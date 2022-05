Francouzská silniční stíhačka se prodala za bláznivou sumu, další z 1 820 může být levněji vaše před 6 hodinami | Petr Prokopec

Je to v podstatě obyčejné auto, akorát v hodně neobyčejné verzi. Ta původní se pyšní i hodně zvláštním interiérem, přesto byste do žádné z nich neřekli, že jde o zboží za miliony korun. Ale je.

S ojetými sportovními klasikami je v poslední době spojeno nejedno překvapení. Zatímco taková Mazda MX-5 druhé generace publikum nedokázala zlákat, v případě Peugeotu 205 GTi se již peněženky nadšenců otevíraly s až neuvěřitelnou ochotou. Jakkoli ovšem padnul aukční rekord, není to nic ve srovnání s tím, co se odehrálo během dražby vzácného Renaultu 5 Turbo 2. Zájemci se totiž ve svých nabídkách doslova předháněli a během pouhých dvaceti minut cenu zvedli o 30 tisíc dolarů (cca 711 tisíc korun). Výsledná suma se pak zastavila na 156 tisících USD (3,7 milionu Kč).

Z evropského úhlu pohledu je daná částka vlastně až šokující. Zvláště pokud se zadíváme na aktuální aukci firmy Collecting Cars, do které zamířil Renault R5 Turbo, tedy jeho původní provedení. Příhozy se totiž zatím vyšplhaly jen na 60 tisíc liber (asi 1,75 milionu Kč) a během dalších 30 hodin, kdy dražba skončí, nemají šanci americký rekord překonat. Přitom vozy z první fáze výroby jsou sběrateli vyhledávanější, už jen proto, že jich vzniklo ještě méně (1 820 kusů versus 3 167 kusů).

Abychom věci přišli na kloub, musíme zamířit do historie. Na sklonku 70. let byl Renault okouzlen úspěchem Lancie v rallye, a proto začal pracovat na svém soutěžním speciálu. Za jeho základ byl zvolen Renault 5, tedy předokolka s motorem vpředu. S takovou koncepcí by nicméně Francouzi ve WRC skupiny B neměli žádnou šanci, pročež se automobilka rozhodla jedna-čtyřku přesunout na místo zadních sedadel. Souběžně s tím dorazilo také turbo Garrett T3 zvyšující výkon závoďáku na 350 koní.

Aby mohl být Renault R5 Maxi Turbo homologován, muselo vzniknout také civilní provedení. To značka představila v roce 1980 na autosalonu v Bruselu, přičemž původně počítala s výrobou 400 exemplářů. Zájem publika ji nicméně doslova zaskočil. Montážní linky v Dieppe se tak rozjely nanovo a celkově vzniklo 1 820 exemplářů. Do projektu přitom byla zapojena i karosárna Bertone, která se zasadila především o asymetrický volant či svérázně pojatou přístrojovku.

V roce 1983 pak francouzská automobilka přišla s verzí Turbo 2, u které nicméně hliníkové dveře a střecha byly vyměněny za ocelové plechy. Z kabiny pak zmizela Bertoneho sedadla či palubka a na jejich místo dorazily prvky z produkce Renaultu. Pryč pak bylo i červeno-modré válečné zbarvení interiéru a místo toho bylo nutné počítat s tmavě šedivou. Motor pak zůstal zachován, 160 koní nicméně již muselo počítat se 70kilovou nadváhou (900 kg versus 970 kg).

Jízdní dynamika vozu se nicméně již příliš nezměnila, stovky totiž zvládal dosáhnout za 7,1 sekundy, zatímco verze Turbo 1 potřebovala na tutéž disciplínu o čtyři desetiny méně. Renault tak zvládal „vyklepávat“ i Ferrari 308 GTS, což pochopitelně zanechalo hluboký úžas i v zámořském publiku. Francouzi tak dle původního plánu chtěli do Států dovézt tisíc kusů, přičemž další tři tisíce by vyrobili přímo v Americe. Z toho ale nakonec sešlo.

Za oceán tak nakonec zamířilo jen 200 vozů, přičemž onen rekordní, o kterém jsme se zmiňovali v úvodu, je stopadesátýmdevátým v pořadí. Navíc disponuje americkými papíry, pro tamní publikum tak jde o neskutečně žhavé zboží. Do něčeho takového má ale kousek nabízený na Collecting Cars daleko, i když spadá do vzácnější první fáze. Nicméně o hliníkové dveře již přišel, stejně jako byla na modrou Olympia Blue přestříkána karoserie.

Kromě toho pak lze zmínit, že v případě „evropského“ vozu seděl na místě řidiče jen po nějakou dobu Chris Harris, ten „americký“ se může pyšnit filmařem Brucem Brownem jakožto jedním z majitelů. I to pochopitelně pro sběratele něco znamená, příhozům v zámoří se tedy opravdu nelze divit. Jsme zvědavi, jak vysoko se vyšplhá zástupce první fáze, na více než 2 miliony ale výsledek netipujeme.

