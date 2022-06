Vítěz Velké ceny Monaka je líné prase, uspěl jen díky penězům, říká jeho bývalý šéf před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Oracle Red Bull Racing

Po vítězství v jednom z nejprestižnějších závodů planety si získal respekt celého světa, minimálně jeden člověk na něj ale s obdivem nehledí. A servítky si při jeho hodnocení opravdu nebere.

Zdá se, že je na vrcholu kariéry. Mexičan Sergio Perez po mnoha letech v motorsportu dokáže být konečně stabilně úspěšný v týmu, v kterém reálně může získat i titul mistra světa. Coby týmový kolega Maxe Verstappena to nikdy nebude mít jednoduché, o uplynulém víkendu ale ukázal, že nizozemskou superstar dokáže porážet. Celý víkend v Monaku byl lepší než jeho týmový kolega a po zmatcích u Ferrari a velmi dobře zvolené strategii Red Bullu dokázal ovládnout i nedělní chaotický závod.

Stal se tak vítězem jednoho z nejprestižnějších motoristických podniků světa, v šampionátu jezdců je jen 6 resp. 15 bodů za Charlesem Leclercem a Maxem Verstappenem. To není nic, navíc podepsal u Red Bullu nový kontakt na dva roky. Má tak v rukou skutečně reálnou šanci zapsat de do dějin i jinak než „mexický ministr obrany”, kterým byl neformálně jmenován poté, co loni pomohl zejména v posledním závodě Maxovi V. k vítězství a zisku mistrovského titulu. Peter Mücke ale velmi pochybuje, že by to mohl kdy dokázat.

Mücke je bývalý závodník a šéf týmu Mücke Motorsport, který stál u zrodu řady hvězd motoristického nebe, mj. Sebastiena Vettela, čtyřnásobného mistra světa Formule 1. Rukama mu prošel i Perez a rád na to ani trochu nevzpomíná. V roce 2006 pro něj jezdil ve Formuli BMW, což po uplynulém víkendu s gustem připomněl pro televizi RAI Sport. Podle něj se Perez mistrem světa nestane, protože je podle něj líné prase a nedokáže jednat profesionálně. To jsou podle něj charakterové atributy neslučitelné se světovým šampionem a dle Mückeho uvidíme Pereze leda párkrát zazářit, konzistence výkonů Verstappena prý nikdy nedosáhne.

Sergio Perez musí Mückemu ležet hodně v žaludku, neboť to není poprvé, co se expresivně vyjadřuje na jeho adresu. Není navíc obvyklé, aby člověk v jeho postavení „kydal špínu” na své bývalé jezdce. Tady to ale dělá opakovaně, pro list Corriere dello Sport už dříve řekl něco podobného.

„Už tehdy Sergio ukazoval, že je talentovaný, o tom není pochyb. Jeho přístup ale nebyl ani trochu profesionální, zřídka jsem pracoval s někým tak nedbalým jako on,” uvedl k Perezově působení v Mücke Motorsport v roce 2006 a dodal i peprné detaily. „Jeho byt v Berlíně vypadal jako válečná zóna, naboural mi půjčené auto, když jel domů opilý z večírku, dělal všechno, co neměl dělat.”

Jak je tedy možné, že se dostal tak vysoko? Mücke má jednoduchou odpověď, peníze. „Vždy za ním stál jeho mexický sponzor. Sergio si nemusel dělat hlavu s tím, že by na něj došly peníze, věděl, že budou chodit dál, to je pointa. Nikdy by nedosáhl vrcholu, kdyby neměl tuto finanční podporu. Jen se svým talentem by byl mimo hru po roce ve Formuli BMW,” trvá na svém Mücke.

Je to pozoruhodný pohled do zákulisí, jeho relevance pro současnost je ale otázkou. Je třeba si uvědomit, že Perezovi bylo v roce 2006 jen 16 let a tehdy lidé bývají neodpovědní a nikdo se tomu až tak nediví. A peníze musí stát za každým později úspěšným závodníkem F1, motorsport je drahý koníček. Na druhou stranu, některé charakterové vlastnosti člověka neopustí a z některých Checových výroků je patrné, že dokáže být i dnes trochu lehkovážný a snad i nemístně sebevědomý. Uvidíme, co přinese zbytek sezóny, s Mückeho sázkou na Perezovo vítězství v ní bychom ale rozhodně nepočítali.

Sergio Perez je na vrcholu, o víkendu vyhrál Velkou cenu Monaka a podepsal nový dvouletý kontrakt s Red Bullem. Má reálně na to stát se mistrem světa F1, ne však podle Petera Mückeho. Foto: Oracle Red Bull Racing

Zdroje: RAI Sport, Corriere dello Sport

