď je zrušíte hned, nebo se později a mnohem bolestivěji zruší samy svou vlastní nerealizovatelností. Na placení zmíněných pokut za jedním slovem nic nemá téměř nikdo. Klienti Ferrari si asi připlatí, to ano, ale jinak? Jít tímto způsobem proti tržní realitě je nevyhnutelné zkázonosné a fascinuje nás, že se o to po všech zkušenostech z minulosti někdo dokola pokouší.

Je hořce komické, že Volkswagen, který snil o čistě elektrické budoucnosti aut co nejdříve, dnes dalece nezvládá plnit ani dílčí britské nařizování těchto aut a čelí likvidačním pokutám za své „spalovací prodeje”. A takový Ford je na tom ještě hůř. Foto: Volkswagen

