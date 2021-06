VW se znovu pokusil koupit Alfu Romeo, na jednání vyrazil sám šéf koncernu Diess před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Pokud máte pocit, že toto je starý příběh, nenechte se mýlit, touha Němců po Alfě Romeo nikdy zcela nevyprchala. Tedy vlastně touha jedno z nich, samotného Ferdinand Piëch.

Pod křídla koncernu VW Group spadá tucet značek včetně Bentley, Bugatti, Lamborghini a Porsche. Kromě toho vlastní i výrobce motocyklů Ducati a karosárnu Italdesign. V podstatě tak vlastně není důvod, aby se impérium dále rozpínalo. Němci ostatně již několikrát naznačili, že jsou s aktuálním stavem spokojeni a na další akvizice nemají pomyšlení. Toto prohlášení ale evidentně má jednu výjimku, a tou je Alfa Romeo, která pro VW Group představuje neskutečné lákadlo.

Zajímavé je, že hnacím motorem veškerých snah o převzetí byl někdejší šéf koncernu Ferdinand Piëch. Od jeho smrti zakrátko uplynou již dva roky, do konce svých dnů byl ale jedním z klíčových akcionářů společnosti. Vnuk Ferdinanda Porsche je sice odjakživa spojován hlavně se značkami Audi, Porsche a Volkswagen, o to více ale překvapil v roce 2011 na autosalonu v Paříži, kde uvedl, že Alfu Romeo vždy obdivoval. Stát za tím mohl i jeho přítel Giorgetto Giugiaro, který pro VW navrhnul první Golf. Mimo to je ale podepsán i pod řadou italských aut.

Piëch se snažil Alfu Romeo převzít zejména v letech 2012 a 2015, na druhé straně však narážel na dalšího velkého manažera. Slabost pro značku měl i Sergio Marchionne, který je dnes též na pravdě boží. Ten přitom o prodeji nehodlal ani diskutovat, byť případné spojenectví by uvítal. V té době totiž koncern VW Group mířil na automobilový trůn, zatímco Fiat se posouval spíše ke dnu. To si pochopitelně uvědomoval i Piëch, a proto nakonec Italové zakotvili u Chrysleru a nikoliv u VW.

Ani stvoření koncernu FCA ale zjevně zpočátku nebylo absolutní procházka růžovou zahradou. V roce 2018 totiž investiční firma ADW Capital Management, dlouholetý akcionář této společnosti, naznačila, že Alfa Romeo by mohla být od kmenového portfolia oddělena stejným způsobem, jako se to stalo o dva roky dříve s Ferrari. Tuto hozenou rukavici Piëch nemohl nechat ležet, pročež o Alfu znovu projevil zájem.

Tehdy už nebyl u VW Group v žádné exekutivní funkci, šéf koncernu Herbert Diess ale podle informací Autocaru „považoval za svou povinnost následovat přání Ferdinanda Piëcha”. Osobně se tak sešel s nastávající hlavou FCA Mikem Manleym, když se ovšem zeptal, zda je Alfa Romeo skutečně na prodej, dočkal se zamítavé odpovědi. Oba manažeři pak sice prodiskutovali mnoho dalších témat, z možné akvizice ale znovu sešlo.

K zařazení italské automobilky pod křídla Porsche, jak to Piëch zamýšlel, už nedojde. Jednak tu není sám Ferdinand P. a Alfa je navíc nově součástí koncernu Stellantis, který jí hodlá dát deset let na to, aby se postavila na vlastní nohy. Zda se tak ovšem skutečně stane, je nyní ve hvězdách.

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec