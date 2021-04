Způsob zacházení policie v Rusku s mobilními radary nejlépe ukazuje její pravé záměry před 4 hodinami | Petr Miler

Zdá se, že policie se chová všude na světě stejně, Jistě ne v detailech, v principu ale zjevně ano. Jinak si nelze vysvětlit, že jakmile ta ruská přišla o možnost měřit jen tak za každým bukem, přestává s tím zcela.

K práci dopravní policie máme výhrady dlouhodobě. Nebudeme říkat, že jde o její jedinou motivaci, ze způsobu její práce je ale naprosto zjevné, že středobodem vymáhání dopravních předpisů není bezpečnost provozu, ale rozdávání pokut.

Nechceme nyní zkoumat, zda tu jde o peníze, snazší prezentování výsledků práce, neboť „rozdali jsme 300 pokut” zní poněkud měřitelněji než „možná jsme zachránili 5 lidí”, nebo tu jde ještě o něco jiného. Na výše zmíněném to totiž nic nemění - honí se počet nachytaných řidičů, nikoli přínos bezpečnosti, a to je špatně.

Však si sami vzpomeňte, kolikrát jste viděli policii měřit rychlost na místě, kde je opravdu nebezpečná. Nebudeme vytahovat otřepanou ulici před školou, třebaže to je stále relevantní místo, jsou tu i jiné případy. České dopravní stavitelství se například nevyhýbá vychytávkám, jako jsou křižovatky za horizontem či zatáčkou, kde je omezení rychlosti nezbytné, aby přes veškerou snahu řidiče na vedlejší cestě nedocházelo ke kolizím. Je to logické - pokud přejedete horizont, za nímž je křižovatka, 170 km/h, může se řidič na vedlejší přetrhnout a stejně vám nemusí dát přednost. Protože i když vás neuvidí do chvíle vjetí na hlavní, připletete se mu do cesty příliš rychle; v 70 km/h může vše proběhnout naprosto v klidu.

Podobných míst, kde rychlost rozhoduje, ať si její fandové myslí, co chtějí, je nespočet. A policii jsme tam neviděli měřit ani jednou. Tím neříkáme, že se to nikdy nestalo, je to ale vzácný jev vedle měření podél dlouhých rovných a širokých úseků, prostorů okolo údajného konce či začátku obce, kde ale už či ještě zdaleka nikdo nebydlí atp. Policie se snaží ne chytat ty nebezpečné, ale spíše nachytat na švestkách ty, kteří přemýšlí a nejlépe sami vidí třeba to, že když začnou zrychlovat na 90 km/h ještě před formálním koncem obce, když už obec fakticky skončila o 100 metrů dříve, nestane se vůbec nic špatného.

Hmatatelných důkazů, že tomu tak je, přichází dost z celého světa, protože takto se zdaleka nechová jen česká policie. Ten nejnovější je z Ruska, které má k rychlosti na silnicích přes nijak zvlášť vysoké limity obecně benevolentnější přístup. To ale neznamená, že tam policie neměří rychlost - měří a disponuje slušnou armádou mobilních radarů. Nebo disponovala? Skoro to začíná vypadat na to druhé.

Ruský deník Komersant si dal tu práci a analyzoval rozsáhlou zprávu Národní vědecké rady pro silniční bezpečnost při ruském ministerstvu vnitra. Ta mj. uvádí počet provozovaných zařízení pro mobilní měření rychlosti, jejichž počet ve světě obvykle jen stoupá. V Rusku? Tam klesá. V roce 2016 byl na vrcholu se skoro 4 tisíci zařízeními, pak ale počet začal mířit dolů - v roce 2019 už šlo jen o 3 700 mobilních radarů, loni se počet smrskl na 3 500 měřičů. To je za pár let poměrně drastický sešup, co za ním vězí? To si není těžké domýšlet.

Důvodů bude obecně vzato více, ten hlavní je ale jeden. Do roku 2016 si mohla ruská policie s těmito měřiči dělat v podstatě co chtěla a skrytě měřit rychlost kdekoli a jakkoli. Tak kupovala další a další. V roce 2017 ale pravidla omezila skryté měření na pouze nebezpečná místa, tj. na ta, kde došlo alespoň ke třem nebo více vážným nehodám ročně. A v roce 2019 bylo skryté měření zakázáno zcela.

Korelace a kauzalita mohou být dvě jiné věci, ale zde? Není to možné. Dokud policie mohla radar strčit za jakýkoli buk, dělala to čím dál víc. Jakmile musela měřit jen na místech, kde se stávají nehody, už to přestalo být zajímavé. A jakmile radary musela označit, míru jejich posílání do důchodu jen zvýšila (ze 2,3 na 3,7 %, jak podotýká Komersant).

Co přitom nastavená pravidla změnila na možnostech policie měřit tam, kde to předchází nehodám? Vůbec nic. Může to dělat dál, dokonce jen efektivněji. Pokud jste tam, kde se dějí nehody, má to samozřejmě smysl. A pokud tam musíte být viditelně, má to ještě větší smysl, neboť každý rozumný člověk ubere a nehoda se nestane, nebo není tak vážná. Za této situace by měla policie konat jen víc, ale ona to vzdává, protože počet rozdaných pokut šel samozřejmě dolů - za bukem to jde samo, třeba u křižovatky nebo nedej bože za značkou s upozorněním na radar vůbec.

Je to pro nás dokola absurdní a nepochopitelné. Policie by měla být ráda, že předchází problému, ona je ale z nějakého důvodu raději, když se dívá, jak se problém odehrává před jejími zraky a pak za to někoho pokutuje. Skutečně absurdní. Přímo ruská policie pak přiznává, že když už musí měření označovat, raději dává přednost statickým systémům, které toho sledují mnohem více (mj. přejetí plných čar, nezapnutí pásů, používání mobilu atp.), čímž i přes upozornění nachytá více lidí než pouhým označeným radarem. Jak moudré.

Mobilní měření rychlosti je obvykle stále populárnější, ne však v Rusku. Pro tamní policii najednou není zajímavé, když jím nemůže měřit, kde a jak se jí zlíbí. Ilustrační snímek zachycuje hned dva obvykle způsoby, nepochází však z Ruska, byl uvolněn tiskovým oddělením západoaustralské policie. Ilustrační foto: WA Police

