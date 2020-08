Už se ví, co stojí za opakovanými útoky motorkářů na majitele Tesel před 3 hodinami | Petr Prokopec

Ne snad, že by je to jakkoli ospravedlňovalo, z původních záběrů samotných útoků se ale jevily být zcela nevyprovokované. Není to tak úplně pravda, důvodem je, že řidič neřídí, ale motorkáři si myslí, že ano.

V souvislosti se silničním provozem existují psaná i nepsaná pravidla. Motoristé by přitom k sobě měli být co nejohleduplnější, neboť jen tak mohou alespoň trochu spoléhat na to, že se z cest vrátí zpátky domů. Bohužel se tak neděje, přičemž nevraživost panuje zejména mezi různými skupinami řidičů - cyklisty a řidiči, šoféry osobních aut a náklaďáků nebo automobilisty a motorkáři. V posledním případě se tak děje hlavně ve chvíli, kdy doprava zhoustne - komunikace se tak pro auta stanou neprůjezdnými a motorkáři kolonami projedou jako nůž máslem. My s tím jako řidiči aut nemáme problém, říkáme: Uhněte, nebo si kupte motorku. Jiní ale závidí a motorkáře nepochopitelně blokují.

K právě takovému incidentu zdánlivě došlo na dálnici Interstate 105 poblíž Los Angeles, kdy motorkář nakonec praštil rukou do zpětného zrcátka Tesly Model 3 a následně ještě jejímu majiteli ukázal, že je jednička. Majitel elektromobilu z Fremontu vystavil na internet záznam s tím, že šlo o zcela nevyprovokovaný incident a zdánlivý útok zastánců spalovacích motorů na majitele elektrických aut. Jenže tak to není, ostatně nešlo zdaleka o první zaznamenaný (a už vůbec ne první stanuvší se) incident mezi motorkáři a majiteli Tesel, o co tu tedy jde?

Oči majiteli i nám otevřeli komentující motorkáři i další majitelé Tesel. Problém je v tom, že Tesla má zde i v jiných případech aktivovaný Autopilot, který má tendenci držet se u pravé strany jízdního pruhu. Vzhledem k tomu, že pro motocyklisty je v řadě států USA povolený tzv. „lane splitting”, tedy projíždění mezi auty v jednotlivých pruzích tam, kde je dělící čára, mají motorkáři pocit, že je řidič záměrně blokuje uzavíráním prostoru mezi auty v pruzích.

Samozřejmě to útoky na auta potažmo jejich řidiče nijak neospravedlňuje, není to ale tak, že by motorkáři chtěli jen z plezíru devastovat Tesly. Mají pocit, že jim jejich šoféři dělají naschvály, a tak jim to tímto nevhodným způsobem vrací. Řidiči pak nechápou, protože nedělají nic a najednou přijde v koloně taková agrese.

Celá situace tak jen připomíná, jak problematická je a bude interakce živých a „elektronických” řidičů. Motorkáři logicky očekávají, že je vidíte, že jim uhnete a ne, že je budete blokovat. A ani je nenapadne, že auto ve skutečnosti řídí elektronika, která je vůbec nevnímá a snaží držet správného směru udržováním konstantního odstupu od jednoho z jízdních pruhů.

A vše je samozřejmě poučné i jinak - věci zkrátka nemusí být tak, jak na první pohled vypadají. Na silnici tak prosím buďte ohleduplní a chápaví i v momentě, kdy někdo další zdánlivě není. Realita může být složitější, než si myslíte a nakonec: Eskalací celé situace nepomůžete opravdu ničemu.

Poblíž Los Angeles došlo k dalšímu incidentu mezi motorkářem a majitelem Tesly. Ze záběrů je mnohem lépe patrné to, co tvrdí další motorkáři i teslisté - vůz zdánlivě blokuje motorkáři (legální) průjezd mezi pruhy a ten se zlobí na naschvály řidiče, ke kterým ale nedošlo. Foto: Efrain F@YouTube

