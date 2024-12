Youtuber popsal, jak dostal Cybertruck do Evropy. Na loď nesměl, s dopravou stál 4,5 milionu, přihlásil ho v Albánii a trápí se s nabíjením včera | Petr Prokopec

Pokud uvažujete o tom, že byste si tohle auto dovezli, zkušenost slavného youtubera vás nejspíš odradí. Už doprava byla extrémně drahým trápením, problémy tím ale teprve začaly.

Jméno Yanni Charalambous bude automobilovým nadšencům dobře známé, těm ostatním nejspíš nic neřekne. Ovšem když jej spatříte, budete rychle doma. Britský byznysmen a automobilový nadšenec první kategorie totiž velmi často sekunduje Matu Watsonovi při natáčení videí mapujících sprinty těch nejexkluzivnějších aut, jaké jsou k mání. Řadu z nich pro Carwow i obstarává, neboť je majitelem společnosti Yannimize specializující se na zakázkové polepy karoserií. Tu založil již v roce 2008 a vydělal s její pomocí spoustu peněz, mimo ni je ovšem velmi úspěšný také na Youtube.

Právě skrze svůj kanál se Yanni pochlubil tím, že nejnovějším přírůstkem do jeho kolekce aut je Tesla Cybertruck. S tímto elektrickým pick-upem si ovšem zatím zažil víc trápení než radosti, neboť s ním nejezdí ve Státech, což je jediné místo, kde se toto auto legálně prodává, nýbrž po Velké Británii. Ta stejně jako zbytek starého kontinentu používá dobíjecí porty typu CCS, Tesla nicméně v zámoří svým vozům instaluje verzi NACS. A jak Yanni zjistil, problémy jsou i s adaptéry.

Není to jediný důsledek individuálního importu. Vůz nemá softwarovou podporu pro Evropu, načež navigace stále počítá s tím, že se Cybertruck nachází v Kalifornii. Kromě toho žádný technik ze starého kontinentu nemá s elektrickým pick-upem žádnou skutečnost, automobilka pouze přes Atlantik poslala manuál, dle kterého má postupovat v momentě, že by se s ním sem zatoulal někdo z Američanů. Veškeré zkušenosti ovšem chybí, což Yanni zjistil ve chvíli, kdy mu z paketu o kapacitě 123 kWh zůstalo pouze 12 procent, a ani servis nevěděl, jak jej dobít.

Spíše než patálie s dobíjením nás ovšem zaujala ona cesta vozu přes oceán. Yanni jej původně chtěl převézt z Kalifornie, kde jej před zhruba třemi měsíci koupil, do Evropy lodí, jenže když se pokusil sehnat tento transport, bylo mu sděleno, že kvůli rizikům spojeným s bateriemi se Cybertruck nalodit nemůže. Musel tedy zvolit drahou leteckou přepravu do Itálie, konkrétně na letiště v Miláně, odtud pak vůz putoval na přívěsu do přístavu v Anconě. Tam byl pick-up naložen a odvezen do Albánie, kde Yanni čekal nejmenší problémy s přihlášením do provozu.

Tam skutečně došlo na registraci auta, takže má albánské značky. Celá popsaná legrace včetně auta jej ale vyšla v přepočtu na víc jak 4,5 milionu korun, což je vážně krutá cena za takový vůz. A to pořád nebylo všechno.

Aby z davu vyčnívající Tesla mohla být homologována, došlo na obalení ostrých hran karoserie z oceli gumou a vyměněna byla také zadní světla. Jak moc první pomůže navýšit bezpečnost, je vskutku otázkou - když si ale uvědomíte, že jde o třítunový pick-up se stovkami koní, pak to vypadá na ryzí formalitu, která nemá šanci ničemu reálně pomoci. Ale vystupovat dnes v Evropě proti elektromobilitě je skoro jako jít ve Vatikánu proti Bohu, takže si to nikdo netroufá zjevně ani na úřadech.

Dá se tedy předpokládat, že Cybertruck se zakrátko objeví ve sprintech Carwow. Zda bude mít původní karoserii či novou, na které se vyřádí Yanniho firma, je zatím ve hvězdách. Britský nadšenec ovšem naznačil, že zvažuje potažení růžovou fólií, jako tomu bylo již v případě jeho Lamborghini. Šlo prý o prosbu jeho dcery, které nedokáže říci ne...

Cybertruck se již prohání po britských silnicích, byť na albánských registračních značkách. Právě tam bylo třeba vůz nejprve fyzicky dostat, což se ukázalo být téměř neřešitelným úkolem. Ilustrační foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

