Ve starém skladišti našli po 41 letech stání nejetou vzácnost, s pár km je na prodej

Nálezy zajímavých aut posledních let daly světu různé svérázné historky, aby si ale první majitel koupil výjimečné auto, najel s ním 117 km a pak jej nechal čtyři dekády stát na jednom místě, to se opravdu nestává.

Na britskou automobilku Triumph si dnes už málokdo vzpomene, přestože byla jednou z těch nejstarších. Založena byla již v roce 1885, byť v té době se specializovala na jízdní kola. S prvním automobilem přišla až o osmatřicet let později, příliš úspěšná však tato část jejího podnikání nikdy nebyla. Finanční potíže přišly již před druhou světovou válkou a neutuchly ani po skončení bojů. Od roku 1968 tak značka spadala pod impérium British Leyland, nicméně i to se o necelých 20 let později rozpadlo. V ten moment byl už ovšem samotný Triumph též minulostí.

Jedním z vůbec posledních vozů značky se stal model TR8, který byl k mání jako kupé i kabriolet. Historie tohoto modelu by vydala minimálně na knihu, psát se totiž začala již v roce 1972, kdy Triumph chystal osmiválcovou verzi modelu TR7. S novým názvem přitom automobilka vůbec nepočítala, místo toho bylo v homologačních materiálech jasně patrné označení TR7 V8 a také Sprint. Ani jedno nicméně nebylo použito. Podstatnější ale nakonec bylo, že firma British Leyland se dostala do finančních potíží a chyběly jí motory.

Celý projekt se tedy dočkal nemalého zpoždění, přičemž do roku 1978 vzniklo pouze 145 prototypů. Všechny se musely obejít bez jakéhokoli označení, standardem pak u nich byla pevná střecha. Sériová produkce se rozběhla až v roce 1979, nicméně o dvě léta později byla ukončena, neboť zanikl i samotný Triumph. Celkově tak mělo vzniknout méně než tři tisíce exemplářů, z čehož většina zamířila do Kanady a Spojených států. Do této produkce se přitom nepočítají pouze kupátka, ale také kabriolety.

Britové původně chtěli vůz osadit vlastním osmiválcem z modelu Stag, nicméně ten byl příliš těžký a nespolehlivý. Přednost tak nakonec dostala 3,5litrová jednotka od Roveru. Ta v závislosti na trhu produkovala od 135 do 150 koní, přičemž s nejvyšším výkonem vůz zvládal zrychlení na stovku přibližně za 8 sekund. To nebyla zrovna špatná jízdní dynamika, díky ní a svému klínovitému designu tak Triumph TR8 nakonec dostal i přezdívku „britská Corvette“.

Důvodem, proč jsme si historii vozu i značky přiblížili, je ale jeden nadmíru zajímavý nález. Ve skladišti v britském Hampsteadu byl totiž nalezen jeden exemplář otevřeného provedení. Nejde však o regulérní kabriolet, ale o jeden z pouhých dvou předprodukčních vozů, které se přidaly k oněm 145 kupátkům. Oproti nim pak sice již vyfasovaly oficiální označení na zádi, nicméně štítek na schránce před spolujezdcem odkazuje na výchozí TR7.

Trimuph veškeré tyto předprodukční prototypy později prodal. Zmíněný kabriolet zakoupil na aukci podnikatel z Canley, který si s ním ale pořádně ani nesjel a pak jej zaparkoval ve zmíněném skladišti. Proč už s ním nikdy poté nevyjel, nevíme, auto ale dlouhých 41 let ani nevyjelo, ani nebylo nenastartováno. Na tachometru má tedy pouhých 79 mil (117,5 km), pročež by neměl překvapit poměrně zachovaný interiér. Na exteriéru se ovšem za ta léta vyřádil zub času, hlavně pak koroze.

V tomto stavu britská vzácnost míří do aukce, o které informuje firma Historics Auctioneers. Dražba se bude konat 25. září, přičemž je vůz je nabízen bez rezervní ceny, což znamená, že pokud za něj někdo nabídne korunu a nikdo další nepřihodí, pak je Triumph jeho. S tím se nicméně příliš nepočítá, jakkoliv dostat vůz na silnice nebude zrovna jednoduché. Kromě horšího stavu karoserie tomu totiž brání skutečnost, že nikdy nebyl zaregistrován k silničnímu provozu.

Můžeme pak už jen dodat, že majitel vozu loni zemřel. Triumph tak byl objeven díky Anthony Godinovi, který byl pověřen rozprodejem majitelovy pozůstalosti. Právě ten vytáhl celý pozoruhodný příběh na světlo.

TR8 je vzácný vůz ze samotného konce existence Triumphu. Tento 41 let čeká na první pořádnou jízdu, majitel jej krátce po koupi uskladnil a nikdy jej už nepoužil. Foto: Historics Auctioneers

