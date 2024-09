Vedení GM oznámilo zaměstnancům, že buď budou kopat za elektromobily, nebo si můžou sbalit věci a jít včera | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Kdo nejde s námi, jde proti nám? Vlastní myšlení se zjevně netoleruje, prostor k diskusi je nulový. Musíte zkrátka následovat sebevětší hloupost, kterou vám vedení předestře jako jedinou možnou alternativu, nebo nejste vítáni. Je to skutečně stav, kterého jsme se chtěli dobrat?

Pokud máte děti, nejspíš víte, že křik, výhrůžky či dokonce výprask sice vedou k tomu, že nakonec sice udělají, co po nich chcete, lásku to v nich ale nevzbudí. Jisti si můžete být spíš jejich strachem, který nakonec povede k co nejrychlejšímu opuštění rodného hnízda. A stav vaší rodiny brzy naplní spíš tragickou než komickou pasáž z Limonádového Joe. Tedy že „chřadla, a chřadla, a chřadla, až...“ „Až co?“ „Až uchřadla.“

Podobně je třeba přistupovat také k zaměstnancům, pokud chcete mít prosperující podnik fungující v tvůrčí atmosféře vzájemného respektu a loajality. Člověk motivovaný jinak než strachem zkrátka odvádí lepší výkony, neboť danou firmu bere pomalu za svou vlastní. A tak se snaží nad rámec svých povinností, aby prosperovala. Klidně tak stráví dlouhé večery nad projektem, který se následně může stát skokem nejen pro jeho zaměstnavatele, ale klidně i pro celé lidstvo. Profit z toho plynoucí může být enormní.

Koncern General Motors je nicméně společností, které tato stará pravda nic neříká. Stejně jako mnohé další automobilky totiž vsadila vše na elektromobilitu. Neuvědomila si ovšem, že lidé nechtějí kupovat ideologické vize vynucené úřady, které nemohou využít tak, jak by chtěli, a na které by finančně dosáhli. Stejně jako jí nedocvaklo, že dřívější úspěch Tesly je dán image této značky vytvořené primárně něčím jiným než bateriovým pohonem.

V důsledku toho GM neplní ani své velmi skromné odbytové plány, přičemž vedle zmiňované Tesly jsou prodeje celého koncernu směšné. Potvrdilo se tak, že firma vsadila na koně, který od počátku kulhal. V takový moment by bylo logické, kdyby vedení jakožto správný rodič zavčas přiznalo chybu, sesedlo z chromé klisny a změnilo směr. Jenže GM ze své „výchovy“ nehodlá ustoupit ani o píď, místo toho v ní bude ještě důslednější.

Koncern totiž hodlá do konce roku přestěhovat a zmenšit své globální ústředí. Odlišný bude také přístup k výplatám a bonusům. Vše pak má vést k úspoře 2 miliard dolarů (cca 45,5 miliardy Kč), což rozhodně nejsou drobné. Bez vyhazování to nepůjde a jelikož řeč je o ústředí, jsou na mušce hlavně zaměstnanci v kancelářských profesích, prostě „bílé límečky”. Těm hodlá nyní GM v podstatě dát nůž na krk a oznámit, že buď zahoří pro jedinou možnou, tedy elektrickou budoucnost firmy, nebo mohou jít, jak informují kolegové z freepu.

GM tak nechce, aby zaměstnanci přemýšleli, aby se snažili najít co nejlepší řešení, aby naslouchali zákazníkům, aby sledovali technické možnosti, popř. je rovnou sami posouvali dál. Nic z toho GM neocení. Ocení jen poslušnost a za pomoci křiku a výhrůžek si vynutí budoucnost firmy, jakou někdo ideologicky stanovil coby jedinou možnou bez ohledu na cokoli. Jak dlouho to může fungovat? Nepředpokládáme, že by kvůli tomu nastal masový exodus zaměstnanců, ti ambicióznější ale odejdou. A ti poslušní ještě nikdy nikam žádnou firmu neposunuli. Bude to chtít změnu vedení chvíli před úplným úpadkem, aby se věci vrátily na správnou kolej. Kdy myslíte, že se to stane?

GM po „bílých límečcích” chce, aby se nadchli pro auta jako elektrický Equinox, i když nejde o ideální ideální produkt v žádném smyslu těchto slov. Jinak si mohou sbalit kufry. Geniální, že? Foto: Chevrolet

Zdroj: Detroit Free Press

Petr Prokopec

