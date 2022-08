Unikátní dieselový kombík BMW jako ojetinu nikdo nechce, v parádním stavu čeká na šanci už rok před 4 hodinami | Petr Miler

BMW upravených divizí Individual dnes není zase tak málo, před 20 léty to ale byla výjimečná věc. Tehdy i dnes ale bylo a je krajně neobvyklé, aby byla investice do rozsáhlé individualizace spojena s obyčejným naftovým modelem. Zde se to stalo, prodat tento vůz je ale zjevně oříšek.

Divize Individual automobilky BMW vznikla kvůli těm nejnáročnějším zákazníkům značky. Jejím úkolem bylo dbát na detaily i exkluzivitu upravovaných aut, specifické prvky výbavy tak byly vyráběny ručně, aby podtrhovaly mimořádné nároky majitele vozu. Postupem času se její zásah stal mnohem širším a dnes jsou logem Individual označeny i relativně běžně dostupné materiály či barvy, před 20 léty ale bylo takto upravené BMW pořád něco.

Přesto ani tehdy nebyly vyladěné drahé modely typu M5 Individual ničím raritním, dnes vám ovšem ukážeme něco docela jiného, co by výjimečné bylo i dnes. Navíc jde o vůz z dob, kdy divize BMW Individual existovala jen pár let a podobné stroje se do její péče nedostávaly prakticky vůbec.

Jedná se o model 530d Touring generace E39, už tehdy nejtuctovější provedení pětky. Taková auta si lidé obvykle kupují jako nezdolné služebníky, ne jako alternativu k domácím mazlíčkům. Nedokážeme si představit mnoho majitelů, kteří by místo investice třeba do osmiválcového motoru nebo rovnou verze M5 sáhli po plejádě individualizačních úprav, které z obecně tuctové řady 5 udělají světový unikát. Tohle auto nicméně nevzniklo přičiněním koncového zákazníka, ale někoho ze samotné automobilky. Ten vůz nechal vyrobit pro prezentační účely jako ukázku schopností tehdy nové divize Individual. Proč spojil obyčejný motor s extra provedením a výbavou, nevíme, ale prostě to udělal.

Jiný takto vyparáděný exemplář prý na celém světě nenajdeme a s ohledem na jeho specifikaci tomu nemáme problém věřit. Kombík v obecně vzácné barvě Messing Metallic (tedy mosazné metalíze) byl vyroben v roce 2002 a s jiným si ho nespletete. Světle hnědá metalíza na přání ladí s přepychovým interiérem vybaveným světlou kůží a jakýmsi žluto-zeleným obložením palubní desky. Nechybí spousta doplňkového příslušenství v podobě nejlepších sedadel s elektrickým ovládáním a vyhříváním, dvojitých skel dveří nebo navigačního systému.

Na tachometru má 227 tisíc kilometrů, takže se opravdu nejedná o garážovou královnu, ale podívejte se, v jakém stavu se auto do dnešního dne dochovalo. Kabina je zbavena většiny stop po dlouholetém používání, opticky je auto opravdu v pozoruhodně dobrém stavu. Zbytek nijak zvlášť pozoruhodný není - pod kapotou plně vybaveného BMW se skrývá řadový naftový šestiválec s třílitrovým objemem. Automatická převodovka přenáší 177 kW (241 koní) na zadní kola, která mají za sebou i odnímatelné tažné zařízení. Po technické stránce má být též vše v pořádku, auto má pečlivě vedenou servisní historii.

Auto se dostalo do rukou prodejce z nizozemského Nibbixwoudu (to je skutečně jméno města) a nemáme problém věřit tomu, že dosavadní majitelé museli tento vůz opravdu milovat, když jej po 20 let udržovali v takové kondici. Nikdo další se ale do party k nim přidat nechce. Vozu si v prodeji všímáme už od konce loňského léta, v prodeji tedy byl i v dobách všeobecné ojetinové mánie, přesto se jej nedaří „udat”. Svůj podíl na tom může mít i relativně vysoká cena 12 950 Eur, tedy asi 319 tisíc Kč, pro milovníky 530d E39 to ale za takovou vzácnost (navíc v takovém stavu) nemusí být nemístně mnoho. Přesto vůz zjevně nikdo nechce - že by mosazný kombík s žluto-zeleným interiérem nikoho dalšího nelákal? To je úskalí individuálních úprav, šité bývají na míru jedinému člověku...

Podobně vyparáděné BMW 530d Touring E39 existuje jen jedno jediné, v takovémto stavu je přes vyšší nájezd výjimečnou nabídkou. Přesto jej nikdo nechce, tento stav bude brzy trvat rok. Foto: Reijmann. Automotive, publikováno se souhlasem

