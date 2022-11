VW Golf s výkonem 950 koní je tajný drtič iluzí majitelů superaut, až 350 km/h vás sveze docela levně před 5 hodinami | Petr Miler

Není dokonale nenápadný, ostatně vznikl na základech sportovní verze a provedené úpravy pár detaily přiznává. Ale kdo by tomuto stroji hádal výkon srovnatelný leda s Bugatti? Tachometru do 300 km/h už se u něj někdo bude smát leda proto, že realitě nestačí.

Lásku k autům, která svou dynamikou dalece překonávají očekávání pramenící z jejich vzhledu, přiznáváme pravidelně. Nemusí hned jít o extrémní stroje jako VW Golf I s výkonem 1 056 koní, který si zrychlení na 300 km/h dává jako rozcvičku, nebo za stejný vůz převlečené Porsche 928. Bohatě postačí „jen” 485koňová Toyota Corolla nebo klidně i nedávno zmiňovaná Škoda Superb 3,6 V6 Turbo o podobném výkonu. Tedy auto, které je sice hodně silné a hodně rychlé, ani výchozí verze ale není vysloveně beránek.

Příběh dnešního spáče je podobný. Jde o VW Golf páté generace ve verzi R32, tedy jednoho z předchůdců pozdějšího 300koňového eRka, které se v různých variacích prodává vlastně dodnes. Ačkoli nejde o auto, které by křičelo, co dovede, znalí v něm podle ne až tak nenápadných vizuálních detailů snadno objeví velmi rychlý stroj - však má pod kapotou ještě poctivý, 3,2litrový vidlicový šestiválec s výkonem až 250 koní, s nímž zrychlí na stovku za 6,2 sekundy a rozjede se až na 248 km/h. S touhle technikou a dynamikou vás za brzdu bude považovat málokdo, jenže co když do motorového prostoru napěchujete stádo podobné tomu, které hostí Bugatti Veyron? Přesně takový vůz stvořil jeden z německých majitelů.

Motoru nechal u firmy Trizone Racing nadělit přeplňování, které výkon šestiválce posunulo až na 950 koní. Taková úprava pochopitelně vyžaduje rozsáhlé modifikace, takže ze sériového agregátu mnoho nezůstalo. Hlava je původní, ale její vnitřnosti jsou kompletně nové, blok motoru je původní, ale byl zesílen a uvnitř opět nezůstal kámen na kameni. Jde v podstatě o úplně novou stavbu, jejíž cenu majitel nechce prozradit, odhalujeme ji ale nejméně na 25 000 Eur, tedy asi 608 tisíc Kč.

Výkon motoru, který vyžaduje 102oktanový benzin, je nyní uměle snížen na 500 koní, využití všech 950 kobyl ale vyžaduje jen jiné softwarové naladění. A dále s ním má být schopno pracovat vše včetně úplně nové spojky a manuální převodovky DQ500, která posílá výkon na všechna kola. To je samo o sobě fascinující - 950 koní s manuálem? Něco takového se opravdu nevidí.

Auto má být schopno akcelerovat z 0 na 200 km/h pod 10 sekund a rozjet se na asi 350 km/h, kde ho zradí omezovač otáček na šestém rychlostním stupni. To je dynamika nejlepších supersportů, které s takovým strojem na křižovatce snadno pokoříte. Jistě i proto, že moment překvapení bude na vaší straně. Vůz navíc není upraven jen po stránce výkonu - nový je podvozek, brzdy, přibyl dokonce i ochranný rám, který vozu pomáhá i s torzní tuhostí.

Jak už jste jistě pochopili, tohle auto si nyní můžete koupit. Vůz původně z roku 2006 dostal tuto úpravu až letos, takže po ní má najeto jen 3 000 km. A podle majitele nikdy nebyl na sprintech ani jiných závodech. To zní jako perspektivní silniční střela, která vzhledem ke všemu zmíněnému není drahá. Auto můžete mít za 37 500 Eur, tedy asi 912 tisíc Kč. To je pochopitelně spousta peněz na 16 let starý Golf, ale není to zase tolik na 16 let starý Golf R32. A na vůz s čerstvě provedenou úpravou takového kalibru?

V poměru „výkon za peníze” jde opravdu o zajímavou a jedinečnou koupi. A také skutečně zvláštního sleepera - vypadá na něco silného, je ale něčím ještě podstatně silnějším. Pokud byste o tento vůz měli zájem, stojí v německém Zabakucku, což není vtip, ale skutečné jméno německého města. Ostatně to dává smysl - výkonu „habakuk” dostaneš v Zabakuck...

VW Golf R32 je výkonným strojem už z výroby. Tento se ale přesto tváří nevinně ve srovnání s tím, co ve skutečnosti skrývá, 950 koní je nejen na takové auto skutečně extrémní výkon. Foto: Klaus Günther, publikováno se souhlasem

