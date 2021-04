V USA našli dodnes nikdy nevybalenou ČZ z roku 1973, je to dokonalý stroj času před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mecum

Skoro 50 let starý motocykl ve stále původním převozním obalu by byl fascinujícím objevem kdekoli a od jakéhokoli výrobce, ale československá ČZ v Americe? To je skutečně skoro zázrak.

Časy slávy českých resp. československých výrobců motocyklů jsou dávno pryč, s tím je třeba se smířit. Některé značky existují dodnes, těžko ale mohou své renomé z posledních dekád srovnávat s tím, jakého požívaly zejména koncem 60. let. Tehdy byly československé značky na vrcholu a jednou z nich byla ČZ, která šestkrát po sobě mezi léty 1964 a 1969 ovládala motokrosové mistrovství světa.

Možná už v té době se někomu ze Spojených států zrodil v hlavě nápad si jednu takovou motorku pořídit. Klíčit v něm musel v takovém případě déle, neboť až v roce 1973 si nechal přivézt do USA jednu z tehdejších čezet. Můžete ji vidět na fotkách níže, které spolu s tiskovou zprávou zveřejnila společnost Mecum. Ta stroj nabízí s pověřením jednoho ze svých klientů, jenž ji objevil v pozůstalosti svého blízkého poté, co opustil tento svět.

O jaký konkrétní model se jedná, nevíme a pokud si nyní ťukáte na čelo, protože bychom ho přece mohli poznat podle vzhledu, podívejte na ony snímky sami - motorka na nich vlastně pořádně není vidět. Člověk, který si ji už skoro před 50 léty koupil, jí totiž nikdy ani částečně nevybalil.

Dodnes je tak zabalena v převozním bednění schována pod umaštěnými papíry. Z fotek i z popisu je patrné pouze tolik, že motocykl je modrý a objem jeho motoru má činit 400 cm3. Nejsme si ale jisti, zda jde o korektní údaj, masově vyráběný model té doby s takovým motorem neexistoval.

Tak či onak jde o fascinující věc, učiněný stroj času, který jakéhokoli kupce přenese rovnou do roku 1973. Podle Mecum jde o jedinou možnost koupit si dnes novou ČZ s rokem výroby 1973 a pochybujeme, že by mohla přehánět - snad nikdo jiný nemohl stroj nechat takto zabalený z fabriky až do dnešních dnů. Mecum navrhuje jej buď rozbalit a konečně projet, nebo jej takto dál schovávat jako muzejní exponát. Obojí je svým způsobem zajímavá propozice - pokud byste to viděli stejně, aukce je plánována na tento víkend v Las Vegas, účastnit se ale pochopitelně lze i online.

Nikdy nevybalenou čezetu, která se nějak zatoulala do Spojených států, je nyní možné koupit v aukci firmy Mecum. V tomto stavu je to skutečně stroj času. Foto: Mecum

Zdroj: Mecum

