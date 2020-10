Armádní bunkr se změnil na luxusní ráj i pro auta, nabízí nekonečné soukromí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: F.W. GAPP

Pokud vás dohnaly obavy z následků koronavirové krize, ale nechcete se připravit o vysoký životní standard, lze se na následující léta schovat do bunkru, který přežil i studenou válku. Jako bunkr už ale nevypadá, ani trochu.

O koronaviru si můžete myslet cokoliv, faktem však zůstává, že neskutečnou měrou ovlivňuje veškeré světové dění. Řada lidí přitom má i díky chaotičnosti jednání politiků a informacím prezentovaným v médiích pocit, že stačí již jen málo, a nakažení se přemění v zombie a přivodí totální apokalypsu. Pokud do této skupiny patříte a zároveň máte dostatečně tučné konto, pak pro vás máme tip, jak bez zbytečných nervů přežít následující měsíce. Jen se musíte připravit na to, že se z Česka přesunete do Velké Británie, tedy do země soužené koronavirem podobným způsobem.

Proč to? Za vším stojí práce společnosti F.W. GAPP, která dala za vznik tzv. Seafield House. Jakkoliv tato rezidence svým názvem může naznačovat polohu někde na pláži, ve skutečnosti se nachází na předměstí Londýna. Do centra to přitom máte autem pouhých osm minut, veškeré obchody a úřady jsou tak na dosah ruky. Samotný komplex vám ale zajišťuje naprosté soukromí, neboť na jeho hranicích nenajdete žádné sousedy. A co více, při pohledu ze vzduchu nikoho nenapadne, že jde o vaše nové luxusní útočiště.

Seafield House je totiž překonvertovaným vojenským bunkrem z období studené války. Postaven byl v 50. letech minulého století, přičemž původně měl sloužit jako případné velící centrum. Z toho důvodu dostal půldruhého metru tlusté betonové stěny a stropy, stejně jako speciální ventilační systém, jenž padesátičlenné obyvatelstvo měly chránit jak před případnými bombami, tak i před radioaktivním spadem. Jak ale sami velmi dobře víte, na stlačení červených tlačítek v minulosti nedošlo, bunkr tak osiřel a zchátral.

Komplexu se nakonec chopil developer a pověřil londýnského architekta Dana Smithe, aby s ním něco provedl. Ten komplex po první prohlídce překřtil na hrobku bez oken: „Cílem tak bylo přetvořit architekturu smrti na architekturu života, neboť dané místo bylo hlavně symbolem nukleárního holokaustu,“ řekl doslova Smith. To se dozajista podařilo, neboť podle prezentačních materiálů F.W. GAPP dvoupatrová rezidence o rozloze 929 metrů čtverečných neodkazuje na jakoukoliv formu apokalypsy. Spíše se může stát rájem i pro milovníky aut, neboť počítá s vnitřní garáží pro 6 vozů a vnějším parkováním pro dalších 12.

Dále je možné počítat se šesti ložnicemi, šesti koupelnami či vnitřním bazénem. Nechybí dokonce ani lázně a masérská místnost, stejně jako třeba studovna a privátní kino. Kuchyně jsou poté dvě, stejně jako šatny napojené na hlavní ložnici majitele. Ve výsledku vám tedy stěží bude nic chybět, přičemž své ratolesti můžete bez problémů vypustit na pozemek o rozloze 1,5 akru. Kontrolovat je pak můžete z jedné z mnoha teras.

Zbývá tak už jen dodat, že cena překonvertovaného bunkru činí 10 milionů liber (cca 302 milionů korun). To vskutku není málo, na druhou stranu však jde o naprostý unikát. A co více, s ohledem na aktuální restrikce se uvnitř můžete uzavřít i s větším počtem lidí a být v bezpečí skoro před čímkoli, což je dnes pro řadu lidí nedocenitelné.

Seafield House je překonvertovaným bunkrem z dob studené války, jenž se proměnil v luxusní rezidenci. Foto: F.W. GAPP



Původní komplex před přestavbou nebyl opravdu ničím více než zchátralým armádním bunkrem. Foto: F.W. GAPP

Zdroj: F.W. GAPP

Petr Prokopec