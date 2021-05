V Číně stvořili novou dálniční vychytávku, tzv. vysokorychlostní obrat. Je fascinující před 2 hodinami | Petr Prokopec

Už se vám stalo, že se vám nepovedlo sjet z dálnice na exitu, na kterém jste to měli v úmyslu, a tak vám nezbylo než dojet k tomu dalšímu, vzdálenému klidně mnoho desítek kilometrů? V Číně i na to našli lék.

Pokud se chystáte do Číny, provincie Kuej-čou nejspíše nebude váš primární cíl. Dáno je to tím, že jde o nepříliš často skloňovanou oblast ležící na jihovýchodě země, která sousedí s mnohem populárnějšími provinciemi, jako je třeba ta sečuánská. Přitom Kuej-čou dokáže turistům nabídnout prakticky totéž, a to i s unikáty, které jinde v Číně nenajdete. Řeč tentokrát není ani tak o jídle či kultuře, ale zejména o infrastruktuře, která se musela vyrovnat s extrémně hornatým terénem.

Provincie Kuej-čou je díky tomu protkaná dálnicemi na pilířích, stejně jako mosty, z nichž mnohé jako Duge (neboli také Beipanjiang) sahají pomalu až nad mraky. Díky tomu můžete počítat se spektakulárními výhledy do krajiny, stejně jako pod sebe. Most se totiž nachází neskutečných 565 metrů nad řekou a na délku měří 1 340 m. Otevřen byl v roce 2016 po pouhých třech letech stavby a zkrátil cestu mezi provinciemi Kuej-čou a Jün-nan z pěti hodin jen na jednu.

Jakkoliv nicméně most i ony dálnice na pilířích cestování napříč Čínou neskutečně urychlují i zjednodušují, zároveň motoristům působí komplikace, které v menším měřítku známe i z Evropy. Kvůli tomu, že dálnice se obvykle nachází minimálně několik metrů nad zemí, zde totiž nejsou příliš časté sjezdy a nájezdy, ještě méně než třeba v Německu. Pokud se vám tedy „povede” najet do špatného pruhu a minout ten správný exit, čeká vás klidně skoro stokilometrová cesta k dalšímu sjezdu a zase zpátky, abyste se mohli dostat tam, kam jste původně chtěli. Toho jsou si vědomy i tamní úřady, a proto přišly s dalším unikátním řešením.

Kuej-čou se tak nově pyšní tzv. vysokorychlostním dálničním obratem. Byť slovo „vysokorychlostní“ je třeba dát do uvozovek, ačkoliv jde o oficiální popis. Jde o jakýsi dodatečný nadjezd, po kterém je možné opustit jeden pruh dálnice a vrátit se zase na ni v opačném směru o chvíli později, to je celé. Rychlost na něm je omezena pouze na 40 km/h, navíc je obrat jednopruhový. To ale nic nemění na skutečnosti, že nikde jinde na světě si něco podobného nevychutnáte. Přičemž pokud přidáte plyn a překročíte povolený limit, je možné, že se i zapíšete do historie pádem na dálnici o patro níže.

Můžeme pak už jen dodat, že kromě oněch horských silnic vás v Kuej-čou čeká třeba jeden z největších vodopádů v Číně Chuang-kuo-šu, největší ničím nepodepřená jeskyně světa Zhijin či nejdelší asijská jeskyně Shuanghe. A aby toho nebylo málo, můžete po vystoupení z vozu vyzkoušet alespoň část stezky chamadao neboli čajo-koňské silnice. Ta vznikla již v 6. století a sloužila k propojení Číny a Tibetu, kde obchodníci měnili čaj za koně.

In Guizhou, there is a high-speed turnaround in case you went the wrong way. Let's take a look at it! pic.twitter.com/U4FQPb7wEY — China Daily (@ChinaDaily) April 23, 2021

