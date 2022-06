Válka mezi jezdci týmu Formule 1 Mercedesu je na spadnutí, varuje člověk, který o tom ví své včera | Petr Prokopec

Na některé může jejich vztah působit až idylicky, ale to všechno se snadno změní, pakliže ze společného tahání se z bryndy přejdou k boji o úspěch. Zaděláno je na to jak kvůli povaze jednoho z nich, tak kvůli nerovnému přístupu týmu k oběma jezdcům.

Lewis Hamilton se o víkendu díky třetímu místu ve Velké ceně Kanady vrátil na pódium. To v předchozích sezónách okupoval poměrně často, letošek je pro něj ale diametrálně odlišný. Britský závodník mezi nejlepšími třemi skončil teprve podruhé a vítězství neukořistil již deset závodů v řadě. To se v minulosti stalo pouze dvakrát, a to na přelomu let 2008 a 2009 a 2012 a 2013. A pokaždé jeho šňůra odstartovala neúspěchem v posledním závodu předchozí sezóny.

Kvůli této bilanci je Hamilton v šampionátu až na šesté příčce, neboť získal pouze 77 bodů. Není to nicméně nejhorší výsledek, ve zmiňovaném roce 2009 na tom byl ještě hůře. Tehdy měl k dispozici McLaren MP4-24, který třeba Eddie Jordan považuje za nejhorší monopost britské stáje v její historii. Během sedmnácti závodů s ním totiž Hamilton vybojoval pouze dvě první, jedno druhé a dvě třetí místa. Na konci sezóny tak měl dokonce konto o 6 bodů nižší, než má nyní po 9 odjetých závodech z dvaadvaceti, tehdy ale platil jiný systém bodování a Hamilton byl u McLarenu nováčkem.

Sedminásobným šampionem se stal především s pomocí Mercedesu, který letos strádá. A Hamilton strádá s ním. Nemůže ale vše svádět na auto, neboť jeho týmový kolega George Russell si vede podstatně lépe. Britský mladík ostříleného matadora pravidelně poráží a je nyní dokonce jediným závodníkem v poli, který bodoval ve všech letošních závodech a nikdy nebyl horší než pátý. Na svém kontě tak má 111 bodů a stále je docela blízko hře o mistrovský titul, Hamilton je na tom o poznání hůř.

Právě to může dle Nica Rosberga přinést do týmu zlou krev. Mistr světa z roku 2016 o tom rozhodně ví své, neboť to sám zažil na vlastní kůži. Právě on byl dosud jediným Hamiltonovým stájovým kolegou, který jej dokázal porazit. Jak nyní vzpomíná, ve chvílích, kdy Lewis skončil druhý či ještě horší, docházelo na opravdu vyostřené konfrontace. Brit totiž za úspěch bere jen výhry a nenávidí každého, kdo jej o ně oloupí, zvláště pokud se jedná o závodníka ze stejného týmu.

Pokud se tedy letošní sezóna i nadále bude vyvíjet v Russellův prospěch, Hamilton dle Rosberga udělá vše proto, aby opětovně začal vítězit. Nebylo by tedy vůbec překvapivé, kdyby začal vyvíjet tlak na tým, aby měl kupříkladu modifikované komponenty dříve. Stejně tak by nejspíše prosazoval i upřednostňování svých strategií, přednostní obsloužení při dvojitých pit stopech a podobně. A je docela dobře možné, že na to třícípá hvězda přistoupí. Servilita Tota Wolffa směrem k Hamiltonovi je někdy až neuvěřitelná - veřejně je schopen mluvit o tom, že Lewis H. dostal od týmu „neřiditelné auto”, i když s ním Russell skončil těsně pod pódiem.

Něco takového musí nutně Russellovi nevonět. A jen to přilévá oleje do ohně, který se může naplno rozhořet, jakmile se Mercedesu začne více dařit. Dnes oba piloti společně bojují za to, aby dostali tým zpět nahoru, pokud se tam ale vrátí, pro žádná „s'il vous plait” už nebude prostor.

To nakonec potvrzuje i Rosberg, podle něj bychom neměli odepisovat ani Hamiltona, ani celou stáj. Ta sice na aktuálně vedoucí Red Bull ztrácí nemalých 116 bodů, do konce sezóny však zbývá ještě 13 závodů, během kterých jich lze získat další stovky. Na Red Bull Ringu, v Zandvoortu a na Interlagosu se navíc pojedou i sprinty, ve kterých se budou rozdávat další cenné body. Rozhodnuto tak není nic a Mercedes se díky spolehlivosti auta i konzistenci George Russella drží vzhledem ke svým výkonům pořád v dostřelu.

Nico Rosberg si v Mercedesu s Lewisem Hamiltonem užil své, proto nyní varuje před válkou mezi ním a Georgem Russellem. Pokud se týmu začne více dařit, bude konflikt vzhledem k věčnému protežování Hamiltona na spadnutí. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

