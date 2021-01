Veřejný nepřítel Tesly má úspěch, jeho Modelu S s V8 už tleskají i fanoušci značky před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Ještě donedávna byl zatracován a fanoušci Tesly mu komplikovali život, jak jen mohli. Nyní však stále více lidí chápe, proč předělává elektromobil na vůz se spalovacím motorem.

Po skoro roce s koronavirem může být náročné zavzpomínat na dobu před příchodem pandemie. Pokud se vám to nedaří, jen připomeneme, že v roce 2019 bylo prakticky všude plno jedné švédské školačky, která za bouřlivého potlesku křičela na politiky světa, že jí zničili život. A jakkoliv se zpočátku zdálo, že Greta Thunberg na svou stranu strhává stále více lidí, stále větší hysterie, která ji obklopovala, měla ve finále zcela opačný účinek. Ne, že by se lidé začali chovat neekologicky, spíše začali používat zdravý rozum.

Podobně se začíná jevit situace okolo Riche Benoita, který na YouTube provozuje kanál Rich Rebuilds. Ten začal být v loňském roce začal solí v očích fanoušků elektromobilů a zejména příznivců Tesly, neboť se rozhodl, že Model S osadí benzinovým motorem. Něco takového je pro vyznavače kultu Elona Muska pomalu svatokrádež, načež Benoist začal mít na YouTube nemalé problémy. Jeho videa totiž příznivci Tesly označovali jako závadná a automatické algoritmy se postaraly o dočasné zablokování jeho kanálu, čím pochopitelně Richovi ublížili i finančně.

Benoit svým krokem rozhodně nechtěl celému světu ukázat, že se zbláznil a nyní hodlá modré planetě pořádně zavařit objemným osmiválcem. Místo toho ho k výměně elektrického ústrojí za spalovací v podstatě donutila sama značka. Ta totiž sice soustavně mluví o ekologii, nicméně svá slova již nepodporuje činy. O náhradních dílech tedy majitelé mohou pouze snít. A pokud dojde na opravy havarovaných exemplářů, jež na silnice vracel mimo jiné právě Benoit, jejich vlastníci nemají k dispozici nejen dobíjení zdarma, ale ani rychlonabíječky.

Tedy jinými slovy, Tesla sice mluví o ochraně přírody a ovzduší, ovšem ve finále jí jde jen a pouze o to, aby si lidé kupovali její auta nová. Ta stará by pak evidentně měla být sešrotována, a to klidně i jako zánovní, neboť opravit je prakticky nelze. Něco takového ale za ekologický přístup nelze považovat ani stěží. A evidentně to nechápe nejen Rich, nýbrž stále více lidí, kterým Benoit konečně otevřel oči. Jeho videa tak již nejsou nahlašována jako závadná, naopak jim palce nahoru dávají i fanoušci Tesly, kterým se začíná stále více příčit právě ona absence náhradních dílů.

Prozatím nemá Rich vyhráno, jeho konání stále provokuje, mnozí lidé ale již dávají najevo i svou natěšenost na benzinový Model S. Vůz by totiž logicky měl být výrazně lehčí než elektrický originál. A co více, oproti němu by řidiče mohl daleko více zapojit do hry, neboť do vínku dostane šestistupňovou manuální převodovku. Právě ta byla nyní instalována, což ovšem znamená, že Rich má za sebou tu lehčí (třebaže jistě ne lehkou) a před sebou těžší část práce. Nyní totiž musí vymyslet, jak hnací ústrojí oživit.

Benoit doufá, že bude moci použít elektronické moduly z Tesly, nicméně je možné, že nakonec bude muset znovu sáhnout po komponentech General Motors. Stejně tak ovšem musí vyřešit, kam umístit chladiče či výfukové ústrojí. Podstatné nicméně je, že práce neustávají a projekt se neustále hýbe kupředu.

Nás již nyní zajímá, co nastane na konci. A nikoliv jen z pohledu fanoušků nebo Richových odpůrců. Otázku totiž vzbuzuje i legálnost vozu, respektive to, zda bude připuštěn do běžného provozu. Sami však doufáme, že ano, neboť jen tak dokáže Rich přesvědčit ještě více lidí, že to není on, kdo dělá něco špatného. A Tesla snad poté následně zařadí náhradní díly do své nabídky.

Rich Benoit nechce svým projektem škodit přírodě. Právě naopak jím poukazuje na tu skutečnost, že navzdory svým slovům se zrovna ekologicky nechová právě kalifornská automobilka. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Rich Rebuilds@YouTube

Petr Prokopec