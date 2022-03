Ukrajinský námořník zkusil potopit superjachtu ruského byznysmena, pochopení u krajanů nenašel před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Sensation Yachts, tiskové materiály

Velmi nešťastným způsobem se rozhodl „řešit” aktuální konflikt obou zemí Ukrajinec, který 10 let sloužil pro svého ruského šéfa. A ačkoli měl po ruce dva krajany, byl to nakonec jen on, kdo skončil v rukou policie.

S ohledem na aktuální dění na Ukrajině není těžké pochopit frustraci některých Ukrajinců, má-li ale situace dospět nějakého kloudného řešení, je nezbytně nutné, aby se aspoň jedna strana chovala rozumně. Na to zjevně zapomněl 55letý D. Taras O., ukrajinský námořník, který pracoval jako šéftechnik na lodi ruského byznysmena Alexandera Michejeva.

Ačkoli dotyčný sloužil Michejevovi 10 let, obrázky z jeho rodného Kyjeva jej rozlítily natolik, že se za ně rozhodl pomstít právě na šéfově lodi. Se svými znalostmi neměl problém otevřít ventily ve dvou místnostech, aby je zaplavila voda, současně zabezpečil nádrže s palivem a vypnul elektřinu, aby na lodi nedošlo k požáru. Poté řekl svým dvěma kolegům, také Ukrajincům, co provedl. A informoval je o tom, že by měli opustit loď, právě tady ale narazil.

Dotyční jej označili za šílence a jali se napravit, co D. Taras O. způsobil. Pachatel útoku se pak sám přihlásil na policii a stanul před soudem, který jej po sdělení obvinění propustil na kauci i přesto, že nad svým činem neprojevil žádnou lítost. Zbylí dva ukrajinští námořníci loď zachránili, třebaže byla částečně zaplavena a zatím blíže neupřesněným způsobem poškozena.

Řekli bychom, že záměrná devastace pojištěného majetku jiných nikdy není dobrý nápad - není tím fakticky komu ublížit krom sebe sama. To se stalo i zde. Stejně tak je třeba dodat, že už tak eskalovaný konflikt na Ukrajině se jistě nevyřeší další eskalací, kterou by vzájemné útoky Rusů a Ukrajinců na jiných místech světa představovaly. Tento případ se stal v Port Adriano na španělské Mallorce, kde loď zvaná Lady Anastasia kotvila.

Dodejme, že Michejev je bývalý šéf firmy JSC Russian Helicopters, jediného současného ruského výrobce vrtulníků, a současný ředitel Rosoboronexportu. Jeho loď byla postavena společností Sensation Yachts v roce 2001 a rozsáhle renovována v roce 2018. S délkou 47,73 metru a hrubou tonáží 476 tun to není žádný trpaslík a v luxusu ubytuje až 10 pasažérů po boku 9 členů posádky. Pohání ji dva motory CAT o celkovém výkonu 5 300 koní, které ji dokáží rozjet až na 23 uzlů neboli téměř 43 km/h. Její cena je odhadována na asi 180 milionů Kč.

Luxusní jachta Alexandera Michejeva voní po Rusku a zvlášť Ukrajincům může být dnes proti srsti ji jen vidět. Ani aktuální dění ale nedává nikomu právo ničit cizí majetek, ukrajinský šéftechnik lodi za to teď bude pykat. Foto: Sensation Yachts, tiskové materiály

Zdroje: Ultima Hora, Sensation Yachts

