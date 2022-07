Úřady rozprodávají vyřazené bojové off-roady. Mají jich 28 a budou velmi levné před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Domeinen Rerende Zaken, CC0 Public Domain

Je to šance splnit si jeden dětský sen za malé peníze, ani v tomto případě ale sleva není zadarmo. Na druhou stranu si můžete vybírat z 28 strojů různého ražení, mezi kterými nechybí ani vojenské sanitky.

Snad každý kluk si jako malý hrál na vojáky, i z toho důvodu značnou část pánského publika fascinuje armádní technika. Pokud jste přitom po jejím pořízení vždy toužili, pak nyní máte možnost se k ní levně dostat. Do prodeje totiž zamířilo 28 exemplářů Mercedesu třídy G, které za sebou mají „základní vojenskou službu“. Ta ale evidentně byla velmi náročná. Stav nabízených aut je totiž v mnoha případech bídný. Než s nimi tedy budete moci vyrazit bránit vlast, bude zapotřebí patřičná renovace.

Prodávajícím je nizozemský úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, řečeno srozumitelně, jinak Domeinen Rerende Zaken nebo prostě jen Domeinen. Ten uvádí, že nabízená auta byla vyrobena v letech 1992 až 1997. Většina z nich má pevnou střechu, pár „skalpovaných“ verzí se však rovněž najde. Stejně jako tři sanitky. Ty přitom mohou posloužit jako základ pro konverzi na pojízdný domov. Jakkoliv se nicméně zdá, že jejich stav je o trochu lepší než u zbytku flotily, stále je třeba počítat s tím, že při koupi vozu nedostanete klíček a registrační certifikát. Kromě renovace vás tak bude čekat i úřední kolečko.

Úřad kromě toho upozorňuje, že tato auta ještě nebyla vyrobena v souladu se směrnicí Evropské unie, jenž koresponduje s likvidací a recyklací automobilů. Teprve od roku 2003 bylo totiž zakázáno použití šestimocného chromu u galvanických úprav. Znamená to tedy, že narazit můžete stopové množství tohoto prvku, který byl s dostatečnou průkazností vyhodnocen jako karcinogenní. Nedá se ale předpokládat, že by vás armádní Géčka zabila, šestimocný chrom byl dříve užíván všemi výrobci.

V rámci oné renovace tedy minimálně opravu karoserie bude lépe svěřit profesionální firmě, ostatně škodlivý prvek se uvolňuje až při odstraňování starého nánosu. Expertům byste pak ostatně měli zadat i oživení pohonných jednotek, případně pak i jejich úpravy. Nabízené kousky totiž pohání 2,9litrový diesel, který produkuje nepříliš ohromujících 95 koní a 154 nebo 192 Nm točivého momentu. Na bleskurychlé přesuny mezi jednotlivými vojenskými leženími lze tedy zapomenout.

Lze už jen dodat, že na úterý 19. července jsou naplánovány dvě veřejné prohlídky s podrobným výkladem, následně přijde už jen prodej obálkovou metodou, kdy jakákoli cena vyšší než ostatní může stačit. Sami bychom poslali na všechny vozy nabídku 1 euro, popřípadě 2 eura. Může se totiž snadno stát, že při stavu těchto aut nebude o některá zájem vůbec, u jiných mohou stačit velmi nízké částky. Jak je u Domeinen zvykem, na pozdější reklamace nebude brán zřetel - co se vám tedy zalíbí a koupíte za jakoukoli cenu, to je vaše, a dělejte si s tím, co chcete. Jen bude třeba uspíšit odvoz, vyzvednutí aut je možné pouze 1. a 2. srpna. A kdyby se vám nelíbila tato Géčka, k dispozici je i podobná hromada armádních nákladů DAF.

Mercedesy G290GD nabízené nizozemským ministerstvem financí nejsou zrovna ve špičkovém stavu. I díky tomu je ovšem snadno můžete pořídit za babku. Foto: Domeinen Rerende Zaken, CC0 Public Domain

Zdroj: Domeinen Roerende Zaken

Petr Prokopec

